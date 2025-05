Câți bani fac vedetele din podcasturi. Avem topul câștigurilor. Cum stau Bobonete, Măruță, Teo Trandafir și alții cu conturile bancare

Câți bani fac vedetele din podcasturi? O puzderie de celebrități au acaparat mediul online în ultimii ani, concurând serios televiziunea cu emisiunile lor de tip interviuri, intitulate generic. Dar oare au migrat celebritățile pe YouTube doar de dragul de a fi în pas cu vremurile sau există și alte motive?

Câți bani fac vedetele din podcasturi? Cine e regele YouTube-ului

Ei bine, știm cu toții că nimic nu e gratis în viață, iar vedetele din România nu prestează pentru publicul căruia se adresează doar de drag. FANATIK a aflat câți bani le ies din podcasturile pe care le realizează, consultând mai multe aplicații care calculează aproape la virgulă sumele pe care le încasează orice youtuber. Vă spunem că există, de departe, un rege al podcasturilor. Este vorba despre un cunoscut prezentator pe care telespectatorii îl știu aproape de-o viață, încă de pe vremea când lucra la TVR 2.

Cătălin Măruță e șeful banilor!

Așadar, în fruntea clasamentului vedetelor analizate de FANATIK se află, de departe, Cătălin Măruță! Podcastul „Acasă la Măruță” a dat, de altfel, în ultimii ani tonul multor subiecte fierbinți, preluate apoi de toată presa sau continuate cu alte dezvăluiri pe site-urile tabloide. Măruță ar ajunge să câștige câteva sute de dolari bune pe zi, în funcție de vizualizări. Estimativ, Măruță ia într-o lună, de la YouTube, minimum 824 de dolari și poate ajunge la o sumă de 13.200 de dolari. ar putea să câștige, așadar, până la 50.000 de lei într-o lună!

Un alt podcaster celebru, Mihai Morar, care deține platforma „Fain & simplu” nu stă atât de bine ca Măruță la banii pe care îi plătește rețeaua YouTube, însă își scoate sumele din alte părți: prezentări de evenimente, conferințe, sponsorizări din diferite domenii antreprenoriale. Mihai Morar ia de la YouTube în jur de 6.000 de dolari pe lună. Sponsorizarea fiecărui videoclip de pe pagina sa de YouTube este estimată cu suma de 5.180 de dolari.

Mihai Bobonete, celebrul actor din „Las Fierbinți”, are sponsorizări ceva mai serioase decât Morar, depășind 6.000 de dolari pe videoclip, însă, dacă tragem linia după o lună, strict din YouTube încasează sub „Fain & Simplu”: 4.540 de dolari americani (20.880 lei aproximativ).

Bursucu le dă clasă fostelor colege de la Kanal D

Adrian Cristea, cunoscut ca Bursucu, ar ajunge la un câștig total într-o lună până la aproape 8.000 de dolari. Cu sponsorizările nu stă chiar așa bine precum cei de mai sus, estimarea per video fiind de 1.760 de dolari. Fosta lui colegă, Teo Trandafir, stă ceva mai prost la banii din reclamele pentru podcastul ei, undeva între 200 și 400 de dolari pe lună. În lunile bune, însă, Teo ar putea încasa de la YouTube până în 7.000 de dolari. Cum stă, însă, Ilinca Vandici la acest capitol? are cu aproximativ 200 de dolari în plus față de Teo, la capitolul sponsorizare. Pe lună, însă, Vandici ajunge să câștige până la 6.100 dolari.

În ce fel se prezintă conturile bancare ale celorlalți mari podcasteri din rândul vedetelor? Îi menționăm aici pe oameni cu greutate din zona showbiz-ului care și-au descoperit veleitățile de prezentatori pe YouTube: Damian Drăghici, Radu Țibulcă și Horia Brenciu. Iată, mai jos, estimările pentru cei trei:

