Câți bani face Ana Morodan? Prinsă beată și drogată la volan, Contesa digitală riscă să piardă sume uriașe

Ana Morodan a fost prinsă beată și drogată la volan. Reținută pentru 24 de ore, ”Contesa digitală” a fost pusă de judecători sub control judiciar după ce, în aceeași zi, a comis-o de două ori, a lovit mașini, a refuzat testele biologice și, apoi, a avut tupeul să se urce la volan, băută și drogată.

Ana Morodan face bani serioși, dar și-a riscat toată afacerea pentru băutură și pastile

Prima oară, dimineața, Ana Morodan a lovit două mașini și a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor. Atunci a și refuzat testarea INML. Spre seară, a fost oprită din nou, când i s-a pus fiola. Polițiștii ar fi putut rămâne impresionați de rezultat: 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La DrugTest, Ana Morodan a mai bifat o ”victorie”: pozitivă. Benzodiazepine! Substanță chimică care, în orice formă de administrare, este interzisă în momentul în care sunt utilizate vehicule. Iar conbinate cu alcool sunt, cum se spunea pe vremuri, ”drogul săracilor”.

E adevărat pastilele pe care le-ar fi luat ”Contesa digitală” pot fi puse pe seama stresului. Și Ana Morodan are de ce să fie stresată, pare-se, atunci când vine vorba de afaceri. Pentru că, oricât s-ar lăuda că întoarce banii cu lopata, lucrurile nu sunt tocmai așa.

FANATIK a aflat că Ana Morodan are patru firme, trei dintre acestea fiind active fiscal, iar una, după ani buni de pierderi, a fost închisă. Iar dacă una dintre companii aduce un oarecare profit, celelalte două stau prost la capitolul acesta.

Oricum, suficienți bani să își plătească amenda penală și eventualele daune. Doar că Ana Morodan trăiește din imagine. Iar imaginea ei este, acum, cam șifonată. Cam ca mașinile pe care le-a lovit când încerca să fugă de polițiști.

Ana Morodan câștigă bani dintr-o singură companie

Ana Morodan deține trei companii active: Morodan Service, Morodan Shop și Epic Journey. Prima dintre ele este și cea care îi asigură ”Contesei digitale” banii necesari pentru a-și permite o mașină, băutura și pastilele. Mai exact, forma are o cifră de afaceri de peste 800 de mii de lei, iar profitul depășește 570 de mii de lei (in jur de 120.000 de euro).

Celelalte două companii sunt însă departe de performanțele financiare necesare pentru a fi, cu adevărat, o contesă. Una dintre ele are o cifră de afaceri de peste 288.000 de lei, dar pierderi de peste 113.000. Cea de-a doua a avut încasări de 61.000 de lei și pierderi de aproape 215.000.

Conform datelor financiare consultate de FANATIK, profitul total al Anei Morodan este, în acest caz, în jur de 242.000 de lei. Adică în jur de 50.000 de euro, ”Contesa digitală” permitându-și să cheltuiască circa 4.000 de euro lunar.

Cu toate acestea, Ana Morodan spunea, acum ceva vreme, că face mult mai mulți bani decât ceea ce rezultă din declarațiile depuse la ANAF. ”În medie, în jur de 17.000 de euro pe lună, din endorsing de mărci în online, completez această sumă cu veniturile din extensiile de marcă personală.

Voi face în continuare influencing, dar voi face așa cum consider eu că trebuie făcut: quality content, în spiritul meu de marcă și pe bugete care să mă lase să creez un anume tip de content, deci și rezultate consistente pentru clienții mei”, spunea în 2019, pentru .

Ana Morodan, beată și drogată la volan

, pe 28 martie, în două ipostaze, ambele de natură penală, la volan. Prima oară nu a oprit la semnalul agenților rutieri, a fugit și a bușit două mașini. A refuzat ferm prelevarea de probe biologice atât la fața locului, cât și la INML. Rămasă fără permis și cu un dosar penal, Ana Morodan nu s-a liniștit.

S-a urcat din nou la volan, iar seara a fost oprită, din nou, de polițiști. Testată și pentru alcool, și pentru droguri, ”Contesa digitală” a obținut rezultate pozitive. Plus că nu mai avea nici permis de conducere. Așa că, polițiștii, amabili, au invitat-o pe .

Dusă în fața judecătorilor, Ana Morodan a obținut să fie cercetată sub control judiciar. La ieșire, vedeta a declarat că ea nu se droghează. „Într-adevăr, am făcut o greşeală şi am condus fără carnet. Eu nu am consumat şi nu folosesc niciodată droguri. Am o reţetă de la medic, care conţine benzotamină”, a spus Ana Morodan.

Pastilele ”Contesei digitale” + alcool= pericol social

Dar, ca o contesă care se respectă, Ana Morodan trebuia să citească, măcar din curiozitate, prospectul medicamentelor care conțin benzotamină. Această substanță e utilizată pentru mai multe probleme medicale: crizele epileptice, dependența de alcool, anxietate, panică, agitație și insomnie. Substanța este sedativă, hipnotică (induce, produce sau ajută la menținerea somnului), anxiolitice (anti-anxietate), anticonvulsivante (antiepileptice) și miorelaxante.

Și, pe orice, dar absolut orice prospect al unui medicament de genul, se scrie, explicit, că nu e voie să combini cu alcoolul. ”Crește efectul sedativ și provoacă probleme de respirație”, este efectul combinării celor două substanțe. Adică cam ca și ”drogul săracilor”, diazepamul cu votcă.

În plus, orice medic care i-a recomandat medicamentele cu pricina, i-a precizat, explicit, că nu are voie să se apropie de volan. Ba chiar, pe prospectele unor medicamente scrie: ”E indicat să fiți însoțiți de un adult responsabil când vă întoarceți acasă, după tratament”. Evident, nu se referă la un drum cu mașina, ci la un drum pe jos, cu tramvaiul, etc. Nu de altceva, dar, în anumite cazuri, poți adormi și în picioare.