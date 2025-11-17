Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile pentru Primăria Capitalei

ADVERTISEMENT

Anca Alexandrescu, candidata mișcării suveraniste la alegerile pentru Primăria Capitalei, este cunoscută publicului atât pentru rolul ei de moderator la Realitatea TV precum și de consilier pentru lideri politici importanți. Mai puțini sunt cei care o știu ca femeie de afaceri.

Anca Alexandrescu, declarația de avere din 2019: datorii bancare și dividende

Fiică a fostului jurnalist Horia Alexandrescu, fondator al unor publicații precum Curierul Național, Cronica Română sau Independent, Anca Alexandrescu a intrat tare în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. Potrivit unui sondaj AtlasIntel, publicat luni, 17 noiembrie de Hotnews, Anca Alexandrescu este cotată cu a patra șansă la alegerile din 7 decembrie 2025, dar la mai puțin de 1,5% de locul I (Anca Alexandrescu 17,9%, Ciprian Ciucu 19,2%)

ADVERTISEMENT

Chiar dacă, în ultimii ani, a apărut zilnic la televizor, puține lucruri se cunosc cu cu adevărat despre viața personală a Ancăi Alexandrescu. Potrivit unei declarații de avere din 2019 în calitate de membru în Consiliul de Administrație Romaero, Alexandrescu dezvăluia că deține un apartament și mai multe terenuri în București, Buzău și Constanța, dar și că se deplasează cu un automobil Volskwagen Touareg din anul 2012.

La vremea respectivă, Anca Alexandrescu avea datorii de 605.000 lei și 75.000 euro și câștiga 5.700 de lei pe lună de la Parlamentul României, unde activa în funcția de consilier. De asemenea, ea mai încasa pensie alimentară pentru cei doi copii minori. Tot în 2019, actuala candidată declara dividende de 58.000 de lei de la societatea Abis Media SRL.

ADVERTISEMENT

Ce afaceri a avut Anca Alexandrescu

Abis Media nu mai există astăzi. Firma a fost radiată în septembrie 2022, după ce Anca Alexandrescu i-o cedase unei persoane pe nume Simona Stroe. Reprezentanta suveraniștilor în și-a deschis, însă, o altă firmă. MRA Strategy and Consulting SRL a fost înființată în noiembrie 2021 și se ocupă de ”activități ale agențiilor de știri”.

ADVERTISEMENT

Încă de la inaugurare, societatea a avut o evoluție constantă, iar în 2024 a atins o cifră de afaceri de 274.000 de lei și un profit net de 188.000 de lei. Firma nu are angajați iar datoriile sunt relativ mici, de 29.500 de lei. Anca Alexandrescu este asociat unic al societății, care o are pe Natalia Matache drept administrator.

În ultimii ani, numele Ancăi Alexandrescu s-a mai regăsit în dreptul câtorva societăți. Una dintre ele este Media Net SRL, unde Anca Alexandrescu era asociată cu Paul Sebastian Veres. Firma a fost radiată în 2020, însă arată că aceasta nu mai avea activitate din 2014.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, în 2022, Anca Alexandrescu a cedat 30% din firma Trei Amigos Togheter SRL către asociatul Silviu Valentin Iliuța. Societatea are ca obiect de activitate ”comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”, iar în 2024 a declarat o cifră de afaceri de 1,4 milioane lei și un profir de 200.000 de lei.

CV Anca Alexandrescu: unde a mai lucrat candidata la Primăria Capitalei

Anca Alexandrescu are 53 de ani și și-a început cariera de jurnalist în 1994. A lucrat la Ziua, Ultimul Cuvânt și Evenimentul Zilei. Din 1996, ea a trecut la PDSR, mai întâi ca purtător de cuvânt (1996) și apoi ca director de comunicare.

În 2004, ea a devenit consilierul pe probleme de comunicare a lui Adrian Năstase, iar în 2009 a lucrat la campania lui Sorin Oprescu pentru Primăria Capitalei. A continuat să lucreze cu Sorin Oprescu și după ce acesta a ajuns primar, după care a mers la guvern: consilier de stat (2012-2013), secretar de stat (2013-2015) și consilier onorific al primului ministru (2018).

Nu în ultimul rând, Anca Alexandrescu a mai ocupat poziția de director de comunicare la KazMunayGaz, compania care a preluat Rompetrol, după care s-a întors în presă, la Realitatea TV, unde moderează emisiunea Culisele Statului Paralel. Anul trecut, ea s-a remarcat drept unul dintre principalii susținători ai candidatului suveranist Călin Georgescu iar în 2025 a anunțat că va candida la Primăria Capitalei, fiind susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).