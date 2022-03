Câți bani face Andra? Cântăreața câștigă sume colosale față de soțul ei, Cătălin Măruță

Andra și Cătălin Măruță sunt unul dintre cele mai vizibile cupluri din showbiz-ul românesc, cei doi fiind printre vedetele plătite regește la fiecare apariție pe micul ecran. De altfel, veniturile familiei lor – completate, culmea, și de cei doi copii pe care îi au și care au bifat deja primele contracte – depășesc cu mult sume cu șapte cifre.

Andra, câștiguri colosale din muzică

Andra, una dintre cele mai iubite cântărețe din România, câștigă sume colosale din muzică, chiar dacă, în ultimii doi ani, concertele pe care a avut voie să le susțină au fost mult, mult mai puține decât înainte, din cauza pandemiei de COVID-19.

ADVERTISEMENT

Conform raportărilor făcute către ANAF și consultate de FANATIK, firma Andrei, administrată chiar de soțul ei, , a avut în ultimul an fiscal rezultate cât se poate de bune, în ciuda pandemiei. Astfel, Andra Records, compania artistei care se ocupă cu activități de realizare a înregistrărilor audio și editare muzicală, a avut o cifră de afaceri impresionantă: peste 3,6 milioane de lei, dar cu 20% mai puțin decât în anul anterior.

De asemenea, profitul firmei deținute de cântăreța Andra a fost însă unul impresionant, chiar dacă, din păcate pentru artistă, pandemia l-a redus cu aproape 60%. Mai exact, după ce a plătit toate impozitele și taxele, Andra a rămas cu un profit de peste 915.000 de lei, adică aproximativ 185.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Evident, aceasta nu este singura firmă a Andrei, ea și Cătălin Măruță mai având părți sociale la câteva companii, dar cu profituri, declarate oficial, mici, de ordinul sutelor de euro anual.

Andra și Cătălin Măruță, bani grei de la Pro TV

Pe lângă cariera de artist care îi asigură Andrei o sumă uriașă în conturi, cei din familia Măruță sunt angajați și la Pro TV, amândoi fiind implicați în emisiuni de succes ale postului din Pache Protopopescu.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor care au apărut, până acum, în media, și Andra, și Cătălin Măruță au toate motivele să își păstreze postul la Pro TV. Astfel, Andra ar câștiga în jur de 8.000 de euro, lunar, din postura de jurat al show-ului ”Românii au Talent”, iar Cătălin câștigă o sumă asemănătoare, ca prezentator al emisiunii ”La Măruță”.

Andra și Cătălin câștigă bani mulți din publicitate

sunt vedetele unor spoturi publicitare pentru care, pare-se, au câștigat sume impresionante de bani, cei doi asociindu-și imaginea cu un lanț de hypermarket-uri. Cu toate acestea, avantajul indiscutabil al Andrei, atunci când vine vorba de banii pe care îi câștigă față de Cătălin Măruță, este legat de o companie de cosmetice.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Andrea este imaginea din România a unei firme mari de cosmetice, iar suma pentru care lucrează, deși confidențială, depășește, din informațiile noastre, 25.000 de euro anual. De altfel, în total, Andra – se spune prin piața de publicitate – este una dintre cele mai bine plătite vedete, contractele pe care le are aducându-i, an de an, în jur de 100.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Evident, la toate aceste sume, se adaugă și contractele de imagine derulate de Andra prin intermediul conturilor sale de socializare, artista fiind una dintre cele mai de succes cântărețe din acest punct de vedere.

Nici de mare succes, iar acest lucru îi aduce, în buzunare, sume serioase de bani din Youtube, discutându-se de aproximativ 30.000 de euro.

Interesant este că, deja, și cei doi copii ai familiei Măruță au început să își câștige proprii lor bani. Mai exact, pe lângă aparițiile în campania în care au fost implicați Andra și Cătălin, Eva și cu David au fost cooptați într-o serie de reclame dedicate copiilor, iar sumele pe care le-au luat pentru prestația lor nu au fost deloc mici.

Andra și Cătălin Măruță sunt căsătoriți de 14 ani

Andra și Cătălin Măruță sunt unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. După ce s-au cunoscut în studioul televiziunii la care lucra Cătălin, Andra și simpaticul prezentator de la Pro TV au decis să își asume relația pe care o aveau.

Cei doi s-au căsătorit acum 14 ani, în 2008, iar apoi au devenit fericiții părinți a doi copii. Primul venit pe lume, în 2011, a fost băiețelul, David, iar Eva, fetița Andrei și a lui Cătălin Măruță a apărut patru ani mai târziu, în 2015.