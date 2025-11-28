Câți bani face anual Fundația Dinu Pescariu cu baza sportivă din Floreasca. De ce nu a reușit încă statul român să-și preia proprietatea

ADVERTISEMENT

Un abonament anual all inclusive la clubul Pescariu Sports & Spa din zona Floreasca are un preț de aproape 3.000 de euro și include acces la vestiarul VIP, plus mai multe ședințe de squash și tenis cu un antrenor personal. Clubul, situat în zona exclusivistă din nordul Capitalei, dispune de mai multe terenuri de tenis, piscină și alte nenumărate facilități. Aceasta este fosta bază sportivă Cutezătorii, bază care contabil figurează în registrele Ministerului Educației, iar statul român încă încearcă să reintre în proprietatea terenului.

Câți bani face Fundația Dinu Pescariu

Un raport de control al Curții de Conturi la Ministerul Educației din luna noiembrie a acestui an descoperea că Baza Cutezătorii apare încă în situațiile financiare ale ministerului, asta deși, printr-o Hotărâre de Guvern din 2013, dreptul de administrare al bazei revenea Regiei Protocolului de Stat (RA-APPS). Valoarea bazei sportive în contabilitatea ministerului era de 192,6 milioane lei – valoare stabilită în anul 2011 și ne-reevaluată de atunci. Vorbim de un teren de 57.000 de metri pătrați în cea mai scumpă zonă a Capitalei, pe malul Lacului Tei.

Pescariu Sports & Science, firma în care fostul tenismen este asociat (50%), nu a mai declarat venituri din anul 2015. În schimb, Fundația „Dinu Pescariu” a raportat anul trecut venituri de 21,64 milioane lei, cea mai mare sumă realizată vreodată de această fundație. În ultimii cinci ani fundația a reușit să-și tripleze veniturile realizate, în condițiile în care în 2020 suma declarată era de doar 7,7 milioane lei.

Profitul realizat de către fundație anul trecut a fost de 1,37 milioane lei, în scădere față de anul anterior, când declarase o sumă de peste 3,3 milioane lei. Datoriile fundației se situează la suma de 8,3 milioane.

De ce nu a reușit statul să-și recupereze baza din Floreasca

Contractul prin care Fundația Dinu Pescariu a primit în administrare fosta bază sportivă , instituția statul care administra atunci baza sportivă. Chiria lunară stabilită pentru terenul de șase hectare a fost de 9.000 euro/ lună, iar una dintre condiții era ca Fundația să nu construiască nimic pe terenul statului.

Baza sportivă este plimbată apoi înapoi la Ministerul Educației unde, în anul 2009, contractul de închiriere este prelungit pentru o perioadă de 25 de ani, cu aceeași chirie lunară de 9.000 euro.

Ani mai târziu, în 2013, Guvernul a încercat să treacă din nou administrarea bazei sportive la Regia de Protocol, însă acum RA-APPS-ul a refuzat preluarea activului pe motiv că „pe timpul contractului s-au construit elemente noi ale bazei materiale, cu regim de proprietate incert”. Oficial, refuzul RA-APPS de a prelua baza sportivă se consumă în anul 2017, iar doi ani mai târziu Ministerul Educație dă în judecată fundația fostului tenismen.

Obiectul procesului îl constituie clarificarea regimului juridic privind dreptul la proprietate asupra imobilelor nou construite pe terenul bazei sportive (imobile construite nelegal, cu autorizații primite din partea Primăriei Sectorului 2). Dosarul este plimbat câțiva ani între instanțe, însă în 2023 se ajunge în final la o decizie definitivă prin care este desființat actul adițional încheiat de Ministerul Educației ce viza prelungirea contractului inițial pe 25 de ani.

După această decizie a Instanței Supreme, MEC cere Fundației Dinu Pescariu eliberarea bazei sportive.

De ce Fundația Dinu Pescariu este încă în Baza Cutezătorii

În ciuda deciziei instanței din 2023, Fundația Dinu Pescariu operează și astăzi în baza sportivă din Floreasca.

Mai exact, după decizia din 2023, prin care a fost anulat în instanță actul adițional prin care contractul de închiriere se prelungea pentru 25 de ani, Ministerul Educației ar fi cerut eliberarea bazei sportive, însă Fundația Dinu Pescariu a refuzat să facă acest lucru, presa în urmă cu doi ani.

Astfel că instituțiile statului român apelează din nou la justiție. În martie 2024 Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor se adresează instanței pentru a obliga fundația să elibereze spațiul Bazei Cutezătorii și să achite contravaloarea lipsei de folosință, mai exact 429 de euro pe zi începând cu data de 1 aprilie 2024.

Primul termen al procesului s-a consumat în 14 aprilie, iar la al doilea termen, în 16 iunie, au fost administrate și probe în dosar. Cel de-al treilea termen, stabilit pentru luna octombrie a fost însă amânat în contextul protestului judecătorilor ca urmare a intenției Guvernului de a modifica pensiile speciale ale magistraților.

Astfel, următorul termen a fost stabilit pentru 16 martie 2026, la 11 luni distanță de la primul termen în dosar.

Cum au lucrat instituțiile statului în cazul bazei sportive din Floreasca

Trebuie menționat că legat de închirierea bazei sportive din Floreasca a existat și un dosar penal, instrumentat de DNA. Rectorul Politehnicii, Mihnea Costoiu, fost secretar de stat în MEC, a fost condamnat în primă instanță la trei ani de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de abuz în serviciu. În anul 2023 însă Înalta Curte a constatat că a intervenit prescripția răspunderii penale, așa că acesta a scăpat de dosarul penal. Vorbim de un dosar în care DNA stabilise valoarea prejudiciului la peste 11 milioane de euro.

Dincolo de modul în care justiția din România a acționat și acționează în acest caz, multe din instituțiile statului nu au depus cu adevărat eforturi pentru a reintra în posesia bazei sportive. Cel puțin aceasta este concluzia unui raport al Corpului de control al primului ministru publicat în acest an cu privire la modul în care Baza Cutezătorii a fost închiriată.

Spre exemplu, timp de două luni, în anul 2004, înaintea încheierii contractului de chirie cu MEC, Fundația Dinu Pescariu a folosit baza sportivă fără nicio bază legală. Mai exact, în 4 martie 2024 se încheiase contractul inițial de închiriere, iar până la 30 aprilie, deci aproape două luni, data semnării noului contract, fundația nu a avut nicio bază legală pentru utilizarea bazei sportive, potrivit documentului citat.

Corpul de control al Guvernului precizează că niciuna dintre cele două instituții, Ministerul Educației și RA-APPS, între baza sportivă era plimbată nu a luat nicio măsură.

„În intervalul 04.03.2004 – 30.04.2004 (…) fundația Dinu Pescariu a continuat să exploateze baza Cutezătorii în interes propriu, fără un angajament legal, beneficiind atât de concursul ME, instituție care nu a întreprins demersuri de preluare a bazei sportive la încetarea contractului de cooperare, cât și de concursul RAAPPS, instituție care a încercat să justifice utilizarea bazei Cutezătorii fără angajament legal de către fundația Dinu Pescariu, prin inserarea unei clauze nelegale privitoare la aplicarea retroactivă a contractului de locațiune”, se arată în raportul Corpului de control, unde se subliniază faptul că RAAPPS-ul, care în acea perioadă era administratorul de facto al bazei, deși știa de noile construcții ridicate de fundație, nu a luat nicio măsură în acest sens.

Același raport detaliază modul în care Ministerul Educației s-a comportat în timpul procesului de la CAB privind stabilirea dreptului de proprietate asupra imobilelor din baza sportivă.

„ME nu şi-a îndeplinit obligațiile procesuale, motiv pentru care la termenul de judecată din data de 30.09.2022, Curtea de Apel a dispus suspendarea judecării cauzei din culpa reclamantului. Din partea ME, în calitatea sa de reclamant, nu s-a prezentat niciun delegat la termenul de judecată din data de 30.09.2022, nefiind astfel îndeplinite dispozițiile art. 10

alin. (1) Cod procedură civilă.

În continuare, în lipsa oricăror demersuri întreprinse de către ME timp de 6 luni de la momentul suspendării judecării cauzei, la data de 30.03.2023 s-a împlinit termenul perimării în cauza 12967/3/2019, constatată prin intermediul Sentinței civile nr. 1944/15.12.2023”, se arată în documentul citat.