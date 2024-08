Câți bani face anual Mihai Trăistariu din turism. Artistul rămâne cu o sumă generoasă la final de sezon

Câți bani face anual Mihai Trăistariu din . Artistul rămâne cu o sumă generoasă la final de sezon. Fostul concurent al concursului muzical Eurovision are mai multe surse de venit și planuri mari pentru viitorul apropiat.

Ce sumă încasează în fiecare an Mihai Trăistariu din închirierea apartamentelor. Cântărețul are în conturi mulți la sfârșitul verii, care vin de pe urma locuințelor pe care le deține pe litoralul românesc.

În prezent, vedeta deține șase apartamente într-o stațiune de la Marea Neagră și se pregătește să o cumpere pe a șaptea. Datorită acestor imobile pe care le închiriază mai multe luni are un câștig de câteva mii de euro.

După ce acoperă toate cheltuielile artistul rămâne cu aproximativ 35.000 de euro, sumă care nu este de neglijat. La acești bani se adaugă veniturile pe care le încasează de la aparițiile în emisiuni, care se ridică la sume mari.

În plus, Mihai Trăistariu câștigă bani frumoși și din cariera muzicală care îi aduce o satisfacție materială foarte bună, precum și din școala de muzică care are sediul în Constanța. Concret, anual încasează peste 100.000 de euro.

Mihai Trăistariu, venituri mari de pe urma afacerilor sale

„După ce plătesc toate cheltuielile, numai din tursim îmi rămân 35.000 de euro, la începutul toamnei. Din concerte, fac pe an cam 60.000 de euro. Cel mai bine e în timpul verii.

Și cu școala de muzică, pe care o am de zece ani, deci din cele trei venituri am un profit de 120.000 de euro pe an. În fiecare zi am la mare concerte, la resorturi, apoi în weekend plec prin țară, la festivaluri, la nunți, la botezuri.

Mi-a mers perfect. Și cu turiștii, și cu concertele. Până pe 6 septembrie, nu am nimic liber. Trebuie să refuz zilnic două-trei familii. Și mi-e ciudă”, a dezvăluit Mihai Trăistariu pentru .

Cunoscutul cântăreț se numără printre vedetele autohtone care au investit în turism, dovadă că lucrurile îi merg de minune. Vedeta nu a mărit tarifele, precizând că închiriază apartamentele de pe litoral cu 350 de lei pe noapte, inclusiv în august, care e lună de vârf.

Mai mult decât atât, artistul are planuri uriașe de viitor și nu se oprește aici cu businessurile. Mihai Trăistariu se gândește să facă o pensiune sau un hotel, dar nu exclude nici posibilitatea de a cumpăra un hotel sau un teren.