Câți bani face Armin Nicoară din pariuri: „Am câștigat sute de milioane”

V-ați întrebat vreodată ce fac artiștii în timpul liber? Sau atunci când erau „mai mici”, mai dornici de câștiguri și mai inspirați? Vă spunem noi: caută diverse modalități prin care să „omoare” plictiseala, dar și să aducă un plus de valoare în portofel. La propriu! FANATIK a stat de vorbă cu Armin Nicoară, iar artistul ne-a povestit, în exclusivitate, lucruri pe care nimeni nu le-a știut până acum despre pasiunea lui legată de pariurile sportive.

Cum a reușit Armin Nicoară să „înverzească” bilet după bilet la pariuri

Armin Nicoară a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că a obținut câștiguri frumoase din pariurile sportive. Chiar sute de milioane de lei vechi, ceea ce ne face să credem că „are norocul scris în frunte”.

Armin Nicoară recunoaște că își mai încerca norocul la pariuri. Cu toate acestea, cu prudență, Armin susține că nu încurajează pe nimeni să se apuce serios de acest „sport”, ci doar să-l practice din plăcere, punând la bătaie sume mici. „Vinovat” în această ecuație ar fi norocul, spune Armin, noroc despre care povestește că niciodată nu l-a părăsit.

„Bineînțeles că mă consider o persoană norocoasă. Eu, când fac ceva și îmi iese bine, îmi cânt: „Am norocul scris în frunte”. Multă lume spune că norocul e un demon. Eu merg pe niște superstiții. Am și o potcoavă despre care se spune că este aducătoare de noroc.

Sunt și o persoană credincioasă, Dumnezeu m-a dus mereu pe calea cea bună. Câteodată mai e nevoie și de noroc, dar și de o superstiție”, a spus Armin Nicoară, în exclusivitate pentru FANATIK.

Armin Nicoară a câștigat și la Loto, și la pariuri

Armin Nicoară ne-a dezvăluit că, de-a lungul timpului, a avut noroc și la Loto, dar, mai des, a câștigat la pariuri. Iar uneori a reușit să ”lovească” câștiguri substanțiale mizând pe echipele favorite din fotbal.

„Ca tot românul, am jucat și la loto și la pariuri. Am jucat la loto 6/49 și am avut 3 numere câștigătoare. La pariuri am jucat, știam câte ceva despre jucători, despre echipe. Am avut și niște câștiguri destul de mari, de câteva sute de milioane (n.r. – lei vechi).

Înainte aveam mai mult timp, nu prea eram cu muzica. Aveam altă mentalitate, altă viață. Nu încurajez pe nimeni să joace la pariuri. E ok să faci un pariu, două…dar dacă ajungi să joci sume mari de bani și să te gândești că poți face un profit pe termen lung, nu prea e bine.

Lumea, copiii în general care au peste 18 ani, să încerce să facă altceva cu banii pe care îi au, nu doar să joace la pariuri”, mai spune Armin, pentru FANATIK.

Armin Nicoară, fan înfocat Real Madrid încă din copilărie

Printre multe altele, sale de suflet. Se numește fan înfocat al formației pe care o conduce Carlo Ancelotti, Real Madrid, iar în Liga I simpatizează, deși e timișorean și a jucat pentru Poli, cu două echipe din București: FCSB și Rapid.

„De mic copil eram fan Real Madrid. În familia noastră, eu eram cu Real Madrid, iar fratele meu cu Barcelona. Era scandal în casă la orice meci. Dacă pierdea Real Madrid, nu mai vorbeam cu fratele meu câteva zile.

Eu am jucat și fotbal, am fost jucătorul Timișoarei. De când a retrogradat, am rămas fan Steaua București, adică FCSB acum și Rapid București. Cele două sunt pe placul meu. Îmi place Denis Alibec, Ianis Hagi. Ianis mi-aș dori să facă performanțe pentru România, pentru clubul la care joacă. Păcat că nu mai sunt toate echipele de tradiție în Liga I. Au fost falimente și de toate…”, a mai spus Armin, în premieră pentru FANATIK.

Pregătește proiecte muzicale „pe bandă rulantă”

Armin Nicoară ne-a dezvăluit detalii și despre noile proiecte muzicale la care lucrează. Mai mult, celebrul artist ne-a mărturisit că este extrem de mândru de faptul că a lansat un anume tip de show, foarte iubit și apreciat de ascultătorii genului.

„ pe care le vom lansa în viitorul apropiat. Recent, am lansat și o melodie care se numește – Urme din iubirea ta -. Acum mulți ani, atunci când m-am lansat în muzica de petrecere, am făcut niște instrumentale foarte valoroase.

Lumea aprecia doar solistul principal, el era cel mai îndrăgit, nu conta formația. De când am făcut eu aceste instrumentale, acest show propriu, cu amprenta mea, a fost foarte plăcut de lume. E ceva unic în România, cred eu. Am fost primul artist care a dat naștere unui anume tip de show. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar eu am muncit mult pentru proiectele mele.

Oamenii au început să aprecieze și instrumentiștii de când am apărut eu. Îmi doresc să aduc bucurie în sufletul tuturor celor care mă ascultă. La evenimente, vreau ca toată lumea să se distreze pe muzica mea, să fie veselie și bucurie. Fiecare artist este valoros în felul lui și fiecare dintre noi avem propriul public”, a mai spus Armin Nicoară pentru FANATIK.