Câți bani face cea mai atrăgătoare femeie din lume cu o singură postare pe Instagram. Câștigă mai mult decât Tiger Woods

Câți bani face pe numele ei Paige Spiranac. Sportiva în vârstă de 29 de ani se bucură de o comunitate uriașă și câștigă bani frumoși cu o singură postare de pe Instagram. Primește mai mult decât Tiger Woods.

Suma încasată de cea mai frumoasă femeie din lume pentru o postare. L-a depășit pe Tiger Woods

Paige Spiranac a fost eliminată din elita golfului pe motiv că este mult prea provocatoare. Frumoasa blondină nu a renunțat definitiv la sport și participă la competiții pentru amatori și este o prezență activă în social media.

Tânăra și-a construit o imagine puternică și câștigă bani frumoși din promovările și contractele pe care le semnează. Jucătoarea de golf l-a depășit inclusiv pe Tiger Woods, care primește aproximativ 8.500 de lire sterline pentru o postare.

Potrivit , îndrăgita sportivă de origine americană încasează mai mult decât colegul său din teren. Mai exact, Paige Spiranac încasează pentru fiecare promovare de pe Instagram circa 10.200 de lire sterline.

„Cred că am distrus Instagramul. Am intrat să văd postarea mea și dispăruse. Așa că o încerc din nou. Sunt foarte onorată să fiu desemnată cea mai sexy femeie în viață de revista Maxim în acest an.

Când am aflat vestea am întrebat întruna «Ești sigur?». Nu îmi venea să cred. A fi sexy înseamnă să ai încredere și să te simți bine în propria piele. Mereu am încercat să fiu corectă față de mine, într-un mod neconvențional.

Acum sunt mândră să le calc pe urme atâtor femei incredibile care au avut acest titlu înaintea mea”, a scris Paige Spiranac pe contul său de Instagram.

Rory Mcllroy, cunoscutul jucător profesionist de golf din Irlanda de Nord care activează în PGA Tour, completează podiumul cu 7.438 de lire sterline. Suma este încasată pentru o singură postare pe Instagram.

Ce avere a strâns Paige Spiranac până la 29 de ani

Paige Spiranac are peste 3,5 milioane de urmăritori și este foarte activă, recent publicând o imagine cu mama sa. Fanii au reacționat imediat și prima impresie a fost că sportiva are o soră pe care a ținut-o ascunsă până acum.

Ce-i drept, cea care i-a dat viață jucătoarei de golf arată extrem de tânără. Cele două femei seamănă ca două picături de apă.

Mai mult decât atât, există informații că frumoasa Paige Spiranac a adunat o avere din imaginile pe care le publică pe rețelele de socializare. În prezent, de 29 de ani ar avea o avere de peste 3 milioane de dolari.