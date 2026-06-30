Sport

Câți bani face, de fapt, Răzvan Lucescu la arabi: pe ce loc este în top 3 antrenori români. Olăroiu și Chivu, sume colosale

Răzvan Lucescu (57 de ani) s-a despărțit de PAOK și urmează să înceapă o nouă aventură la Al-Sadd. Tehnicianul român va câștiga o sumă importantă de bani la arabi.
Traian Terzian
30.06.2026 | 10:30
Cati bani face de fapt Razvan Lucescu la arabi pe ce loc este in top 3 antrenori romani Olaroiu si Chivu sume colosale
SPECIAL FANATIK
Răzvan Lucescu va câștiga o căruță de bani la arabi. Care e diferența față de Olăroiu și Chivu. Sursă foto: colaj Fanatik
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Deși și-a dorit să rămână la PAOK, Răzvan Lucescu a fost îndepărtat de la cârma formației elene. Însă, conform proverbului, orice șut în fund e un pas înainte. Și asta este valabil și pentru tehnicianul român care va merge la arabi și va câștiga bani frumoși.

Răzvan Lucescu se umple de bani la arabi

În ciuda faptului că a terminat sezonul precedent fără trofeu cu PAOK Salonic, Răzvan Lucescu nu a dus lipsă de oferte în vara asta. În cele din urmă a ales să meargă la Al-Sadd, acolo unde îl va înlocui pe Roberto Mancini, așteptat să se întoarcă pe banca naționalei Italiei.

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Despre negocierile dintre cele două părți s-a tot scris în ultima vreme, dar în cele din urmă antrenorul român a confirmat că va pregăti campioana Qatarului. ”Voi semna!”, a fost mesajul scurt transmis de Lucescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Iar mutarea vine și cu un bonus financiar important. Dacă la PAOK avea un salariu anual de 2.000.000 de euro, Răzvan Lucescu va câștiga la Al-Sadd nu mai puțin de 3.500.000 de dolari pe sezon (aproximativ 3.000.000 de euro).

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Răzvan Lucescu, al treilea cel mai bine plătit antrenor român

În ciuda faptului că a beneficiat de o creștere salarială consistentă după ce a semnat pe doi ani cu Al-Sadd, Răzvan Lucescu a rămas în continuare pe treapta a treia în ceea ce privește veniturile antrenorilor români din străinătate.

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Lider autoritar este Cosmin Olăroiu, care, la puțin timp după despărțirea de echipa națională a Emiratelor Arabe Unite, a semnat cu Al Jazira, unul dintre cele mai bogate cluburi din zona Golfului. Iar remunerația sa se ridică la 6.000.000 de euro pe sezon.

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Fără doar și poate că cel mai în vogă tehnician român al momentului este Cristi Chivu. Pus neașteptat la cârma Interului în vara trecută, fostul căpitan al naționalei României a surprins pe toată lumea reușind eventul în Italia.

Șefii grupării ”nerazzurre” nu au stat prea mult pe gânduri și i-au pus pe masă un nou contract în această vară, până în 2028. Unul de pe urma căruia Chivu va încasa un salariu anual de 3.500.000 de euro, cu 1,5 milioane de euro mai mult decât a câștigat sezonul precedent.

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Cine completează Top 5 al salariilor

În spatele celor trei tehnicieni se cască o gaură destul de mare în ceea ce privește salariile până la următorul antrenor român. Acesta este Mirel Rădoi, care în primăvară a lăsat-o pe FCSB și a semnat cu Gaziantep, turcii oferindu-i un salariu anual de 1.200.000 de euro.

Top 5 este completat de Laurențiu Reghecampf, care după ce a câștigat două titluri de campion într-un sezon cu Al Hilal Omdurman, a ales să se întoarcă la Esperance Tunis. Salariul său nu a fost dat publicității, dar presa locală a vorbit de o sumă în jurul a 1.000.000 de euro pe sezon.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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