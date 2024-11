Câți bani face din consultanță fostul premier Victor Ponta. Ce proprietăți peste hotare și-a cumpărat candidatul PSD la Dâmbovița

Declarația de avere a candidatului Victor Ponta arată că fostul premier, de când a ieșit din politică, s-a ocupat de afaceri – consultanță economică pentru companiile străine, după cum mărturisea, și nu fără succes. I-a fost alături o fostă consilieră, care i-a condus firma mai mulți ani.

Profit din consultanță pentru fostul premier, Victor Ponta

Fostul premier PSD Victor Ponta a avut venituri de aproape un milion de lei în anul fiscal 2023. Asta arată declarația sa de avere depusă odată cu candidatura din partea social-democraților, partid în care s-a reîntors după ieșirea din politică, pentru un mandat de deputat de Dâmbovița.

ADVERTISEMENT

Concret, Ponta a încasat un salariu de 45.000 lei din propria firmă de consultanță, VP Projects Advisers Srl, firmă unde este și administrator. La această sumă se adaugă un alt salariu de 80.000 lei, primit de la Camera de Comerț și Industrii a României. Fostul premier nu menționează care este funcția deținută în cadrul CCIR, însă pe conturile de socializare fostul premier distribuie des evenimentele organizate de acest forum al oamenilor de afaceri. În ultimii ani, CCIR a fost implicată în preluarea terenului de la Romexpo, unde Parlamentul a votat o lege specială pentru cedarea terenului pentru 49 de ani, lege pe care președintele Iohannis a refuzat să o promulge.

La aceste sume se mai adaugă alți 100.000 de lei din chirii. La capitolul proprietăți imobiliare, , unul cumpărat în 2012, aflat în Capitală, cu o suprafață de 94 metri pătrați, și un altul în Turcia, Istanbul. Acesta din urmă, un apartament cu o suprafață de 200 de metri pătrați a fost achiziționat în anul 2021, și este, cel mai probabil, proprietatea care-i aduce 20.000 de euro din chirii.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare parte a veniturilor fostului lider PSD și ProRomânia vine însă din propria firmă de consultanță, nu mai puțin de 749.000 lei scoși anul trecut din firmă sub formă de dividende. Ca economii, soții Ponta au în bănci circa 84.000 euro, 45.000 dolari americani și 180.000 lei.

De remarcat că soția fostului premier, Daciana Sîrbu, fost europarlamentar, nu mai apare în declarația de avere a lui Victor Ponta. Spre exemplu, în declarația de avere din 2020, ultimul an când acesta a fost deputat, Daciana Sîrbu apărea co-proprietar atât la apartamentul de 94 mp din Capitală, cât și al unui penthouse de 175 mp. De asemenea, proprietățile din Cornu (o casă pe numele Dacianei și o alta pe numele ambilor soți) nu mai sunt menționate. La fel, a dispărut și autoturismul Mercedes. De altfel, în presă au circulat zvonuri cum că cei doi s-ar fi separat de mai mult timp.

ADVERTISEMENT

Ce profit face firma de consultanță a fostului premier

Exclus din PSD în anul 2017, Victor Ponta a fondat partidul ProRomânia, unde au ajuns mai mulți politicieni din ALDE și PSD. După alegerile din 2020, atunci când partidul său nu a făcut pragul electoral, fostul premier și-a anunțat retragerea din politică. , VP Projects Advisers Srl. Totuși, că fostul premier se angajase consilier juridic la propriul partid, unde încasa un salariu brut de 25.000 lei pe lună.

Firma de consultanță este înființată în luna februarie a anului 2021, cu sediul în Piața Națiunile Unite, însă după doar trei luni își mută sediul la adresa de reședință a fostului premier. În acest prim an de activitate, firma are o cifră de afaceri de 2,6 milioane lei și un profit de 2,1 milioane. Anul următor este și mai bun, cifra de afaceri ajungând la 3,8 milioane lei, cu un profit declarat de 3 milioane. Anul trecut, profitul înregistrat a fost de doar 1,2 milioane ron – o scădere cu 60% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 2,1 milioane.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu pentru cei de la Digi24, premierul preciza că nu oferă consultanță politică ci doar economică, și că lucrează doar cu firme de peste hotare. „Asta fac: dau consultanță de business. Firmelor din afară, nu din România. Îmi spun părerea despre ce se întâmplă pe piețele din estul Europei. Nu dau consultanță politică, doar economică”, preciza Victor Ponta. Publicația scria recent că Victor Ponta are contracte de consultanță cu o firmă chinezească din industria cărnii și una din Turcia, Eti Bakîr, din industria minieră.

Anul acesta au existat zvonuri cu privire la o posibilă colaborare cu cei de la AUR, însă George Simion a negat speculațiile cum că l-ar fi angajat consilier pe fostul premier PSD, susținând că au fost doar câteva întâlniri ne-contractuale. Ulterior, Victor Ponta a fost angajat consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu. În urmă cu câteva zile, liderul PNL, Nicolae Ciucă, a susținut că Victor Ponta ar putea fi viitorul premier al țării, într-o posibilă guvernare a celor din PSD cu AUR.

Miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul premier a scris că singura funcție pe care ar dori-o în administrație ar fi una similară cu cea primită de Elon Musk în Administrația Trump (un nou înființat departament pentru reducerea birocrației). „Aceasta este singura funcție executivă pe care mi-aș dori-o în Guvernul României în 2025.

„După 20 de ani de experiență în instituții publice ( Procuratură – Guvern – Parlament) și câțiva ani buni în viață privată ( avocat – antreprenor) chiar sunt în stare să văd cât de mulți bani , resurse umane și energie se risipesc în administrație ; și am putut și să văd cât de rău fac incompetenta, instabilitatea, birocrația și politizarea acestei administrații pentru firmele private!

Chiar văd cifrele și stiu că România intră într-o criză financiară și economică incontrolabilă în 2025 dacă nu face reforme radicale și dureroase! Sper ca viitorul Premier să înțeleagă, să aibă curaj și sprijin politic pentru aceste masuri! Mă ofer să iau eu toate înjurăturile eu în locul lui”, a scris fostul premier, care a subliniat că s-a obișnuit cu injuriile după anul 2014.

Cine a condus firma lui Ponta

De la înființare și până în decembrie 2023, firma VP Projects Advisers SRL a fost condusă de către Geanina Cristina Pușcașu, în calitate de administrator. Aceasta a fost unul dintre oamenii de încredere ai premierului Victor Ponta, numită consilier de stat în aparatul de lucru al primului ministru în anul 2012, după ce fusese unul dintre asistenții de la Bruxelles ai Dacianei Sîrbu.

Aceasta a rămas alături de Victor Ponta până în anul 2020, având funcția de consilier parlamentar. De-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții de conducere în diverse companii de stat, fiind numită în Consiliul de Administrație al Loteriei Române sau CN Aeroporturi București.

Aceasta are și ea propria firmă, Proactiv Profesional SRL, firmă cu domeniu de activitate organizarea de târguri, congrese și expoziții. Firma a fost înființată încă din anul 2009 însă primul an cu rezultate notabile este 2018, când declară un profit de 300.000 lei la o cifră de afaceri de 400.000 lei. În următorii trei ani firma ajunge iar pe zero cifră de afaceri, doar ca să cunoască o adevărată explozie în 2023: cifră de afaceri un milion de lei și profit de 686.000 lei.

La alegerile din 2019, Geanina Pușcașu a împrumutat partidul ProRomânia cu suma de 1,5 milioane lei. În declarația de avere din 2020, aceasta declara un apartament de 50 mp în Capitală, 100.000 lei în conturi și venituri salariale de 65.000 lei.