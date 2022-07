Câți bani face familia Simonei Halep! Tatăl și fratele jucătoarei de tenis se descurcă de milioane în afaceri

Simona Halep este, acum, preocupată să triumfe la cât mai multe turnee de tenis, ea câștigând, doar anul acesta, peste un milion de euro din sport. Concentrată la tenis, sportiva a preferat să lase partea de afaceri pe mâna rudelor sale, respectiv a tatălui său, Stere Halep, și a fratelui Nicolae.

Familia Simonei Halep, afaceri de milioane

Familia Simonei Halep, prin Stere și Nicolae, deține și administrează mai multe afaceri. Conform datelor consultate de FANATIK, tatăl și fratele vedetei tenisului mondial dețin mai multe companii, în domenii diversificate.

Astfel, familia Simonei Halep deține afaceri în domeniul hotelurilor și altor facilități de cazare similare, restaurantelor, dar și în cel legat de dezvoltare și promovare imobiliară sau fabricarea de pâine și a produselor lactate și brânzeturilor.

Iar sunt de-a dreptul înfloritoare. Sau, cel puțin, așa arată bilanțul fiscal depus pentru companii în anul 2021, cifra de afaceri și profiturile obținute numărându-se în milioane de euro.

Conform datelor fiscale depuse la ANAF, cea mai rentabilă dintre firmele deținute de familia Simonei Halep este SNH Gold Imperial. Bilanțul fiscal al companiei conduse de Stere Halep în domeniul restaurantelor este unul încurajator, cifra de afaceri înregistrată fiind de aproape 500.000 de lei, iar profiturile declarate depășesc 1,5 milioane de lei, adică peste 300.000 de euro.

Ce afaceri au tatăl, fratele și mama Simonei Halep

O altă afacere surprinzător de rentabilă este cea din domeniul fabricării pâinii, prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, Duo T-H Impex, dirijată tot de Stere Halep. Aici, sumele raportate ca cifră de afaceri sunt de-a dreptul impresionante: peste 17 milioane de lei (adică peste 3.5 milioane de euro), iar profitul ajunge la 1,4 milioane de lei (în jur de 280.000 de euro), în scădere însă cu o treime față de anul anterior.

Afacerea cu hoteluri în care a fost amestecat numele Simonei Halep, business derulat prin firma SH Resort, este condusă de Stere și de Nicolae, ei fiind și acționarii companiei. Cu o cifră de afaceri care depășește 2,5 milioane de lei (peste 500.000 de euro) și un profit de peste 300.000 de lei (aproximativ 60.000 de euro), compania pare să o ducă binișor din punct de vedere financiar.

Compania New Concept Imob, condusă de Nicolae Halep, fratele Simonei, se ocupă de dezvoltare și promovare imobiliară și are un an 2021 cât se poate de bun. Mai exact, la o cifră de afaceri de aproape 1,5 milioane de lei (puțin sub 300.000 de euro), Nicolae Halep a reușit să obțină un profit de peste 740.000 de lei, adică undeva la 150.000 de euro.

Nici mama Simonei Halep, Tania, nu poate spune că stă degeaba. Ba chiar dimpotrivă, ea este implicată la cel mai serios mod în compania Halepis Prod, iar talentul ei în afaceri este unul de invidiat. Mai exact, a reușit să facă să crească și cifra de afaceri față de anul anterior – a ajuns la peste 420.000 de lei – dar și profitul obținut, reușind să facă în jur de 25.000 de lei, adică vreo 5.000 de euro.

Simona Halep, multimilionară din tenis. Câți bani a câștigat până acum

De-a lungul timpului, familia Simonei Halep a investit sume serioase în domeniul hotelier, ea fiind prezentă la inaugurarea mai multor locații deținute, în acte, de apropiații săi, dar la care, cu siguranță, a contribuit și ea, măcar financiar.

În prezent, familia Simonei deține mai multe hoteluri la malul mării, în Constanța și Năvodari, dar și la Poiana Brașov. De asemenea, conform informațiilor apărute de-a lungul vremii în presă, și în zona Bucureștiului.

De altfel, un calcul simplu anunță că profiturile pe care le-a obținut familia Simonei Halep în anul 2021, conform declarațiilor fiscale, se ridică la aproximativ 750.000 de euro, sumă care poate fi invidiată de orice om de afaceri de la noi.

Cu toate acestea, tot când vine vorba de bani, și în familia ei. Simona Halep a reușit să câștige, doar din tenis, conform , aproape 39 de milioane de dolari. La aceste sume se adaugă, desigur, și contractele de imagine și de publicitate pe care le are Simona Halep, suma câștigată din acest domeniu, fiind, de asemenea, de ordinul milioanelor de dolari.

De altfel, până în acest moment, anul acesta, Simona Halep a reușit să câștige, din tenis, un milion de euro, chiar dacă a obținut doar un titlu, la Melbourne, în ianuarie, iar, joi, 7 iulie, a