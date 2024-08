Câți bani face Jador din muzică, de fapt. Ce mega achiziție pregătește acum artistul

Câți bani face Jador din muzică, de fapt? Poate mulți s-au întrebat dacă artistul reușește într-adevăr să își permită orice. Și se pare că în realitate, acesta are în conturi sume enorme, după cum o spune chiar el.

Jador este unul dintre cei mai apreciați maneliști din România. Iar dincolo de pasiunea pe care acesta o are pentru muzică, el a putut fi văzut și în mai multe emisiuni tv, .

A cunoscut succesul în urmă cu doar câțiva ani, iar acum se bucură de o comunitate generoasă. Jador e urmărit de o mulțime de persoane pe Instagram și totodată invitat la numeroase evenimente.

Câți bani face Jador din muzică, de fapt? Poate mulți vor rămâne uimiți în momentul în care vor afla. Artistul a fost invitat la un podcast recent, iar cu această ocazie .

Printre altele, el a fost întrebat de Bogdan Mocanu despre veniturile pe care le are. Și se pare că acesta nu s-a sfiit deloc să recunoască ce planuri are, dar și ce și-a permis până acum.

Ce planuri are artistul

Câți bani face Jador din muzică, de fapt? Artistul recunoaște că e milionar în euro deja. Mai mult de atât, cu banii făcuți până acum i-a finalizat și mobilat casa fratelui său, iar acum se gândește și la el.

Acesta are în plan o mega achiziție și spune că toate cheltuielile sale de până acum au fost unele ”corecte”. Jador vrea să își achiziționeze un bolid de lux, fie un Lamborghini, fie un Urus.

Totodată, el a mai dezvăluit și că uneori îi ajută și pe ceilalți cu bani, în special când vine vorba de familie și de partea de sănătate. Astfel, este mulțumit de realizările sale de până acum.

„Milionar în euro sunt deja. Am terminat casa fratelui meu. I-am mobilat-o, tot. Am terminat tot. Acum e momentul să… Vreau să îmi iau un Lamborghini sau un Urus. Eu am cheltuit banii foarte corect. Eu pentru ce muncesc? Să îi iau în mormânt?

Mai dau la oameni, îmi iau și eu o mașină. Îl duc la spital și îl operez pe banii mei pe unchiul meu. Rudele mele nu îmi cer bani, toți sunt pocăiți se mulțumesc cu ce au”, a spus artistul în cadrul podcast-ului ”În Jacuzzi Cu Bogdan Mocanu”.