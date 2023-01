Câți bani face Micutzu? Actor, producător și regizor pentru Teambuilding, Cosmin Nedelcu este abil și ca afacerist

Micutzu a devenit celebru în lumea comediei românești – pe bună dreptate – după ce show-urile sale de stand-up au devenit virale. Glumele, spuse mucalit, de Cosmin Nedelcu nu au fost însă singurele calități ale actorului în ceea ce privește cariera sa, el dovedindu-se și un bun afacerist.

Câți bani câștigă Micutzu, vedeta din Teambuilding

Cosmin Nedelcu este, conform datelor oficial, actor, producător și co-regizor al filmului Teambuilding, producție care a suscitat controverse uriașe. una care susține că e o ironie dură la adresa corporatiștilor, iar alta care susține că e doar o porcărie, a reușit să obțină încasări uriașe în cinematografe și a fost o bună bucată de vreme, pe primul loc în topul Netflix.

Indiferent de cum este văzut filmul, , Cosmin Nedelcu reușind să dea lovitura, cel puțin financiar, cu producția. Dar, deja, pentru el este o obișnuință.

Mai exact, simpaticul actor reușește, de ani buni deja, să obțină, prin intermediul firmelor la care este implicat, profituri frumușele, dovedind astfel că și un artist se poate îmbogăți din ceea ce face, dacă face cu pasiune.

Micutzu, profituri pe linie

Conform datelor consultate de FANATIK, firmele la care Micutzu este implicat sunt mai multe. Micutzustandup, Podcast Television (practic inactivă) și Jokers Comedy Production sunt filmele lui Cosmin Nedelcu.

Iar rezultatele financiare declarate oficial indică că actorul se pricepe și la afaceri. Astfel, prima companie în care e implicat Micutzu – care are ca obiect de activitate interpretarea artistică și spectacolele făcute de actorul de stand up – are o cifră de afaceri de peste 575.000 de lei (peste 115.000 de euro) și un profit pe măsură: peste 470.000 de lei, adică în jur de 95.000 de euro.

Cea de-a companie, la care e acționar alături de alte vedete din domeniu, și care are ca obiect baruri și alte activități de servire a băuturilor are, la rândul ei, o cifră de afaceri serioasă: peste 1.370.000 de lei (în jur de 275,000 de euro).

Profitul este însă mai mic, iar conform datelor oficiale înregistrate a ajuns la aproape 140.000 de euro, adică aproape 30.000 de euro. Iar asta înseamnă că Micutzu se poate lăuda, pentru ultimul an fiscal, cu profituri de vreo 100.000 de euro, o sumă frumoasă pentru oricine.

Micutzu, carieră serioasă în lumea showbiz-ului românesc

Cosmin Nedelcu, zis Micutzu, se poate lăuda, deja, cu o carieră cât se poate de serioasă în lumea showbiz-ului de la noi. Devenit celebru, inițial, pentru prestațiile pe care le are pe scenele de stand up de la noi, sutele sale de spectacole făcând deliciul amatorilor.

Cu toate acestea, Micutzu are și o carieră impresionantă ca și actor, atât în serii de televiziune precum În puii mei sau Băieți de Oraș, cât și în filme cu mare priză la public. Iar printre filmele în care Cosmin Nedelcu a impresionat se numără Copacul Amintirilor, 5Gang: Un altfel de Crăciun, Faci sau Taci.

Producția Teambuilding, în care Micutzu are un rol principal, și la care Cosmin Nedelcu a colaborat și ca regizor și producător a fpst însă cea mai rentabilă de până acum din ”portofoliul” actorului, încasările obținute de film fiind un adevărat record pentru România.

Conform datelor date publicității la sfârșitul anului trecut, comedia Teambuilding a reușit să depășească patur milioane de dolari încasări doar din cinematografe. Iar cum producția a intrat, la începutul acestui an, și pe Netflix și a rupt topurile, este de așteptat ca profiturile să se dubleze.