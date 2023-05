Câți bani face Sorin Bontea de la Chefi la cuțite. Antena 1 i-a umplut buzunarele!

Sorin Bontea poate fi considerat cel mai bogat jurat de la Chefi la cuțite! FANATIK vă spune câți bani a băgat în buzunar maestrul bucătar în ultimele luni! Vorbim despre niște sume la care unii doar visează!

Câți bani câștigă Sorin Bontea de la Chefi la cuțite. Juratul e putred de bogat!

Colegul lui deține firma Taste Delivery SRL, o afacere cu care activează în domeniul publicității, potrivit codului CAEN și care l-a îmbogățit într-un timp record!

De altfel, Sorin Bontea este una dintre vedetele de la Antenă care face reclame la diferite branduri, printre care și la jocurile de poker online. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, juratul de la Chefi la cuțite a crescut din punct de vedere financiar în câteva luni cât reușesc alții în ani buni!

Cu afacerea sa, conform datelor publice de la Ministerul Finanțelor, juratul înregistra un profit net destul de ”modest” în anul 2021, de 28.000 de lei. În anul înființării afacerii sale, Bontea rula o cifră de afaceri de 29.694 de lei. Doar că vorbim de doar 2 săptămâni de activitate! Iar în anul următor, câștigurile au explodat, pur și simplu!

Profit uriaș din publicitate: 1.116.766 lei în 2022

Bucătarul a câștigat din publicitate, atenție, fabuloasa sumă de 1.116.766 de lei! Vorbim de mai bine de 224.000 de euro! La un calcul simplu, Bontea câștigă, potrivit datelor consultate de FANATIK, undeva la 18.000 de euro, lunar. Cu o astfel de sumă, nu are cu siguranță motive să se plângă.

Cifra de afaceri, potrivit bilanțului depus pe anul 2022, este de 1.349.800 de lei! Ce business, are, de fapt, Bontea? Conform definiției din codul CAEN, firma sa se ocupă de furnizarea unei game largi de servicii de publicitate/ promovare. Oferă inclusiv consultanță și servicii de creație.

Mai precis, firma lui Bontea realizează campanii de publicitate. De asemenea, plasează reclame în ziare, la radio și în televiziune. Distribuie și livrează materiale publicitare și desfășoară, totodată, campanii de marketing pentru atragerea clientelei.

Conform aceleiași definiții din codul CAEN, SRL-ul lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite mai poate să realizeze studii ale pieței, expedieze reclame prin poștă ori să producă mesaje comerciale pentru radio și televiziune ori site-uri web.

Sorin Bontea face într-o lună banii de care fiica lui are nevoie pentru un an de studii la Barcelona

Așadar, dincolo de salariul pe care Sorin Bontea îl ia ca jurat la Chefi la cuțite, bucătarul s-a umplut de bani din reclame! Multe dintre ele sunt difuzate, evident, și de postul unde lucrează.

În mod sigur, juratul nu strânge toată această avere doar pentru el. Sorin are doi copii de 20 și 27 de ani, cărora le asigură un start frumos în viață, dacă aceștia vor apela la ajutorul tatălui lor.

Fata lui Bontea, Miruna, în vârstă de 20 ani, studiază designul la o facultate de prestigiu din Spania, în Barcelona. Un an de școlarizare la IED, instituția de învățământ made in Italy care are facultăți deschise și în alte părți ale Europei, începe de la 15.800 de euro.

Așa cum v-am prezentat mai sus, acești bani îi produce Bontea într-o singură lună. Ba chiar, acestuia îi mai rămân 3.000 de euro din ei. Așadar, juratul reușește să îi asigure studiile fetei sale pentru întregul an cu banii obținuți într-o singură lună, lucru pentru care mulți l-ar putea invidia!

Celălalt copil al juratului, Iulian, este campion la raliuri. Tânărul a câștigat mai multe trofee la concursuri importante de la noi.