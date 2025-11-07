Sport

Câți bani i-a oferit Steaua gimnastei Ana Bărbosu. Sportiva a refuzat și a semnat cu Dinamo

Ana Bărbosu a primit o propunere tentantă de la Steaua, însă a preferat să o refuze. Astfel, gimnasta a ajuns să semneze într-un final cu Dinamo.
Valentina Vladoi
07.11.2025 | 23:20
Cati bani ia oferit Steaua gimnastei Ana Barbosu Sportiva a refuzat si a semnat cu Dinamo
Ce propunere a primit Ana Bărbosu de la Steaua. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ana Bărbosu a plecat la studii în Statele Unite. Chiar și așa, în tot acest timp, faimoasa gimnastă i-a lăsat o procură fratelui său, astfel încât acesta să poată să negocieze un contract pentru ea.

Ce propunere a primit Ana Bărbosu de la Steaua

Ana Bărbosu este de departe una dintre cele mai talentate gimnaste pe care le are România. Aceasta a primit medalia de bronz la Jocurile Olimpice 2024 și a reușit să facă performanță în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Și iată că două mari echipe s-au ”luptat” pentru ea, însă doar una a învins. Conform celor mai recente informații, Ana Bărbosu a ales să semneze cu Dinamo și a refuzat oferta primită de la Steaua.

Conform golazo.ro, Steaua i-ar fi oferit un salariu lunar de 5.000 de euro gimnastei. Ana Bărbosu nu a acceptat suma însă și a așteptat o nouă propunere de la club, dar care din păcate nu a venit.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Gimnasta a ales să semneze cu Dinamo

Și pentru că Steaua nu și-a modificat deloc oferta, în final, Ana Bărbosu a decis să semneze cu Dinamo. Acest detaliu a fost confirmat chiar de către Ionuţ Popa, conducătorul din Ştefan cel Mare.

ADVERTISEMENT
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea,...
Digisport.ro
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România

Potrivit acestuia, gimnasta ar fi semnat contractul chiar de la începutul lunii noiembrie. Momentan însă, nu se cunosc alte detalii în acest sens și nu e clară nici suma pe care aceasta ar urma să o încaseze lunar.

“Din ce știu eu, Ana a semnat. De la 1 noiembrie, dacă nu greșesc. Dar Georgeta Andrunache vă poate oferi mai multe informații”, a spus Popa, pentru sursa citată anterior.

ADVERTISEMENT

Gimnasta a plecat la studii în SUA

După cum spuneam anterior, fratele gimnastei s-a ocupat de negocieri, sora sa fiind plecată în SUA. Acolo va studia, având în vedere bursa primită de la celebra Universitate Stanford.

Chiar și așa, rămâne de văzut cum o să reușească sportiva să se descurce în continuare. Vicepreşedinte la Dinamo, Georgeta Andrunache a oferit și ea o reacție în acest sens după ce au apărut informațiile în spațiul public.

Aceasta a confirmat înţelegerea cu Bărbosu, urmând ca actele să fie semnate curând. Totodată, ea a catalogat-o pe gimnastă ca fiind un adevărat ”model”, la fel ca și David Popovici.

“Alături de David Popovici, Vlad Covaliu, Ana va fi un model. Nu doar de sportiv, ci și de om. Pot confirma ca și-a dat acordul de a semna cu noi, deși nu toate actele sunt puse la punct”, a spus Andrunache.

De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la...
Fanatik
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el”
Alex Dobre, out din naționala României! Cum a reacționat Costel Gâlcă după decizia...
Fanatik
Alex Dobre, out din naționala României! Cum a reacționat Costel Gâlcă după decizia lui Mircea Lucescu
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Farul – FC Botoșani 2-0. Rapid are şansa de...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Farul – FC Botoșani 2-0. Rapid are şansa de a urca pe primul loc
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Candidat surpriză pentru Primăria Capitalei. Fostul finanțator din fotbal și-a anunțat intrarea în...
iamsport.ro
Candidat surpriză pentru Primăria Capitalei. Fostul finanțator din fotbal și-a anunțat intrarea în cursa electorală
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!