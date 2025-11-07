Câți bani i-a oferit Steaua gimnastei Ana Bărbosu. Sportiva a refuzat și a semnat cu Dinamo

ADVERTISEMENT

Ana Bărbosu a plecat la studii în Statele Unite. Chiar și așa, în tot acest timp, faimoasa gimnastă i-a lăsat o procură fratelui său, astfel încât acesta să poată să negocieze un contract pentru ea.

Ce propunere a primit Ana Bărbosu de la Steaua

Ana Bărbosu este de departe una dintre cele mai talentate gimnaste pe care le are România. Aceasta a primit medalia de bronz la Jocurile Olimpice 2024 și a reușit să facă performanță în ultimii ani.

Și iată că două mari echipe s-au ”luptat” pentru ea, însă doar una a învins. Conform celor mai recente informații, Ana Bărbosu a ales să semneze cu Dinamo și a refuzat oferta primită de la Steaua.

Conform , Steaua i-ar fi oferit un salariu lunar de 5.000 de euro gimnastei. Ana Bărbosu nu a acceptat suma însă și a așteptat o nouă propunere de la club, dar care din păcate nu a venit.

Gimnasta a ales să semneze cu Dinamo

Și pentru că Steaua nu și-a modificat deloc oferta, în final, Ana Bărbosu a decis să semneze cu Dinamo. Acest detaliu a fost confirmat chiar de către Ionuţ Popa, conducătorul din Ştefan cel Mare.

Potrivit acestuia, gimnasta ar fi semnat contractul chiar de la începutul lunii noiembrie. Momentan însă, nu se cunosc alte detalii în acest sens și nu e clară nici suma pe care aceasta ar urma să o încaseze lunar.

“Din ce știu eu, Ana a semnat. De la 1 noiembrie, dacă nu greșesc. Dar Georgeta Andrunache vă poate oferi mai multe informații”, a spus Popa, pentru sursa citată anterior.

Gimnasta a plecat la studii în SUA

După cum spuneam anterior, fratele gimnastei s-a ocupat de negocieri, sora sa fiind plecată în SUA.

Chiar și așa, rămâne de văzut cum o să reușească sportiva să se descurce în continuare. Vicepreşedinte la Dinamo, Georgeta Andrunache a oferit și ea o reacție în acest sens după ce au apărut informațiile în spațiul public.

Aceasta a confirmat înţelegerea cu Bărbosu, urmând ca actele să fie semnate curând. Totodată, ea a catalogat-o pe gimnastă ca fiind un adevărat ”model”,

“Alături de David Popovici, Vlad Covaliu, Ana va fi un model. Nu doar de sportiv, ci și de om. Pot confirma ca și-a dat acordul de a semna cu noi, deși nu toate actele sunt puse la punct”, a spus Andrunache.