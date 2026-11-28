Denis Drăguș (27 de ani) a înscris, în sfârșit, primul său gol după transferul la FCSB. Cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga României a marcat în minutul 45+2 al meciului cu Csikszereda, după ce, tot el, ratase o lovitură de la 11 metri.
Denis Drăguș a marcat primul său gol în tricoul roș-albastru la trei luni distanță de la transferul la FCSB. Atacantul în vârstă de 27 de ani a punctat în minutul 45+2 al partidei cu Csikszereda din etapa a 17-a a SuperLigii.
Reușita lui Drăguș a fost una cu emoții. Ma întâi, FCSB a primit penalty pentru hențul lui Odor. Apoi, internaționalul român a luat mingea și a vrut să transforme de la punctul cu var. Drăguș a fost însă neinspirat, deoarece a șutat slab, iar lovitura a fost parată de Eduard Pap. Norocul a fost însă de partea lui Denis Drăguș, care a recuperat balonul și l-a trims în plasă. – vezi VIDEO
Astfel, FCSB a intrat cu avantaj de două goluri la pauza meciului cu Csikszereda, după ce Joysim Dawa deschisese scorul, din centrarea lui Radunovic, în minutul 39.
Denis Drăguș are toate motivele să fie fericit după ce a marcat în poarta ciucanilor.E cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga, cu un salariu de 1.000.000 de euro pe sezon, iar acum a reușit să spargă gheața după 3 luni de activitate la FCSB. Transferat la începutul lui septembrie la echipa lui Gigi Becali, el a încasat din salarii nu mai puțin de 250.000 de euro (remunerația pe septembrie, octombrie și noiembrie) până a înscris primul gol în tricoul „roș-albastru”.
Denis Drăguș nu mai marcase de 296 de zile, din 5 februarie 2026, când reușea o „dublă” pentru Gaziantep în victoria cu 5-1 împotriva celor de la Keçiorengucu, în Cupa Turciei. Internaționalul român a avut nevoie de 311 minute pentru a marca primul său gol în tricoul roș-albaștrilor. Atacantul acumulase 264 de minute în cinci partide înaintea confruntării cu Csikszereda: