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Denis Drăguș (27 de ani) a înscris, în sfârșit, primul său gol după transferul la FCSB. Cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga României a marcat în minutul 45+2 al meciului cu Csikszereda, după ce, tot el, ratase o lovitură de la 11 metri.

Denis Drăguș a marcat primul său gol la FCSB! Câți bani primește pentru fiecare reușită

Denis Drăguș a marcat primul său gol în tricoul roș-albastru la trei luni distanță de la transferul la FCSB. Atacantul în vârstă de 27 de ani a punctat în minutul 45+2 al

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Reușita lui Drăguș a fost una cu emoții. Ma întâi, FCSB a primit penalty pentru hențul lui Odor. Apoi, internaționalul român a luat mingea și a vrut să transforme de la punctul cu var. Drăguș a fost însă neinspirat, deoarece a șutat slab, iar lovitura a fost parată de Eduard Pap. Norocul a fost însă de partea lui Denis Drăguș, care a recuperat balonul și l-a trims în plasă. – vezi

Astfel, FCSB a intrat cu avantaj de două goluri la pauza meciului cu Csikszereda, după ce Joysim Dawa deschisese scorul, din centrarea lui Radunovic, în minutul 39.

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Denis Drăguș are toate motivele să fie fericit după ce a marcat în poarta ciucanilor.E , iar acum a reușit să spargă gheața după 3 luni de activitate la FCSB. Transferat la începutul lui septembrie la echipa lui Gigi Becali, el a încasat din salarii nu mai puțin de 250.000 de euro (remunerația pe septembrie, octombrie și noiembrie) până a înscris primul gol în tricoul „roș-albastru”.

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De cand nu mai marcase Denis Drăguș

Denis Drăguș nu mai marcase de 296 de zile, din 5 februarie 2026, când reușea o „dublă” pentru Gaziantep în victoria cu 5-1 împotriva celor de la Keçiorengucu, în Cupa Turciei. Internaționalul român a avut nevoie de 311 minute pentru a marca primul său gol în tricoul roș-albaștrilor. Atacantul acumulase 264 de minute în cinci partide înaintea confruntării cu Csikszereda:

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