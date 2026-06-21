Sport

Câți bani ia Chivu de la Inter! Suma e colosală și noul contract l-a dus direct în topul antrenorilor din Italia

Cristi Chivu a dat lovitura odată cu prelungirea contractului cu Internazionale Milano. Antrenorul român a intrat în topul celor mai bine plătiți tehnicieni din Serie A
Cristian Măciucă
21.06.2026 | 06:40
Cati bani ia Chivu de la Inter Suma e colosala si noul contract la dus direct in topul antrenorilor din Italia
SPECIAL FANATIK
Câți bani ia Chivu de la Inter! Suma e colosală și noul contract l-a dus direct în topul antrenorilor din Italia. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu (45 de ani) și-a prelungit contractul cu Inter până în vara anului 2028. Clubul de pe „Giuseppe Meazza” a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare, joi, 18 iunie. Antrenorului român i-a fost mărit și salariul și va fi unul dintre cel mai bine plătiți tehniceni din Serie A.

Salariul lui Cristi Chivu, printre cele mai mari din Italia

Cristi Chivu a avut un prim sezon de vis pe banca tehnică a lui Internazionale Milano. După ce a salvat Parma de la retrogradare, românul i-a preluat pe „nerazzuri” și, după doar un an, a făcut eventul în Italia, Scudetto și Coppa Italia! Performanța fostului căpitan al naționalei României i-a determinat pe șefii lui Inter să îi prelungească înțelegerea. Astfel, Chivu a semnat cu gruparea de pe „Giuseppe Meazza” un contract valabil până în vara lui 2028.

ADVERTISEMENT

Dacă în primul sezon a avut un salariu de aproximativ 2.000.000 de euro, Cristi Chivu a dat o lovitură financiară odată cu prelungirea contractului cu campioana Italiei. Concret, tehnicianul român va fi remunerat cu 3,5 milioane de euro pentru fiecare sezon și se află în topul antrenorilor cu cele mai mari salarii din Serie A.

După sezonul în care Inter a câștigat tot ce era de câștigat în Italia, mai multe formații din Serie A au schimbat antrenorul. Astfel, în top 10 cel mai bine plătiți tehnicieni din campionatul Italiei, Cristi Chivu este devansat de trei antrenori care tocmai au fost numiți la echipele lor. E vorba de Allegri, la Napoli, Amorim, la Milan și Sarri, la Atalanta.

ADVERTISEMENT
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie...
Digi24.ro
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”

Top cel mai bine plătiți 10 antrenori din Serie A

  1. Luciano Spaletti (Juventus) – 6.000.000 euro
  2. Gian Piero Gasperini (AS Roma) – 5.000.000 euro
  3. Max Allegri (Napoli) – 4.500.000 euro
  4. Ruben Amorim (AC Milan) – 3.500.000 euro
  5. Maurizio Sarri (Atalanta) – 3.500.000 euro
  6. Cristian Chivu (Inter) – 3.000.000 euro
  7. Domenico Tedescu (Bologna) – 2.000.000 euro
  8. Fabio Grosso (Fiorentina) – 1.500.000 euro
  9. Cesc Fabregas (Como) – 1.000.000 euro
  10. Daniele De Rossi (Genoa) – 800.000 euro

Cine e cel mai bine plătit antrenor român

Chiar dacă este cel mai în vogă antrenor român și care performează la cel mai înalt nivel, Cristi Chivu mai are de așteptat până să devină cel mai bine plătit tehnician român. Lider detașat în această ierarhie este nimeni altul decât Cosmin Olăroiu (57 de ani). Fostul antrenor al Stelei tocmai a semnat cu Al-Jazira, din Emiratele Arabe Unite, și va fi plătit cu un salariu faraonic de 6.000.000 de euro. Cristi Chivu l-a depășit, deocamdată, pe Răzvan Lucescu (57 de ani). Presa din Grecia a anunțat plecarea tehnicianului de la PAOK, acolo unde câștiga 2.000.000 de euro pe sezon. În topul salariilor antrenorilor români care activează în străinătate este și cel al lui Mirel Rădoi (45 de ani), care primește 1.200.000 de euro din partea turcilor de la Gaziantep.

ADVERTISEMENT
FIFA a schimbat regulamentul și sunt eliminați de la Cupa Mondială! ”Toată țara...
Digisport.ro
FIFA a schimbat regulamentul și sunt eliminați de la Cupa Mondială! ”Toată țara plânge”
  • 324.000 de euro pe an e salariul lui Gică Hagi, selecționerul naționalei României
  • 2 ani are Cristi Chivu de când antrenează la nivel de seniori
Moment hilar în Germania – Coasta de Fildeș 2-1, la CM 2026! Ce...
Fanatik
Moment hilar în Germania – Coasta de Fildeș 2-1, la CM 2026! Ce a făcut selecționerul ivorienilor în timpul pauzei de hidratare. Video
Ecuador – Curacao 0-0, în grupa E de la CM 2026, etapa 2
Fanatik
Ecuador – Curacao 0-0, în grupa E de la CM 2026, etapa 2
Istvan Kovacs, debut de lux la CM 2026. Prestația arbitrului român la meciul...
Fanatik
Istvan Kovacs, debut de lux la CM 2026. Prestația arbitrului român la meciul 1000 al Mondialelor, analizată fază cu fază
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Hagi confirmă 'absența importantă' a României de la CM 1994: 'Aveam nevoie de...
iamsport.ro
Hagi confirmă 'absența importantă' a României de la CM 1994: 'Aveam nevoie de unul ca el. Am fi fost mai puternici'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!