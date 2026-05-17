Câți bani ia, de fapt, U Craiova după ce a devenit campioană în Superliga. Suma care intră în conturile oltenilor

Universitatea Craiova este noua campioană a României. Oltenii şi-au îndeplinit visul la capătul unui sezon excepţional în care au reuşit să câştige eventul. Pe lângă performanţele sportive, U Craiova bifează şi la nivel financiar o bornă importantă. Ce sume şi-au asigurat oltenii prin câştigarea titlului.

Câți bani primește campioana SuperLigii

În primul rând, Universitatea Craiova a încasat 3.000.000 de euro din drepturile tv pentru câştigarea campionatului. Actualul contract de drepturi tv este valabil până în 2027, iar EAD plăteşte anual 36.500.000 de euro (cu tot cu TVA) pentru drepturile de transmisie. Din 2027 va intra în vigoare noul contract, valabil până în 2035.

Dar, pentru olteni, miza importantă pentru această vară sunt „banii europeni”. Universitatea Craiova va porni în preliminariile Champions League şi va încerca să pună mâna pe marele pot. Nicio echipă românească nu a mai prins grupele Champions League din anul 2013, când FCSB reuşea să elimine Legia Varşovia şi să bifeze o ultimă prezenţă în cea mai importantă competiţie intercluburi.

Bonusurile din partea LPF și UEFA

Pe plan intern, banii încasaţi de campioana României provin exclusiv din drepturile tv şi, eventual, dacă există anumite bonusuri de la sponsorii clubului. Pentru fazele preliminare din competiţiile europene, UEFA pune la bătaie 132 de milioane de euro. Iar Universitatea Craiova vrea o felie cât mai mare din acest „tort”.

Aşadar, oltenii pornesc din primul tur preliminar al UEFA Champions League, acolo unde vor avea statutul de cap de serie. Conform noului sistem de premiere al UEFA, premiile nu cresc după fiecare rundă trecută, fiind constant 175.000 de euro pe tur trecut. În schimb, formaţiile vor primi o sumă pentru eliminare, în funcţie de nivelul la care vor ajunge în competiţie.

În cel mai negru scenariu, Universitatea Craiova va fi eliminată în turul 1 din UEFA Champions League şi apoi va merge în turul 2 din Conference League. Pentru turul 1 preliminar din Champions League vor primi 175.000 de euro, iar pentru o eliminare din turul doi al Conference League vor încasa 350.000 de euro. Echipa are asigurată suma de 785.000 de euro (175.000 de euro pentru turul 1 din Champions League, 350.000 de euro pentru turul 2 din Conference League şi bonus 260.000 de euro pentru echipele care nu merg în nicio grupă europeană). Acestor sume se adaugă banii din bilete şi drepturile tv.

Bonusurile din preliminariile Champions League

Pentru fiecare rundă jucată: 175.000 de euro

Turul 1 (eliminare): 150.000 de euro

Turul 2 (eliminare): 350.000 de euro

Turul 3 (eliminare): 550.000 de euro

Play-off (eliminare): 750.000 de euro

Ce înseamnă calificarea în Champions League pentru Craiova

În cazul în care Universitatea Craiova va reuşi să se califice în faza principală din UEFA Champions League, oltenii nu vor primi niciun bani din rundele preliminare, ci vor accesa bonusul pentru calificarea în competiţie, care este unul uriaş: 18.620.000 de euro, bani pe care îi primesc în mod egal toate echipele calificate.

De acolo, oltenii pot obţine bonusurile de performanţă: 2.100.000 de euro pentru fiecare victorie şi 700.000 de euro pentru fiecare punct, plus bonusuri în funcţie de clasamentul ocupat la finalul fazei grupelor. În cele din urmă, Universitatea Craiova va încasa bani şi din market pool. În actuala stagiune, Kairat Almaty a avut cele mai mici venituri din Champions League, dar şi-a asigurat 21.000.000 de euro.

Buget record pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a avut în actuala stagiune cel mai mare buget din istoria clubului: aproximativ 17.000.000 de euro. În această sumă sunt şi banii plătiţi pe transferuri, echipa având o în care au cheltuit nu mai puţin de 4.000.000 de euro.

În privinţa cheltuielilor, cele mai mari sunt cele cu salariile şi primele jucătorilor, antrenorilor şi angajaţilor, aproximativ 9.500.000 de euro. Cu toate acestea, în 2025, cu 900.000 de euro, după trei sezoane la rând în care a înregistrat pierderi importante, între 3.000.000 şi 5.000.000 de euro.