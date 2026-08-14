Câți bani ia, de fapt, CFR Cluj după eliminarea din Europa! Suma nu e mică deloc

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Aventura în Europa a celor de la CFR Cluj a durat doar două tururi, trupa din Gruia fiind învinsă categoric de Tromso. Chiar și așa, în conturile clubului va intra o sumă considerabilă de bani de la UEFA.

Suma de bani câștigată de CFR Cluj din participarea în Europa

Intrată direct în turul 2 al Conference League, CFR Cluj a trecut de Alashkert (1-1 și 3-0), dar a fost apoi . Deși nu și-au atins obiectivul de a intra în grupă, ardelenii vor încasa o sumă importantă pentru participarea în Conference League.

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Astfel, în conturile clubului va intra suma de 900.000 de euro. Sunt bani care pică excelent pentru gruparea din Gruia, care se confruntă cu mari dificultăți financiare, iar patronul îi poate folosi pentru a mai plăti din datoriile către jucători.

Clujenii au primit câte 175.000 de euro pentru fiecare tur jucat în Conference League. La suma de 350.000 de euro se mai adaugă și cei 550.000 de euro pe care UEFA îi acordă ca o compensație fiecărei echipe care nu accede într-o grupă europeană.

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Ce datorii are CFR Cluj

CFR Cluj are mari probleme cu banii, așa cum Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANTIK SUPERLIGA. Gruparea din Gruia avea de plătit o tranșă de 850.000 de euro către ANAF pentru a nu-i fi blocate conturile.

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”Mai vine un asteroid către CFR Cluj, asta este de fapt bomba. Conform înțelegerii cu ANAF, Neluțu Varga trebuie să plătească 850.000 de euro, o tranșă din eșalonare. În caz contrar, conturile clubului CFR Cluj vor fi înghețate. Va pierde eșalonarea, datoriile au depășit 4 milioane de euro.

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Arată ca un asteroid, nu știu de unde o să facă rost de bani Neluțu Varga. Îi urez din suflet să facă rost de bani, dar cred că s-a săturat. Peste 60 milioane de euro e gaura lui în fotbal, documentată. Jale mare de tot!”, a explicat Horia Ivanovici.

Nu au avut bani să rezilieze amiabil cu Antonio Folha

Și tot la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit faptul că CFR Cluj . Cel mai probabil, tehnicianul portughez va depune memoriu și va încasa mai mulți bani.

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”N-au una de-un leu în club! Nu au reușit să închidă până acum rezilierea cu Folha. A cerut inițial un salariu, apoi a zis că vrea banii pe trei luni. Folha are 11.000 de euro pe lună. CFR trebuie să-i dea 33.000 de euro ca să închidă. A cerut 33.000 de euro în cont. Semnează rezilierea când îi primește.

Dacă îl dau afară acum pe Folha, trebuie să-i plătească toți banii până la finalizarea contractului. E adevărat, o să câștige procesul peste un an. Nu sunt bani la club. Folha a cerut 33.000, dar nu au avut. O să rezilieze unilateral contractul. Asta e informația.

El va merge la FIFA și va câștiga, probabil. Nu sunt bani. Vor să scape de el. Folha îi va da în judecată. O sută de mii va lua Folha. Lucrurile sunt complicate. Jucătorii nu vor să mai rămână”, a spus Horia Ivanovici.