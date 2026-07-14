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Câți bani ia, de fapt, Denis Drăguș la FCSB. Gigi Becali nu a ezitat: salariu colosal pentru finul lui Șumudică

Denis Drăguș este foarte aproape de un transfer la FCSB, iar Gigi Becali ar urma să îi ofere un salariu uriaș internaționalului român. Despre ce sumă este vorba, de fapt.
Bogdan Mariș
14.07.2026 | 07:41
Cati bani ia de fapt Denis Dragus la FCSB Gigi Becali nu a ezitat salariu colosal pentru finul lui Sumudica
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Gigi Becali (68 de ani) i-ar oferi un salariu uriaș lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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FCSB a transferat doar doi fotbaliști în această vară, Ronny Labonne și Eddy Gnahore, însă gruparea „roș-albastră” este aproape de o mutare de impact. Denis Drăguș (27 de ani), fotbalist pe care Gigi Becali (68 de ani) îl dorește de foarte mult timp, ar urma să sosească la FCSB, iar patronul i-a pregătit un contract uriaș internaționalului român.

Ce salariu ar putea să încaseze Denis Drăguș la FCSB

Denis Drăguș ar urma să revină în fotbalul românesc după 7 ani petrecuți în Belgia, Italia și Turcia. Gigi Becali a declarat că internaționalul român este foarte aproape de un transfer la FCSB, urmând să sosească la echipă după ce va rezolva situația la actuala sa formație, Trabzonspor. „Am vorbit cu Șumudică. Mi-a zis că o să vină, că mai așteaptă niște lucruri de la echipa lui.

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El, 90% vine la FCSB. Așa mi-a spus Șumudică. Acum mai are niște lucuri de rezolvat cu ăia, cu nu vrea să renunțe la bani. Șumi mi-a zis că se va rezolva”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport, după ce FANATIK anunțase în exclusivitate faptul că Drăguș și-a dat acordul verbal pentru a juca la FCSB.

Patronul FCSB-ului îl dorește de mai mult timp pe Denis Drăguș, iar fotbalistul ar urma să primească un contract uriaș dacă va semna cu gruparea „roș-albastră”: un milion de euro pe an. „Depinde de Drăguș. Ei voi să-l dea la schimb cu alt jucător. El nu vrea. Eu i-am zis că pot să-i dau un milion. El a zis că vrea toți banii, adică și diferența (n.r. față de cât câștigă la Trabzonspor). Ei l-ar da, dar el vrea și niște bani. Eu mi-l doresc, ca dovadă că dau banii pe care-i dau, care nu s-au mai dat în România până acum”, spunea Gigi Becali în luna iunie.

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Câte goluri a înscris Denis Drăguș în sezonul trecut

Trabzonspor, formația de care aparține Denis Drăguș, nu a contat deloc pe internaționalul român în sezonul 2025-2026, acesta fiind împrumutat la alte două grupări din prima ligă a Turciei. În prima parte a stagiunii, acesta a evoluat la Eyupspor, unde nu a înscris niciun gol în cele 12 meciuri jucate în campionat. Apoi, în retur, Drăguș a jucat la Gaziantep, echipă la care impresionase în sezonul 2023-2024.

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Fotbalistul de 27 de ani a reușit să înscrie două goluri în cele 13 meciuri jucate, însă ambele au sosit într-un meci de Cupă contra unei divizionare secunde. Spre finalul stagiunii, atacantul a fost antrenat de Mirel Rădoi, care a părăsit-o chiar pe FCSB pentru a semna cu gruparea din Turcia. Dacă va semna cu gruparea „roș-albastră”, Denis Drăguș ar putea deveni al treilea transfer al verii pentru fosta campioană, după fundașul Ronny Labonne și mijlocașul Eddy Gnahore, sosirea fostului jucător al lui Dinamo fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK pe 6 iulie.

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