Câți bani ia Gigi Becali de la FIFA după accidentarea lui Mihai Popescu

Fundașul central a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul piciorului stâng și astfel

ADVERTISEMENT

Câți bani încasează Gigi Becali și FCSB după accidentarea lui Mihai Popescu de la echipa națională

În situațiile de acest gen, FIFA a implementat de ceva timp un mecanism de protecție a cluburilor de care aparțin jucătorii accidentați în meciurile echipelor naționale.

Astfel, și în acest caz, cum s-a mai întâmplat de altfel de-a lungul timpului la nivel internațional, urmează ca forul internațional să acopere costurile generate de operația jucătorului, dar și sumele aferente salariului său de la FCSB în perioada în care el va fi indisponibil din cauza acestei accidentări.

ADVERTISEMENT

FIFA acoperă toate cheltuielile: suma totală se ridică la minim 110.000 de euro

Intervenția chirurgicală se va desfășura la Roma, la cunoscuta clinică Villa Stuart. Astfel, costurile totale, deplasare până în Italia plus act medical, se vor ridica la aproximativ 20.000 de euro.

Când vine vorba despre salariul lui Mihai Popescu din această perioadă, trebuie plecat de la faptul că el încasează la FCSB suma de 15.000 de euro pe lună.

ADVERTISEMENT

Astfel, dacă luăm în calcul scenariul cel mai optimist în contextul dat, în care el va lipsi de pe teren doar pentru 6 luni, atunci remunerația lui în această perioadă va fi de 90.000 de euro. Așadar, în total, clubul patronat de Gigi Becali scapă de o cheltuială de minim 110.000 de euro, sumă care urmează să fie decontată de FIFA.

ADVERTISEMENT

Cum vrea Gigi Becali să rezolve problema fundașilor centrali de la FCSB

În afară de Mihai Popescu, echipa roș-albastră îl are în continuare indisponibil din motive medicale și pe Joyskim Dawa. Astfel, Elias Charalambous se poate baza în prezent doar pe Siyabonga Ngezana, Daniel Graovac și Vlad Chiricheș în acea zonă a terenului, o situație destul de complicată în contextul în care campioana României va avea parte și de acum înainte de un program foarte aglomerat, cu multe meciuri în SuperLiga și în Europa League.

În acest context, și a dat de înțeles că este posibil să încerce din nou să realizeze această mutare, în această iarnă, doar că în condiții financiare speciale comparativ cu ce era dispus să ofere în primă fază.

ADVERTISEMENT

„Am dat un milion în vară. Acum să vedem, poate dau 500.000 de euro. Exact aşa este. Nu mă interesează. N-ai vrut un milion, acum e 500.000 de euro”, a transmis Gigi Becali.