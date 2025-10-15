Sport

Câți bani ia Gigi Becali de la FIFA după accidentarea lui Mihai Popescu

Mihai Popescu s-a accidentat în meciul România - Austria 1-0 și astfel FCSB și Gigi Becali vor primi, conform regulamentului, compensații financiare de la FIFA
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.10.2025 | 15:24
Cati bani ia Gigi Becali de la FIFA dupa accidentarea lui Mihai Popescu
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali și Mihai Popescu după accidentarea suferită la echipa națională. Foto: colaj Fanatik

Fundașul central a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul piciorului stâng și astfel va lipsi de pe teren pentru minim 6 luni, ceea ce înseamnă în principiu că sezonul este în mare parte încheiat pentru el. 

ADVERTISEMENT

Câți bani încasează Gigi Becali și FCSB după accidentarea lui Mihai Popescu de la echipa națională

În situațiile de acest gen, FIFA a implementat de ceva timp un mecanism de protecție a cluburilor de care aparțin jucătorii accidentați în meciurile echipelor naționale.

Astfel, și în acest caz, cum s-a mai întâmplat de altfel de-a lungul timpului la nivel internațional, urmează ca forul internațional să acopere costurile generate de operația jucătorului, dar și sumele aferente salariului său de la FCSB în perioada în care el va fi indisponibil din cauza acestei accidentări.

ADVERTISEMENT

FIFA acoperă toate cheltuielile: suma totală se ridică la minim 110.000 de euro

Intervenția chirurgicală se va desfășura la Roma, la cunoscuta clinică Villa Stuart. Astfel, costurile totale, deplasare până în Italia plus act medical, se vor ridica la aproximativ 20.000 de euro.

Când vine vorba despre salariul lui Mihai Popescu din această perioadă, trebuie plecat de la faptul că el încasează la FCSB suma de 15.000 de euro pe lună.

ADVERTISEMENT
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi24.ro
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe

Astfel, dacă luăm în calcul scenariul cel mai optimist în contextul dat, în care el va lipsi de pe teren doar pentru 6 luni, atunci remunerația lui în această perioadă va fi de 90.000 de euro. Așadar, în total, clubul patronat de Gigi Becali scapă de o cheltuială de minim 110.000 de euro, sumă care urmează să fie decontată de FIFA.

ADVERTISEMENT
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea și a luat...
Digisport.ro
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea și a luat imediat decizia

Cum vrea Gigi Becali să rezolve problema fundașilor centrali de la FCSB

În afară de Mihai Popescu, echipa roș-albastră îl are în continuare indisponibil din motive medicale și pe Joyskim Dawa. Astfel, Elias Charalambous se poate baza în prezent doar pe Siyabonga Ngezana, Daniel Graovac și Vlad Chiricheș în acea zonă a terenului, o situație destul de complicată în contextul în care campioana României va avea parte și de acum înainte de un program foarte aglomerat, cu multe meciuri în SuperLiga și în Europa League.

În acest context, Gigi Becali a fost recent întrebat din nou, în direct la FANATIK SUPERLIGA, despre interesul pentru Mario Tudose de la FC Argeș și a dat de înțeles că este posibil să încerce din nou să realizeze această mutare, în această iarnă, doar că în condiții financiare speciale comparativ cu ce era dispus să ofere în primă fază.

ADVERTISEMENT

„Am dat un milion în vară. Acum să vedem, poate dau 500.000 de euro. Exact aşa este. Nu mă interesează. N-ai vrut un milion, acum e 500.000 de euro”, a transmis Gigi Becali.

1.38 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „2 solist” la meciul Metaloglobus - FCSB
Clipele de groază de la moartea lui Cătălin Hîldan povestite de dinamovistul Florin...
Fanatik
Clipele de groază de la moartea lui Cătălin Hîldan povestite de dinamovistul Florin Cernat: “Eu i-am cărat capacul la sicriu…”
Cum s-au descurcat jucătorii lui Rădoi la echipele naționale! Singurul care a impresionat...
Fanatik
Cum s-au descurcat jucătorii lui Rădoi la echipele naționale! Singurul care a impresionat va pleca în iarnă de la Universitatea Craiova
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția...
Fanatik
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Renumitul antrenor, distrus de un membru al Generației de Aur: `Un papagal! O...
iamsport.ro
Renumitul antrenor, distrus de un membru al Generației de Aur: `Un papagal! O baracă de antrenor...`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!