Câți bani ia Universitatea Craiova dacă ajunge în Champions League! Sumă fabuloasă pentru campioana României

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Visul participării în UEFA Champions League reprezintă (pentru orice club, nu doar pentru Universitatea Craiova) un deziderat sportiv și deopotrivă financiar. Și asta pentru că o eventuală calificare în faza ligii asigură niște bonusuri UEFA absolut spectaculoase pentru un club din această zonă a Europei.

Câți bani ia Universitatea Craiova dacă ajunge în grupele UEFA Champions League! Suma e fabuloasă, chiar și minimul garantat e o avere!

Practic, pentru orice club din Superliga calificarea în faza grupei din UCL înseamnă nici mai mult, nici mai puțin, decât securizarea bugetului pentru cel puțin două sezoane. Pentru a explica această afirmație, vom pleca în demonstrația noastră de la cazul concret al Universității Craiova. În 2025, venitul operațional al clubului a totalizat 84.7 milioane lei (aproximativ 17 milioane EUR). Al doilea din Superliga, după FCSB. 30 de milioane lei au venit din premii UEFA (36% din total), în timp ce 54.7 milioane lei (64% din total) au fost generate din alte surse.

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Ei bine, ar aduce Universității nu mai puțin de 18.6 milioane EUR. Adică mai mult decât venitul total al Universității în tot anul 2025. În condițiile în care, evident, prin performanța sportivă, clubul ar încasa mult mai mult decât în 2025 din bilete, activități comerciale și sponsori. Mai mult decât atât, în scenariul minim, Universitatea ar avea un venit garantat de peste 20 de milioane EUR din partea UEFA, structurat astfel:

Suma minimă garantată pentru U Craiova: 20.17 mil EUR

Bonus accedere în faza ligii UCL 18.60 mil EUR

Value pillar 1.28 mil EUR

Bonus clasament 0.275 mil EUR



Value pillar este criteriul prin care UEFA împarte o parte din banii Champions League în funcție de valoarea comercială și performanțele europene ale fiecărui club. Acest criteriu combină fostul “market pool” cu coeficientul UEFA și este împărțit în două componente – componenta europeană, respectiv cea non-europeană.

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Pe scurt, suma alocată fiecărui club se calculează în funcție de dimensiunea pieței TV din țara respectivă și de rezultatele clubului în cupele europene din ultimii ani. Pentru componenta europeană valoarea unei unități este de 935,000 EUR (corespunzătoare locului 36 în ierarhia value pillar), în timp ce pentru componenta non-europeană valoarea (corespunzătoare aceluiași loc 36) este de 346,000 EUR. Așadar, cel mai slab clasat club în această ierarhie încasează pentru criteriul value pillar 1.251 mil EUR. Desigur, fiecare loc câștigat adaugă în cont o sumă similară.

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Bonusul de clasament este premiul acordat celor 36 de participante în faza ligii în funcție de locul ocupat la finalul fazei grupei. Astfel, locul 36 (ultimul) este premiat cu 275,000 EUR, pentru fiecare poziție câștigată adăugându-se o sumă identică cu aceasta.

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Suma crește considerabil chiar și în cazul unui scenariu realist. U Craiova poate lua fără probleme peste 26 milioane de euro

Totuși, în cazul calificării, un scenariu realist este acela conform căruia Universitatea poate bifa o victorie și 2 egaluri în cele 8 partide disputate în faza grupei. Cum UEFA premiază victoria cu 2.1 mil EUR și egalul cu 0.7 mil EUR, în acest scenariu premiile Universității cresc substanțial. Asta și pentru că, realist vorbind, Craiova va puncta și la criteriul value pillar (cu siguranță nu se va situa la final pe ultimul loc).

În acest scenariu, presupunând că Universitatea va ocupa locul 32 în clasamentul grupei (cu cele 5 puncte acumulate), iar la criteriul value pillar va puncta în jurul pozițiilor 34-35, situația ar putea arăta astfel.

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Încasări UEFA pentru U Craiova: 27 mil EURO (variantă realist)

Bonus accedere în faza ligii UCL – 18.6 mil EUR

Value pillar – 3.5 mil EUR

Bonus clasament – 1.375 mil EUR

Bonus puncte câștigate – 3.5 mil EUR

Sumele pot fi chiar ușor mai mari, pentru că UEFA redistribuie “sumele” pierdute prin egal. Cu astfel de încasări, bugetul și liniștea financiara sunt asigurate pentru minim două sezoane. Ceea ce, în limbaj de specialitate, se cheamă că miroase a hegemonie… în cazul în care căștigă sezonul acesta marele pot de la UEFA!