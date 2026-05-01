Câţi bani iau Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter pentru titlul câştigat în Serie A! Se pregăteşte o fiesta uriaşă în Milano

Inter Milano se pregăteşte de câştigarea titlului în Serie A, . Un sezon excelent pe plan intern pentru „nerazzurri”, care vor juca şi în finala Cupei Italiei, pe data de 13 mai, împotriva celor de la Lazio. În „oraşul modei” se pregăteşte deja o fiesta masivă pentru celebrarea campionatului.

scrie că bonusurile pentru titlu sunt uriaşe. Cristi Chivu va împărţi alături de staff şi jucători suma de 6 milioane de euro. Suma reprezintă bonusurile trecute în toate contractele jucătorilor şi staff-ului condus de antrenorul român. Dar, succesul din Serie A va aduce şi în visteria clubului sume importante.

Inter va încasa 16 de milioane de euro pentru câştigarea titlului, iar la această sumă se mai adaugă alte 7 milioane de euro dacă echipa lui Cristi Chivu se va impune şi în finala Cupei Italiei, programată pe data de 13 mai. Un total de 23 de milioane de euro pentru cele două trofee interne ar consfinţi, şi din punct de vedere financiar, un sezon reuşit.

Fiesta uriaşă pe străzile din Milano!

Se anunţă o petrecere gigant pe străzile din Milano odată cu câştigarea campionatului. Italienii scriu că oficialii lui Inter au luat deja legătura cu cei de la prefectură şi de la poliţie pentru organizarea unei parade cu ocazia câştigării campionatului. Vor fi două autocare deschise şi o paradă prin cele mai importante repere din Milano.

Manifestaţiile ar urma să aibă loc în weekend-ul 17-18 mai, când se dispută penultima etapă din Serie A. Este foarte posibil ca meciul Inter Milano – Verona să se dispute de la ora 16:00, în acel weekend, când căpitanul Lautaro va primi titlul în Serie A, în faţa propriilor fani. Iar apoi se va declanşa fiesta pe străzile oraşului.

Nerazzurri speră ca parada să aibă loc nu cu unul, ci cu două trofee. Inter va juca în finala Cupei Italiei pe data de 13 mai, împotriva lui Lazio, pe Stadio Olimpico din Roma. În cazul în care nu va câştiga şi al doilea trofeu, celebrările pentru titlu nu vor fi perturbate şi se vor desfăşura după planul iniţial.

Cum câştigă Inter Milano titlul în Serie A încă din acest weekend

Petrecerea de la Milano ar putea să înceapă încă din acest weekend. În cazul în care , echipa lui Cristi Chivu va câştiga matematic titlul în Serie A. Cu trei etape rămase de disputat în campionat, Inter ar avea un avans de minimum 10 puncte faţă de Napoli. Chiar dacă nu se vor impune, „nerazzurri” au şanse mari să „închidă” calculele.

Dacă Napoli şi AC Milan nu vor câştiga meciurile pe care le au în acest weekend cu Como, respectiv Sassuolo, ambele în deplasare, atunci Inter va câştiga titlul indiferent de rezultatul meciului cu Parma. Iar fanii sunt deja aşteptaţi să ia cu asalt străzile oraşului de duminică seara, după confruntarea cu Parma, în care Inter e mare favorită.

