Câți bani iau Faimoșii de la Survivor România! FANATIK a aflat cel mai bine păzit secret de la Pro TV! Exclusiv

Salariile Faimoșilor de la Survivor România au ajuns în mâinile noastre! FANATIK vă prezintă, în exclusivitate, cel mai mare secret de la Pro TV! Iar informațiile obținute, în exclusivitate, cu privire la onorariile vedetelor indică faptul că Pro Tv a investit sume serioase pentru a se asigura că audiențele vor fi pe măsură, iar concurenții din echipa Faimoșilor vor lupta din toate puterile în show-ul de supraviețuire.

Salariile Faimoșilor de la Survivor România. Câți bani a încasat Gheboasa

FANATIK vă prezintă, în exclusivitate, cel mai bine păzit secret de la Pro TV, cel al onorariilor cu care sunt remunerați Faimoșii de la Survivor România, pentru a fi motivați să facă față celor mai aprige provocări din Republica Dominicană!

Gheboasă a părăsit competiția Survivor mai repede decât s-ar fi așteptat, având în vedere inclusiv suma pentru care s-a înțeles cu producția să facă parte din competiția din Dominicană. Potrivit informațiilor noastre, artistul care a reușit să dea trendingul peste cap primea săptămânal, suma de 2.000 de euro.

Dacă ar fi rezistat până acum, s-ar fi ales cu 14.000 de euro! Din păcate, jocul s-a oprit pentru el în momentul în care le-a cerut oamenilor de acasă să nu-l mai voteze. Mai mult, în cadrul consiliului de eliminare, Gheboasă a avut o adevărată criză de nervi. Ajuns acasă, a declarat că i se păreau de-a dreptul inumane condițiile din Dominicană.

Gheboasă de la Survivor România: „Stăteam pe jos și nu mâncam nimic”

„Am fugit din emisiune. Eu știam că dacă după emisiune, după consiliu, mă trimiteau iar în junglă, nu puteam să mă duc iar în junglă. Păi, nu mâncam nimic, frate. Stăteam pe acolo pe jos și nu mâncam nimic.

Trebuia să ne facem nevoile spate în spate. Eu îmi făceam nevoile spate în spate cu Carmen Grebenișan sau cu Vica. Mi-era și rușine. (…) Vorbesc pe față și nu mă mai ascund acum. Ne făceam nevoile unii lângă alții, miroseam toți… Ce naiba vreți să vă mai zic?

Nu puteam să mă obișnuiesc. De abia am prins și eu o lună, două, trei, patru de confort, să trăiesc și eu mai bine. Pentru că eu toată viața am trăit Survivor, ați înnebunit la cap? Și acum când am mâncat și eu o felie de cozonac, am dat iar de Survivor? Nu mi-a convenit și am plecat de acolo. Aia e. Știu că dăunează la imaginea mea”, a povestit Gheboasă, după eliminarea din Dominicană.

Jorge ar fi încasat 3.000 de euro pe săptămână!

Din păcate pentru Jorge, artistul a fost nevoit să părăsească Survivor România din cauza unei accidentări serioase la genunchi. Pentru a participa la proiect, Jorge s-a înțeles cu producția la suma de 3.000 de euro pe săptămână. ”Dacă te duci pentru faimă, bani și publicitate, nu ai înțeles nimic din proiect. Survivor este oglinda sufletului tău”, spunea Jorge, pentru FANATIK.

Plecarea acestuia din Dominicană a fost o lovitură fantastică pentru echipa faimoșilor, mai ales că Jorge aducea numeroase puncte în tribul său. De altfel, Jorge era văzut, la începutul competiției, drept favorit, casele de pariuri mizând pe o victorie a Faimosului la Survivor România.

„Strategia mea a fost să fiu cum sunt eu, să fiu cât mai echidistant și să mă uit cât mai atent la fiecare coechipier în parte, să văd care sunt punctele forte și cum să facem să câștigăm meciurile împotriva războinicilor. Pentru mine, asta a fost cel mai important: să văd care sunt atuurile fiecăruia și cum să-l motivez pe fiecare dintre ei ca să câștigăm cât mai multe meciuri. Eu pe asta m-am concentrat (…)

Aș fi fost mai atent pe traseu, ca să nu mă accidentez. Acesta este singurul lucru pe care l-aș fi făcut, din punct de vedere sportiv. Însă din punct de vedere uman, al caracterului și al acțiunilor, nu cred că aș schimba absolut nimic”, ne-a spus .

Carmen Grebenișan, Kamara și Ionuț Iftimoaie primesc aceeași sumă

Ceva mai norocoși și aflați încă în competiția din Dominicană, Kamara și Iftimoaie, chiar dacă amândoi în pericol de eliminare, primesc, fiecare, suma de 3.000 de euro pe săptămână. Practic, aceeași sumă pe care o primea și Jorge.

Rămânem în zona de 3.000 de euro, căci tot atât primește, din informațiile FANATIK, și Carmen Grebenișan. Au existat zvonuri potrivit cărora Faimoasa ar încasa 5.000 de euro, dar se pare că remunerația este mult mai mică decât s-a știut până acum.

Vica Blochina ar fi încasat cel mai mare salariu: 7.000 de euro pe săptămână!

De departe, cel mai bine plătit concurent de la . Vedeta încasa, săptămânal, suma de 7.000 de euro. Vica a avut un parcurs fabulos în Dominicană, demonstrând că nu doar tinerețea contează, ci și caracterul și strategiile pe care le poți face, pentru a-ți ajuta echipa.

Faimoasa a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, faptul că i-a fost cel mai greu în Dominicană din punct de vedere al condițiilor pe care le-a îndurat. „Cu siguranță a fost foarte greu, căci nu am avut nici măcar minimul de condiții de igienă.

Nu am avut duș, șampon, wc, am dormit pe jos, pe nisip, cu toate insectele. Cu mâncarea nu am suferit foarte mult. Cel mai greu moment a fost atunci când am ajuns pe traseu, atunci a fost cel mai mare impact psihic. Tot ce conta era să aduci puncte. Dacă nu aduceai puncte și erai slab pe traseu, ceilalți te compătimeau și spuneau că trebuie să pleci acasă”, ne spunea Vica.

Ada, Ștefania și Bianca Patrichi primesc cel mai mic salariu la Survivor

Dacă până acum am vorbit de sume de-a dreptul fabuloase, vă spunem că Ada Dumitru, Ștefania Stănilă și Bianca Patrichi nu sunt la fel de norocoase precum colegii din echipa Faimoșilor. Cele trei „dive” din Dominicană primesc, săptămânal, suma de 1.500 de euro. Tot FANATIK v-a dezvăluit recent, în exclusivitate, că nou-venita undeva între 2.700 și 3.000 de euro.

Echipa Războinicilor este însă plătită cu sume mult mai mici în comparație cu cea a Faimoșilor, fiecare concurent ”albastru” încasând o sumă săptămânală care se învârte între 800 și 1200 de euro.