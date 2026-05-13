Câți bani încasează câștigătoarea Cupei Italiei. Cristi Chivu, premiu important dacă face eventul cu Inter

Cristi Chivu este la un pas de a reuși eventul încă din primul an ca antrenor la Inter, dar pentru asta trebuie să o învingă pe Lazio în finala Cupei Italiei. Câți bani va lua câștigătoarea competiției.
Mihnea Ştefan
13.05.2026 | 11:31
corespondență din italia
Câți bani va lua câștigătoarea Cupei Italiei. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik
După ce au încasat o sumă frumușică pentru cucerirea titlului în Serie A, jucătorii lui Inter își pot rotunji veniturile în cazul unei victorii în finala Cupei Italiei. Și asta pentru că Federația Italiană pune la bătaie o sumă bună de bani pentru câștigătoare.

Câștigătoarea Cupei Italiei încasează bani frumoși

Finala Cupei Italiei dintre Inter și Lazio se va disputa miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma. Pe lângă trofeul în sine, câștigătoarea va obține și o sumă de bani pentru această performanță.

Conform presei din Peninsulă, echipa care se va impune în ultimul act va încasa un cec în valoare de 4,4 milioane de euro, în timp ce învinsa va trebui să se mulțumească doar cu 1,9 milioane de euro.

Acești bani se adaugă la câștigurile obținute până această fază a competiției, astfel că învingătoarea din Cupa Italiei va ajunge la un total de 7,1 milioane de euro, în timp ce finalista are garantat un premiu de 4,6 milioane de euro.

Plusul cu care a venit Chivu la Inter

Așadar, la 10 zile după titlul cucerit în Serie A, Cristi Chivu are șansa să pună mâna și pe trofeul Cupei Italiei și să realizeze o performanță absolut fantastică: eventul în chiar primul său an ca antrenor la Inter.

În conferința de presă de dinaintea partidei cu Lazio, tehnicianul român a vorbit despre faptul că plusul pe care l-a adus în vestiarul Interului a fost experiența sa ca jucător și faptul că a știut întotdeauna ce înseamnă acest club.

”Am adus ambiție, experiența mea ca jucător, experiența mea în această societate, pentru că acest lucru este adesea subestimat. Cunosc realitatea, știu ce înseamnă să trăiești într-o echipă ca Inter, știu și vocile care înconjoară această echipă, partea negativă care iese mereu în față.

Am încercat să liniștesc partea umană a lor, să îi ajut să gestioneze frustrarea care vine adesea din exterior, nu de la noi, și să menținem nivelul de competitivitate pe care această echipă l-a avut mereu.

Și repet: am de-a face cu un grup de oameni adevărați, oameni mari, care știu să stea împreună, să se bucure împreună și să facă totul pentru a menține un nivel ridicat, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani”, a declarat Chivu.

Cristi Chivu, primit de președintele Italiei

În preziua marii finale cu Lazio, Cristi Chivu și întreaga delegație a Interului a fost invitată la Palazzo Quirinale de președintele Italiei, Sergio Mattarella, iar tehnicianul român a ținut un scurt discurs.

”Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru invitația într-un loc simbolic precum Palatul Quirinale. Președinte, nu numai că reprezentați cea mai înaltă funcție în statul italian, pe care o dețineți cu mare merit și angajament, dar sunteți și un om al sportului și al multor valori. Pentru noi, cei de la Inter, e un motiv de mare mândrie să fim aici pentru a sărbători finala Cupei Italiei.

Republica Italiană recunoaște valoarea educațională și socială a sportului, iar pentru noi e o responsabilitate importantă să fim aici astăzi tocmai întrucât, ca antrenori și sportivi, trebuie să fim purtători ai acestor valori. Și avem datoria de a fi un exemplu pentru toți băieții și fetițele care ne urmăresc.

Mâine, atât noi, cât și Lazio vom încerca să onorăm această mare competiție, oferind pe teren cea mai bună versiune a noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru tot”, a spus Chivu.

Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
