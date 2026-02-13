Câți bani încasează, de fapt, românul care a câștigat marele premiul 6/49 după taxe. Statul oprește un procent important

ADVERTISEMENT

Visul de a deveni milionar s-a împlinit pentru un român care a ghicit cele șase numere la Loto 6/49, însă realitatea financiară este mai puțin spectaculoasă decât pare. După ce statul i‑a reținut impozitul, marele câștigător va încasa o sumă semnificativ mai mică decât premiul brut. Iată câți bani vor ajunge efectiv în cont și ce trebuie să facă pentru a revendica premiul.

Cât ia statul din premiu și ce trebuie să facă marele câștigător

Extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a adus un nou milionar în România. Premiul cel mare, în valoare de 22.948.891,68 de lei, echivalentul a aproximativ 4,50 milioane de euro, și-a găsit câștigătorul. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteria Română, amparcat.ro.

Jucătorul a completat trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. , s-a transformat într-un câștig impresionant. Chiar și așa, suma care va ajunge efectiv în contul norocosului va fi mai mică, după aplicarea impozitului prevăzut de lege.

Calculul exact al impozitului pentru premiul de 22,9 milioane de lei

Potrivit , câștigurile obținute din jocuri de noroc nu sunt fiscalizate cu o sumă fixă, ci printr-un sistem progresiv, ceea ce înseamnă că procentul aplicat diferă în funcție de valoarea premiului. Pentru câștigurile care depășesc pragul de 66.750 de lei, statul percepe un impozit de 40% pentru suma care trece peste acest plafon, la care se adaugă o sumă fixă de 11.650 de lei.

Raportat la premiul de 22.948.891,68 de lei câștigat la Loto 6/49, calculul este unul consistent. Din total se scade mai întâi plafonul de 66.750 de lei, rezultând o diferență de 22.882.141,68 de lei. Asupra acestei sume se aplică impozitul de 40%, ceea ce înseamnă 9.152.856,67 de lei. La această valoare se adaugă suma fixă de 11.650 de lei prevăzută de lege, iar astfel impozitul total datorat statului ajunge la 9.164.506,67 de lei.

După reținerea acestei sume, câștigătorul nu va încasa integral cele aproape 23 de milioane de lei anunțate, ci va rămâne cu aproximativ 13.784.385,01 lei. Convertit în euro, asta înseamnă în jur de 2,7 milioane de euro net, o diferență semnificativă față de premiul brut, dar în continuare o sumă care poate asigura independență financiară pe termen lung.

Procedura de revendicare și termenul legal de încasare

Pentru că biletul a fost jucat online, procedura de revendicare este mai simplă decât în cazul unui bilet fizic. Câștigătorul este notificat direct în contul de jucător. Însă, pentru validarea unui premiu atât de mare este necesară , unde se verifică identitatea, datele contului și conformitatea biletului. Ulterior, plata se face prin transfer bancar. În cazul biletelor jucate în agenții, este obligatorie prezentarea biletului în original și a actului de identitate.

Există și un termen limită foarte clar. Premiile pot fi revendicate în maximum 90 de zile de la data tragerii. Dacă acest termen este depășit, suma nu mai poate fi încasată, iar banii revin în fondul de câștiguri al Loteriei.

Când s-a mai câștigat marele premiu la Loto 6/49

Câștigurile uriașe la Loto 6/49 nu sunt un fenomen frecvent, însă atunci când se întâmplă atrag imediat atenția publicului. În iunie 2023, de exemplu, un jucător din București a obținut cel mai mare premiu din istoria acestui joc, , adică peste 10 milioane de euro, după ce a ghicit cele 6 numere norocoase.

Un alt moment remarcabil a fost în noiembrie 2025, când un tânăr de aproximativ 30 de ani din Arad a câștigat 49,14 milioane de lei (în jur de 9,66 milioane de euro), cel de‑al doilea cel mai mare premiu acordat până acum la Loto 6/49 în România. De asemenea, în noiembrie 2024, un alt jucător a câștigat aproape 47,7 milioane de lei.