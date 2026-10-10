Câți bani încasează Gică Hagi ca selecționer al României. Comparație cu salariile antrenorilor din Europa

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Gică Hagi traversează o perioadă dificilă pe banca echipei naționale a României. „Tricolorii” au pierdut toate cele patru partide disputate în actuala ediție a Ligii Națiunilor, iar rezultatele au provocat numeroase critici la adresa selecționerului.

Cât câștigă Gică Hagi ca selecționer al României

Dincolo de situația de pe teren, salariul încasat de „Rege” de la Federația Română de Fotbal pare să reflecte și el realitatea din clasament. Dacă analizăm salariile celorlalți selecționeri din Europa, Gică Hagi s-ar lupta pentru evitarea retrogradării și într-un clasament al salariilor, fiind umăr la umăr cu bosniacul Sergej Barbarez.

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Potrivit informațiilor dezvăluite în , Gică Hagi încasează 27.000 de euro lunar, adică 324.000 de euro anual. Fix cât încasa și predecesorul său, legendarul Mircea Lucescu.

Contractul selecționerului este valabil pentru doi ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă doi ani. Dacă își va duce mandatul până la final, cu prelungirea aferentă, Gică Hagi ar urma să încaseze de la FRF, doar din salarii, aproximativ 1.300.000 de euro. Din bonusuri, acesta mai poate obține încă 800.000 de euro: 300.000 de euro pentru calificarea la EURO 2028 și 500.000 de euro pentru calificarea la Campionatul Mondial 2030.

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Au fost foarte multe voci care s-au întrebat, public, dacă nu ar fi bine ca Gică Hagi să renunțe la funcție după cele patru eșecuri. Liderul Generației de Aur a analizat situația și, într-un final, a decis să-și continue munca.

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Ce salarii au selecționerii din Bosnia, Polonia și Suedia

O comparație interesantă poate fi realizată cu selecționerii adversarelor României din Liga Națiunilor. , Sergej Barbarez ar încasa undeva la 300.000 de euro anual. , Jan Urban ar avea un salariu de aproximativ 500.000 de euro pe an.

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Liderul absolut ar fi Graham Potter, selecționerul Suediei, care primește undeva între 400.000 de euro și 560.000 de euro. Nu există în presa scandinavă o sursă care să spună exact cât câștigă fostul antrenor al celor de la Swansea, Brighton, Chelsea sau West Ham.

Diferențe uriașe față de salariile selecționerilor marilor puteri europene

Niciunul dintre cei patru selecționeri menționați anterior nu reușește să intre în elita europeană prin prisma salariului primit. Diferențele sunt uriașe la acest nivel. De exemplu, . Mai exact – 7.000.000 de euro pe an.

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Selecționerii Angliei și Spaniei, Thomas Tuchel și Luis de la Fuente, completează și ei topul, cu 6.000.000 de euro, respectiv 5.000.000 de euro. Poate cea mai mare surpriză o reprezintă selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, care primește 2.000.000 de euro pe an, cât selecționerul Italiei, Roberto Mancini.

Iată și alte salarii importante din fotbalul european: