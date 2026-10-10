Sport

Câți bani încasează Gică Hagi ca selecționer al României. Comparație cu salariile antrenorilor din Europa

Gică Hagi (61 de ani) a preluat echipa națională a României în aprilie 2026, pentru un salariu modest în comparație cu sumele încasate de selecționerii marilor puteri europene. Ce salarii au adversarii din Liga Națiunilor - Graham Potter, Sergej Barbarez și Jan Urban.
Mihai Cheleș
10.10.2026 | 11:50
Cati bani incaseaza Gica Hagi ca selectioner al Romaniei Comparatie cu salariile antrenorilor din Europa
ANALIZĂ FANATIK
Gică Hagi, selecționerul României / Foto: Sport Pictures
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Gică Hagi traversează o perioadă dificilă pe banca echipei naționale a României. „Tricolorii” au pierdut toate cele patru partide disputate în actuala ediție a Ligii Națiunilor, iar rezultatele au provocat numeroase critici la adresa selecționerului.

Cât câștigă Gică Hagi ca selecționer al României

Dincolo de situația de pe teren, salariul încasat de „Rege” de la Federația Română de Fotbal pare să reflecte și el realitatea din clasament. Dacă analizăm salariile celorlalți selecționeri din Europa, Gică Hagi s-ar lupta pentru evitarea retrogradării și într-un clasament al salariilor, fiind umăr la umăr cu bosniacul Sergej Barbarez.

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Potrivit informațiilor dezvăluite în exclusivitate de FANATIK în aprilie 2026, Gică Hagi încasează 27.000 de euro lunar, adică 324.000 de euro anual. Fix cât încasa și predecesorul său, legendarul Mircea Lucescu.

Contractul selecționerului este valabil pentru doi ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă doi ani. Dacă își va duce mandatul până la final, cu prelungirea aferentă, Gică Hagi ar urma să încaseze de la FRF, doar din salarii, aproximativ 1.300.000 de euro. Din bonusuri, acesta mai poate obține încă 800.000 de euro: 300.000 de euro pentru calificarea la EURO 2028 și 500.000 de euro pentru calificarea la Campionatul Mondial 2030.

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Au fost foarte multe voci care s-au întrebat, public, dacă nu ar fi bine ca Gică Hagi să renunțe la funcție după cele patru eșecuri. Liderul Generației de Aur a analizat situația și, într-un final, a decis să-și continue munca.

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Ce salarii au selecționerii din Bosnia, Polonia și Suedia

O comparație interesantă poate fi realizată cu selecționerii adversarelor României din Liga Națiunilor. Potrivit presei din Bosnia, Sergej Barbarez ar încasa undeva la 300.000 de euro anual. În Polonia, Jan Urban ar avea un salariu de aproximativ 500.000 de euro pe an.

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Liderul absolut ar fi Graham Potter, selecționerul Suediei, care primește undeva între 400.000 de euro și 560.000 de euro. Nu există în presa scandinavă o sursă care să spună exact cât câștigă fostul antrenor al celor de la Swansea, Brighton, Chelsea sau West Ham.

Diferențe uriașe față de salariile selecționerilor marilor puteri europene

Niciunul dintre cei patru selecționeri menționați anterior nu reușește să intre în elita europeană prin prisma salariului primit. Diferențele sunt uriașe la acest nivel. De exemplu, selecționerul Germaniei – Jurgen Klopp – câștigă de aproximativ 20 de ori mai bine decât Gică Hagi. Mai exact – 7.000.000 de euro pe an.

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Selecționerii Angliei și Spaniei, Thomas Tuchel și Luis de la Fuente, completează și ei topul, cu 6.000.000 de euro, respectiv 5.000.000 de euro. Poate cea mai mare surpriză o reprezintă selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, care primește 2.000.000 de euro pe an, cât selecționerul Italiei, Roberto Mancini.

Iată și alte salarii importante din fotbalul european:

  • Jorge Jesus (Portugalia) – 4.000.000 de euro
  • Zinedine Zidane (Franța) – 3.600.000 de euro
  • Xavi Hernandez (Țările de Jos) – 3.000.000 de euro
  • Vincenzo Montella (ex-Turcia) – 2.200.000 de euro
  • Mark van Bommel (Belgia) – 1.700.000 de euro
  • Slaven Bilic+staff (Croația) – 1.700.000 de euro
  • Brian Riemer (Danemarca) – 940.000 de euro
  • Ivan Jovanovic (Grecia) – 900.000 de euro
  • Stale Solbakken (Norvegia) – 860.000 de euro
  • Santi Denia (Cehia) – 840.000 de euro
  • Veljko Paunovic (Serbia) – 650.000 de euro
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Mihai Cheleș
Mihai Cheleș
Mihai Cheleș este editor pe sport la FANATIK. Lucrează în presă din 2016, când și-a început activitatea în rubrica de sport a cotidianului „Cuget Liber” din Constanța. În 2019, s-a mutat la București, unde și-a continuat activitatea în presa sportivă. De-a lungul carierei a lucrat pentru Telekom Sport/Orange Sport, PlaySport, ProSport, Digi Sport, GOLAZO și iAMsport.ro, înainte de a ajunge la FANATIK.
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