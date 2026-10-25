Câți bani încasează Gigi Becali din bilete după FCSB – Rapid 4-1

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Gigi Becali (68 de ani) s-a bucurat din plin de victoria din partida FCSB – Rapid 4-1, însă a jubilat și pentru că în cont i-a intrat o sumă de bani importantă. Și asta pentru că fanii au venit în număr mare la Arena Națională.

Gigi Becali a făcut bani frumoși la derby-ul FCSB – Rapid 4-1

După un început de sezon modest, FCSB l-a readus pe banca tehnică pe Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a reușit două victorii înaintea derby-ului cu Rapid, suporterii au prins imediat încredere, iar speranța s-a reaprins că echipa va reuși performanțele din trecut.

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Pe acest fond, afluența de public a fost impresionantă la duelul cu rivala din Giulești. Pe Arena Națională au fost prezenți 38.353 de suporteri, , iar acest lucru l-a ajutat pe Gigi Becali să aibă încasări spectaculoase. Numai din vânzarea de bilete a produs aproximativ 400.000 de euro.

Însă, Gigi Becali va trebui să bage și mâna în buzunar pentru a plăti o amendă consistentă. Ca la orice derby, există și nereguli, iar clubul gazdă este cel tras la răspundere în cele mai multe cazuri. Astfel, Jandarmeria Română a anunțat că a aplicat șase sancțiuni contravenționale organizatorului evenimentului sportiv, în valoare totală de 108.000 de lei. Însă, cei puțin peste 20.000 de euro pe care îi va plăti FCSB sunt o nimica toată pe lângă încasările realizate.

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Show de zile mari făcut de Peluza Nord

Derby-ul dintre FCSB și Rapid a început cu un . Pe lângă scenografia afișată, în peluză au fost aprinse sute de torțe și fumigene, iar un foc superb de artificii la marginea terenului au întregit imaginea spectaculoasă.

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Singurul inconvenient a fost reprezentat de fumul gros care a dat mari bătăi de cap. Arbitrul Horațiu Feșnic a fost nevoit chiar să oprească întâlnirea pentru aproximativ cinci minute, până când vizibilitatea a revenit la normal.