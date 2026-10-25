Câți bani încasează Gigi Becali din bilete după FCSB – Rapid 4-1

Gigi Becali (68 de ani) s-a bucurat din plin de victoria din partida FCSB – Rapid 4-1, însă a jubilat și pentru că în cont i-a intrat o sumă de bani importantă. Și asta pentru că fanii au venit în număr mare la Arena Națională.
După un început de sezon modest, FCSB l-a readus pe banca tehnică pe Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a reușit două victorii înaintea derby-ului cu Rapid, suporterii au prins imediat încredere, iar speranța s-a reaprins că echipa va reuși performanțele din trecut.
Pe acest fond, afluența de public a fost impresionantă la duelul cu rivala din Giulești. Pe Arena Națională au fost prezenți 38.353 de suporteri, nou record de asistență în acest sezon de SuperLiga, iar acest lucru l-a ajutat pe Gigi Becali să aibă încasări spectaculoase. Numai din vânzarea de bilete a produs aproximativ 400.000 de euro.
Însă, Gigi Becali va trebui să bage și mâna în buzunar pentru a plăti o amendă consistentă. Ca la orice derby, există și nereguli, iar clubul gazdă este cel tras la răspundere în cele mai multe cazuri. Astfel, Jandarmeria Română a anunțat că a aplicat șase sancțiuni contravenționale organizatorului evenimentului sportiv, în valoare totală de 108.000 de lei. Însă, cei puțin peste 20.000 de euro pe care îi va plăti FCSB sunt o nimica toată pe lângă încasările realizate.
Derby-ul dintre FCSB și Rapid a început cu un spectacol impresionant pus în scenă de Peluza Nord. Pe lângă scenografia afișată, în peluză au fost aprinse sute de torțe și fumigene, iar un foc superb de artificii la marginea terenului au întregit imaginea spectaculoasă.
Singurul inconvenient a fost reprezentat de fumul gros care a dat mari bătăi de cap. Arbitrul Horațiu Feșnic a fost nevoit chiar să oprească întâlnirea pentru aproximativ cinci minute, până când vizibilitatea a revenit la normal.