Câți bani încasează lunar Adi Vasile la Survivor România. Diferență uriașă față de sumele primite de concurenți

ADVERTISEMENT

În decembrie 2025, Antena 1 anunța un prezentator surpriză al show-ului Survivor România, producție ”transferată” de la rivalul media Pro-TV. Era vorba de nimeni altul decât Adi Vasile, fostul antrenor al echipei de handbal feminin CSM București. S-a aflat care este suma pe bani pe care acesta o încasează lunar pentru ineditul său nou rol.

Suma de bani pe care o primește Adi Vasile la Survivor România. Diferență uriașă față de venitul concurenților

După o jumătate de deceniu pe banca celei mai bune echipe de handbal feminin din România, Adi Vasile, 43 de ani, a făcut pasul către una dintre cele mai provocatoare încercări ale vieții sale. A petrecut peste 30 de ani pe terenul de handbal, fie ca jucător, fie ca antrenor, iar din 2026 a acceptat rolul de prezentator al show-ului de mare succes ”Survivor 2026”.

ADVERTISEMENT

Ani la rândul, și a pregătit naționala feminină a României. Acum, tehnicianul a ajuns în jungla din Republica Dominicană, la Survivor România 2026. În vechiul său rol, cel de antrenor de handbal, acesta avea un salariu de circa 10.000 de euro pe lună.

Mulți s-au întrebat care este venitul său în noua poziție, cea de prezentator al show-ului de la Antena 1. Pentru munca sa prestată la aproape 10.000 de kilometri de casă, fostul tehnician are un salariu lunar de 6.000 de euro, conform . La un simplu calcul observăm faptul că prezentatorul Survivor 2026 va aduna undeva la 30.000-36.000 euro pentru întreg sezonul.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Adi Vasile despre viitoarea experiență sa ca prezentator la Survivor România

Înainte de ajunge în Republica Dominicană, Adi Vasile spune că, pentru el, această schimbare radicală a vieții profesionale este o oportunitate unică. Spunea, în ianuarie, că noul drum profesional este unul entuziasmant. A punctat aici adrenalina probelor de șansa de a fi martor direct la efortul concurenților.

ADVERTISEMENT

”Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul!

ADVERTISEMENT

Vă aștept alături de noi, din ianuarie! Am condus campioni. Acum o să conduc supraviețuitori. Să câştigi o competiţie precum Survivor cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de alte parte ar fi să ai o putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg”, spunea Adi Vasile, în ianuarie.

Câți bani încasează concurenții de la Survivor România

Dacă ne uităm către concurenți, trebuie spus că sumele exacte de bani încasate sunt confidențiale. Ele diferă de la un participant la altul, în funcție de negocieri. S-a aflat însă faptul că, la general, în cazul Războinicilor și al Faimoșilor, aceștia primesc câte 1.500 – 3.000 euro per stage (săptămână de joc). Tragem linie și vedem că, într-o lună, primesc 7.000 – 13.000 euro, așadar mai mult decât prezentatorul.

ADVERTISEMENT

Sursa citată dă și un exemplu al unui ”jucător” de la Survivor. . Acesta ar fi primit, pe lângă o sumă fixă care i-a intrat în cont la semnarea contractului, și 2.500 de euro pentru fiecare săptămână. Dacă va rezistat 23 de săptămâni, Tamaș, 42 de ani, se va apropia de 58.000 de euro.