Câţi bani încasează lunar Ludovic Orban. Liderul Forţei Dreptei dezvăluie care era salariul său când era prim-ministru

, moderat de Horia Ivanovici, despre veniturile sale, inclusiv despre salariul pe care-l primea în perioada când a fost premier (2019-2020).

„Nu poți să te îmbogățești în halul ăsta”

Orban a subliniat înainte tipul de parvenit, cei care s-au îmbogățit nejustificat după ce au intrat în diverse funcții din administrație sau din politică, în condițiile în care, cu toate că primesc salarii mari, „epatează” un lux care nu poate fi dobândit din aceste remunerații.

„Uitați-vă la comportamentul lor, unii dintre ei au venit cu o pungă de plastic și cu pantaloni rupți și acum umblă numai în costume Armani, în pantofi de 2.000, 5.000 de euro. Mai și epatează luxul pe care l-au dobândit, în condițiile în care, hai să fim cinstiți, dacă trăiești din leafa pe care o ai ca primar, ca secretar de stat, ca președinte de agenție, ca deputat, ca ministru, duci o viață fără lipsuri dar nu poți să te îmbogățești în halul ăsta”, a spus Orban.

Salariul de acum: 12.000 de lei

Președintele a spus și ce salariu are în prezent, precizând că din acest venit trăiește familia lui și că, în tot timpul în care a deținut funcții publice, a trăit numai din salariu.

„Dumneavoastră cât câștigați pe lună, ce salariu aveți?”, a întrebat Horia Ivanovici. „Aproximativ 12.000 și ceva, familia mea trăiește din acest venit. Și, de-a lungul timpului, când am avut funcții publice, eu am trăit din leafa pe care o aveam ca slujbaș al statului”, a răspuns președintele Forța Dreptei, precizând că nu este un om bogat, nu s-a îmbogățit, deși ar fi putut.

Salariul de prim-ministru: 20.000 de lei

„Cât era leafa de prim-ministru cât ați fost prim-ministru”, a întrebat Ivanovici. „Cred că vreo 20.000 de lei ”, a răspuns Orban, precizând că nu este un om bogat. „Dar lucrul ăsta este evident pentru oricine care mă cunoaște și care vrea cu adevărat să mă cunoască. Și aici oamenii, din păcate, nu vor să vadă adevărul și să prețuiască niște oameni cinstiți atunci când îi au”, a spus el.

„Puteam să devin multimilionar”

, nu s-a îmbogățit, deși ar fi putut fi „multimilionar” datorită funcțiilor pe care le-a deținut, inclusiv cea de responsabil cu urbanismul și președinte al comisiei de aplicare a Legii 10 (privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989).

„Eu puteam să devin multimilionar, am fost viceprimar general responsabil cu urbanismul, am fost președintele comisiei de aplicare a Legii 10, sub semnătura mea au fost restituite proprietăți în valoare de miliarde de euro, și nu am luat nici măcar un capăt de ață. Iar felul meu de-a fi a fost de fiecare dată…toți amărâții ăia care erau ținuți cu dosarele nerezolvate făceam audiență de două ori pe săptămână, îi chemam, îi rechemam, n-am acceptat cumpărători de drepturi litigioase care încercau să intre prin consilieri generali peste rând, întotdeauna am încercat să fiu corect și să-mi fac datoria.

Pe PUZ-uri, vă povestesc pe PUZ-uri ce distracție a fost. În momentul în care mi s-a dat dreptul de a contrasemna, nu era semnătura decisivă pe PUZ-uri, i-am spus arhitectului-șef că eu nu semnez nici un PUZ decât dacă Planul de Urbanism Zonal, adică modificarea reglementării din PUG, are o fundamentare. Vă dau un exemplu: o zonă industrială, care este o alveolă în interiorul unei zone în care se locuiește, se dorește relocarea acelei zone industriale și transformarea zonei respective, să spunem, într-un parc sau într-o zonă comercială. Am zis că numai cu astfel de lucruri eu semnez Planul de Urbanism Zonal, dacă este o fundamentare”, a spus președintele Forța Dreptei.

„Foarte mulți mă consideră un fraier”

Ludovic Orban reiterat că nu a profitat de funcții pentru a face bani și și-a făcut datoria fără a condiționa ceva, spunând că a fost „străin” de orice comision. Președintele Forța Dreptei a admis că, cinstit fiind, unii ar putea să-l considere „naiv” sau chiar „fraier”, dar că el preferă să rămână așa și să nu facă rabat de la conștiință. Un altfel de comportament l-ar fi făcut de altfel și vulnerabil în fața adversarilor politici pe care i-a avut de-a lungul timpului, a spus Orban.

„N-am luat un capăt de ață, n-am condiționat nici un act administrativ. Pentru că asta este educația mea, adică eu nu m-aș simți bine în fața propriei conștiințe dacă eu aș face lucrurile pe care le fac alții. Chestia cu comisionul îmi este perfect străină, toate mișmașurile și matrapazlâcurile astea pe care le fac unii și alții pe ascuns mie îmi displac profund. Foarte mulți oameni mă consideră un naiv, sau mă consideră un fraier. Dar mă simt așa de bine, domnule Ivanovici!. Dumneavoastră credeți că la adversarii pe care i-am avut eu, de la Iliescu, Băsescu, Iohannis…păi dar eram în pușcărie de mult, dacă nu aș fi fost așa cum sunt eu”, a mai spus Ludovic Orban.

