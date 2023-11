Câți bani încasează Pușcaș și Drăgușin în Serie A. Salarii surprinzătoare la nou promovata Genoa

Genoa este nou promovată în Serie A și ocupă locul 14 în clasament în acest moment. Dar ca masă salarială, formația din Liguria stă chiar mai bine. Este pe locul 10, cu un total de 21,9 milioane de euro net plătiți celor 27 de jucători din lot.

Italienii sunt surprinși de suma uriașă pe care Genoa o achită la nivel de salarii. Mai ales că bate formații care cel puțin la startul sezonului erau mult mai bine cotate, cum ar fi Sassuolo, Udinese sau Bologna. Ce-i drept, dintre acestea doar Bologna, locul 8, stă mai bine în clasament decât Genoa.

Pentru fanii din România ar putea părea surprinzător că Radu Drăgușin este unul dintre oamenii cu cele mai mici salarii de la Genoa. Fundașul de 21 de ani câștigă un salariu anual de 500.000 de euro net pe an, conform sursei citate. Asta în ciuda faptului că este jucătorul cu cea mai bună cotă de transfer.

Conform sursei citate, Drăgușin mai are contract cu Genoa până în 2027. Dar este foarte probabil să plece pe parcursul anului viitor, mai ales după și calificarea la Euro 2024. Îl doresc mai multe echipe de top din Premier League, dar și AC Milan, , Florin Manea, la FANATIK SUPERLIGA.

“Eu sunt la Londra de ceva timp și am întâlniri aproape săptămânale cu echipe importante. Suntem din ce în ce mai aproape. Am vorbit cu Newcastle, cu Arsenal, cu Tottenham. Am și mesajele cu ei, conversații. Sunt echipe care întreabă.

Vreau să spun că sută la sută până în vara viitoare Radu va juca la un club nu puternic, foarte puternic! La primele 10 din lume. El își dorește în Premier League, dar să știți că și AC Milan îl place foarte mult. Am vorbit cu cei de acolo”, a explicat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

George Pușcaș are și el un salariu mai mare decât al lui Radu Drăgușin. Atacantul naționalei României încasează 900.000 de euro net la Genoa și mai are contract până în 2025. Este al 10-lea cel mai bine plătit jucător din lotul formației pregătite de Alberto Gilardino. Pușcaș a ajuns în această vară la Genoa, de la Reading, pentru trei milioane de euro.

Olandezul Ridgeciano Haps, jucător împrumutat de la Venezia, este cel mai bine plătit jucător din lot, cu 2,5 milioane de euro net pe an. Mai are contract doar până la finalul acestui sezon, când ar urma să revină la Venezia.

Junior Messias, împrumutat de la AC Milan, și Kevin Strootman, adus în vară de la Marseille, completează podiumul. Salariu de două milioane de euro pe an net pentru fiecare dintre cei doi.

Haps 2.5 (2024)

Messias 2 (2024)

Strootman 2 (2024)

Retegui 1.8 (2028)

Gudmundsson 1.5 (2027)

Badelj 1.4 (2024)

Ekuban 1 ( 2024)

Martin 1 (2026)

Malinovskyi 1 (2024)

Puscas 0.9 (2026)

Hefti 0.8 (2025)

Bani 0.7 (2024)

Jagiello 0.6 (2025)

Thorsby 0.6 (2024)

Dragusin 0, 5 (2027)

J. Martinez 0.5 (2024)

Vasquez 0.5 (2026)

De Winter 0.4 (2024)

Frendrup 0.4 (2026)

Matturro 0.4 (2026)

Galdames 0.4 (2024)

Kutlu 0.3 (2024)

Sabelli 0.3 (2025)

Leali 0.3 (2026)

Sommariva 0.1 (2025)

Vogliacco 0.1 (2026)

Kuavita 0.1 (2024)