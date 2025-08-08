Sport

Câți bani încasează Universitatea Craiova pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, dacă trece de Spartak Trnava

Universitatea Craiova este cu un pas în play-off-ul UEFA Conference League, după 3-0 în partida tur cu Spartak Trnava. Câți bani pot încasa aceștia pentru calificare.
Daniel Işvanca
08.08.2025 | 19:30
Cati bani incaseaza Universitatea Craiova pentru calificarea in playofful UEFA Conference League daca trece de Spartak Trnava
Câți bani va primi Universitatea Craiova pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League FOTO: Colaj Fanatik

Universitatea Craiova este aproape calificată în play-off-ul Conference League, după un succes categoric în fața celor de la Spartak Trnava, scor 3-0. Gruparea din Bănie va primi o sumă consistentă din partea UEFA, dacă va accede în ultimul tur dinaintea fazei principale.

Universitatea Craiova, tun financiar după dubla cu Spartak Trnava

Universitatea Craiova este la doar 90 de minute de prezența în play-off-ul UEFA Conference League, având un avantaj de trei goluri după manșa tur cu cei de la Spartak Trnava.

Oltenii lui Mirel Rădoi au făcut spectacol pe ”Ion Oblemenco” și sunt favoriți pentru accederea în turul următor, prestația echipei fiind cu adevărat senzațională.

Formația patronată de Mihai Rotaru punctează și la capitolul financiar, dacă nu va avea probleme în manșa retur. Calificarea în play-off se decide în Slovacia, însă alb-albaștrii pornesc cu un avantaj consistent după 3-0 pe teren propriu.

Mai mult decât atât, dacă va reuși performanța de a pătrunde în faza principală a UEFA Conference League, la acești bani se vor adăuga alte peste două milioane de euro, fără banii din bilete. Universitatea Craiova, pentru prezența în turul 2 și turul 3 preliminar al UEFA Conference League, și-a asigurat deja suma de 350.000 de euro (175.000+175.000).

Totodată, oltenii vor primi alți 175.000 de euro pentru prezența în play-off, dacă trece de Spartak Trnava. Eliminarea în play-off-ul UEFA Conference League, unde cel mai probabil va da piept cu Istanbul Bașakșehir, îi va aduce în conturi clubului din Bănie suma de 750.000 de euro.

Astfel, Universitatea Craiova își va asigura în total suma de 1.275.000 de euro de la UEFA. Totul, dacă Universitatea Craiova își respectă blazonul și o elimină pe Spartak Trnava după 3-0 în Bănie. Premiile financiare vor exploda, dacă echipa lui Mirel Rădoi prinde faza principală UEFA Conference League.

Universitatea Craiova poate da peste un „balaur” în play-off-ul Conference League

La tragerea la sorți ce a avut loc luni la Nyon, Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul UEFA Conference League, asta dacă va reuși să treacă de Spartak Trnava.

Oltenii lui Mirel Rădoi vor întâlni câștigătoarea dublei dintre Viking FK (formație din Norvegia cu un lot evaluat la 27,58 milioane de euro) și Istanbul Basaksehir FK (echipă din Superliga Turciei, cu un lot evaluat la 61,93 milioane de euro).

