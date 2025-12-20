Sport

„Câți bani îți dau ăia?”. A semnat cu Dinamo fără să citească contractul: „După două zile m-a întrebat tata. Pluteam efectiv!”

Dezvăluiri de senzație făcute de fostul om important de la Dinamo despre cum a semnat primul contract cu echipa din „Ștefan cel Mare”!
Iulian Stoica
20.12.2025 | 18:00
Cati bani iti dau aia A semnat cu Dinamo fara sa citeasca contractul Dupa doua zile ma intrebat tata Pluteam efectiv
EXCLUSIV FANATIK
Nu s-a uitat la contract când a semnat cu Dinamo! Povestea incredibilă a lui Ionel Culina. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ionel Culina a fost invitatul lui Cristi Coste în ediția de marți, 16 decembrie, a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Fostul ofițer de presă al „câinilor” a rememorat momentul în care a semnat primul contract la formația din Ștefan cel Mare.

Ionul Culina a semnat cu Dinamo fără să citească contractul

Ionel Culina a fost preț de aproape 25 de ani ofițerul de presă al lui Dinamo, despărțirea având loc în toamna anului trecut. „Johnny” a mărturisit că a semnat primul contract al său la echipă fără să se uite pe el. Dragostea pentru culorile alb-roșii a fost atât de mare încât partea financiară nu a contat la acel moment.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – De ce ai trecut de la 500 la 100 de dolari la Dinamo?) Când am auzit că mă vrea Dinamo, pluteam! Nu s-a mai înțeles nimeni cu mine. Nici acasă nu mă mai înțelegea nimeni. Eram în al 9-lea cer.

Când m-a chemat să semnez contractul, nici nu m-am uitat ce sumă era acolo. Abia după vreo două zile m-a întrebat tata acasă ‘câți bani îți dau ăștia la Dinamo?’, iar eu zic ‘nu știu, uită-te și tu pe acolo’. El a zis ‘bă, nu te-ai uitat și tu?’, iar eu zic ‘nu’. Nu m-am gândit vreodată la partea financiară! Bine, așa a fost să fie”, a dezvăluit Ionel Culina.

ADVERTISEMENT
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Digi24.ro
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului

Cum a pornit renașterea lui Dinamo

În continuare, Ionel Culina a prezentat cum Dinamo a devenit o forță la începutul anilor 2000. Clubul transfera cei mai importanți jucători din România la acel moment, iar prima lovitură a fost aducerea lui Adrian Mutu în Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe...
Digisport.ro
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă

„Începusem povestirile, au fost 6 ani de secetă, suferință, derby-uri pierdute la scor. Asta a fost până când conducătorii clubului au reușit să ridice nivelul la Dinamo și au început să dea adevăratele lovituri ale fotbalului românesc.

Prima oară au început cu Mutu. Să îl aduci pe Mutu la Dinamo era povestea frumoasă a momentului. Era dorit de Steaua și de Rapid. Mutu, la vremea respectivă, era un fel de Louis Munteanu. E ca și cum Dinamo l-ar aduce acum pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Poate să îl aducă?

ADVERTISEMENT

Dinamo, de exemplu, din ambiția lor reușea să ia tot ce e mai bun în țara asta. Dacă Lăcătuș ar mai fi fost în formă, Borcea îl aducea și pe Lăcătuș, nu numai pe Dănciulescu. Clubul era atât de hotărât să aducă vârfurile și simbolurile celorlalte echipe, așa a reușit să facă performanță”, a încheiat Ionel Culina.

Doi “tricolori” schimbă echipa! Giovanni Becali confirmă negocierile: “Încercăm să găsim ceva mai...
Fanatik
Doi “tricolori” schimbă echipa! Giovanni Becali confirmă negocierile: “Încercăm să găsim ceva mai bun!”
Primele explicații pentru petrecerea cu manele la care au fost prezenți jucătorii Universității...
Fanatik
Primele explicații pentru petrecerea cu manele la care au fost prezenți jucătorii Universității Craiova. „Am încercat să ne detașăm de ce s-a întâmplat”
Theo Rose, reacție emoționantă despre Eva Nicolescu după finala de la Vocea României:...
Fanatik
Theo Rose, reacție emoționantă despre Eva Nicolescu după finala de la Vocea României: ”Va schimba muzica din România!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul jucător din Liga 1 ajuns în comă a plecat după retragere în...
iamsport.ro
Fostul jucător din Liga 1 ajuns în comă a plecat după retragere în afară pentru 'un trai mai bun'! Munca de jos l-a învățat o lecție: 'Tata m-a întrebat: «Fotbal sau școală?»'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!