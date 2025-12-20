„Câți bani îți dau ăia?”. A semnat cu Dinamo fără să citească contractul: „După două zile m-a întrebat tata. Pluteam efectiv!”

ADVERTISEMENT

Ionel Culina a fost invitatul lui Cristi Coste în ediția de marți, 16 decembrie, a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Fostul ofițer de presă al „câinilor” a rememorat momentul în care a semnat primul contract la formația din Ștefan cel Mare.

Ionul Culina a semnat cu Dinamo fără să citească contractul

Ionel Culina a fost preț de aproape 25 de ani ofițerul de presă al lui Dinamo, despărțirea având loc în toamna anului trecut. „Johnny” a mărturisit că a semnat primul contract al său la echipă fără să se uite pe el. Dragostea pentru culorile alb-roșii a fost atât de mare încât partea financiară nu a contat la acel moment.

„(n.r. – De ce ai trecut de la 500 la 100 de dolari la Dinamo?) Când am auzit că mă vrea Dinamo, pluteam! Nu s-a mai înțeles nimeni cu mine. Nici acasă nu mă mai înțelegea nimeni. Eram în al 9-lea cer.

Când m-a chemat să semnez contractul, nici nu m-am uitat ce sumă era acolo. Abia după vreo două zile m-a întrebat tata acasă ‘câți bani îți dau ăștia la Dinamo?’, iar eu zic ‘nu știu, uită-te și tu pe acolo’. El a zis ‘bă, nu te-ai uitat și tu?’, iar eu zic ‘nu’. Nu m-am gândit vreodată la partea financiară! Bine, așa a fost să fie”, a dezvăluit Ionel Culina.

Cum a pornit renașterea lui Dinamo

În continuare, . Clubul transfera cei mai importanți jucători din România la acel moment, .

„Începusem povestirile, au fost 6 ani de secetă, suferință, derby-uri pierdute la scor. Asta a fost până când conducătorii clubului au reușit să ridice nivelul la Dinamo și au început să dea adevăratele lovituri ale fotbalului românesc.

Prima oară au început cu Mutu. Să îl aduci pe Mutu la Dinamo era povestea frumoasă a momentului. Era dorit de Steaua și de Rapid. Mutu, la vremea respectivă, era un fel de Louis Munteanu. E ca și cum Dinamo l-ar aduce acum pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Poate să îl aducă?

Dinamo, de exemplu, din ambiția lor reușea să ia tot ce e mai bun în țara asta. Dacă Lăcătuș ar mai fi fost în formă, Borcea îl aducea și pe Lăcătuș, nu numai pe Dănciulescu. Clubul era atât de hotărât să aducă vârfurile și simbolurile celorlalte echipe, așa a reușit să facă performanță”, a încheiat Ionel Culina.