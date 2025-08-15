Câți bani li s-au cerut unor români pentru consultul unui bebeluș în Turcia. Turiștii avertizează: prețurile sunt colosale fără asigurare medicală

Un mesaj postat pe un forum de Facebook dedicat vacanțelor în Turcia a stârnit un val de reacții. Un părinte a povestit că i s-au cerut 2.500 de euro pentru consultul medical al copilului său de doar 10 luni. „Este normal?”, a întrebat simplu persoana care a ales să posteze anonim.

Comentariile au venit imediat, mulți turiști români avertizând că, fără o asigurare medicală, în Turcia costurile pot ajunge la sume uriașe. Unii au explicat că una dintre regulile de bază ale vacanțelor în Turcia este să nu mergi la cabinetul medical din resort, ci să ceri ajutorul ghidului pentru a fi trimis către o clinică parteneră cu asiguratorul.

Alți membri ai grupului au împărtășit experiențe personale. O turistă a povestit că, deși avea asigurare, a plătit 900 de euro pentru o urgență medicală de șase ore, în care a avut nevoie de analize medicale și de perfuzii. Suma a fost recuperată ulterior de la compania de asigurări, însă în acel moment a fost obligată să plătească suma respectivă pentru a primi tratament.

„Eu acum doi ani aveam asigurare, însă tot a trebuit să achit 900 de euro pentru consult, urgență, internare 6 ore cu analize și perfuzii! Am recuperat banii acasă, după o lună, de la asigurator! Însă acolo nu ne-au preluat până nu am plătit 900 de euro! Pentru 6 ore, repet, plus analize și perfuzie”, a povestit o turistă pe

În alte cazuri, prețurile au fost mai mici, dar tot considerate exagerate. Un alt utilizator a spus că a plătit 150 de euro pentru o simplă perfuzie. Alți internauți au atras atenția că în Turcia, la clinicile private în special, prețurile sunt puse „după față” și „după cum vor ei”, motiv pentru care orice turist în această țară trebuie să aibă . În unele comentarii s-a discutat și despre diferențele dintre clinicile private și cele de stat. La cele publice, tarifele ar fi mai reduse, dar tot ridicate pentru buzunarul românilor.

„Din păcate, în Turcia, prețurile sunt foarte mari la clinicile private. Se pare că la cele de stat sunt ceva mai mici, dar tot semnificative. Pe diverse grupuri am tot văzut recomandări ca asigurarea să acopere cel puțin 50.000 de euro. Credeam că e exagerat, dar asiguratorii din țară au zis că, pentru Turcia, nu este o sumă mare”, a scris un alt turist.

Un alt caz povestit în secțiunea de comentarii a fost despre un , care a stat opt ore cu perfuzii. Deși avea asigurare, i s-a cerut să plătească cash, urmând să recupereze suma ulterior. A refuzat, considerând că nu respectă condițiile poliței încheiate înainte de plecare.

„Soțul meu a fost mușcat de un gândac și a stat 8 ore în perfuzie, a avut asigurare și i s-a spus să plătească cash, că după își va recupera banii. A refuzat total pentru că aveam asigurare și nu am dorit să recuperăm, că nu așa a fost înțelegerea. Deci nu faceți chiar ce zic, interesați-vă și sunați ghidul. Turcii mai fac și manevre de resuscitare a buzunarelor”, a mai comentat o altă femeie.