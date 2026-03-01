Câți bani pierde FCSB după ce a ratat calificarea în play-off! Suma uriașă pe care o ratează Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Victoria pe care FC Argeș a obținut-o cu Dinamo, 1-0, la București, a pecetluit soarta celor de la FCSB, formație care din punct de vedere matematic nu mai poate să ajungă între primele 6.

FCSB pierde bani buni după ce a ratat calificarea în play-off

De la introducerea sistemului cu play-off și play-out, cei de la FCSB au fost mereu clasați între primele 6 și s-au luptat pentru primele locuri. Totuși, sezonul 2025-2026 aduce o premieră pentru campioana din ultimele două stagiuni.

Prezența în play-out înseamnă că FCSB nu poate termina mai sus de locul 7, iar din punct de vedere al banilor veniți din drepturile TV va fi o diferența semnificativă față de anul trecut, când au câștigat SuperLiga. Astfel, bucureștenii urmează să poată primi maxim 1.750.000 de euro, asta după ce în vară au luat 2,6 milioane de euro pentru că au câștigat campionatul.

De aici rezultă din start aproape 1 milion de euro pe care Gigi Becali îl pierde din cauza prestațiilor neașteptate ale FCSB din această stagiune.

Ce sume au încasat cluburile din SuperLiga din drepturile TV pentru sezonul 2024-2025

Locul 1 – 2.600.000€

Locul 2 – 2.500.000€

Locul 3 – 2.300.000€

Locul 4 – 2.200.000€

Locul 5 – 2.100.000€

Locul 6 – 2.000.000€

Locul 7 – 1.750.000€

Locul 8 – 1.600.000€

Toate echipele mari din SuperLiga, care an de an își propun calificarea în play-off, au contracte de sponsorizare care sunt negociate cu anumite clauze. Sumele pe care formațiile le primesc se măresc dacă obiectivul e îndeplinit și echipa se clasează între primele 6. Pentru FCSB, care a ratat acest obiectiv, urmează să fie niște pierderi și la nivel de bani încasați de la sponsori.

Există și riscul ca echipa să rateze calificarea în cupele europene pentru sezonul viitor, iar asta ar aduce un adevărat dezastru din punct de vedere financiar. În actuala stagiune, din partidele jucate în cupele europene, calificarea în grupa principală de Europa League, ticketing și bonusurile venite la club, bucureștenii au încasat peste 10 milioane de euro.

Pierderi mari și din vânzarea biletelor pentru cei de la FCSB

Având în vedere că duelurile o să aibă o miză redusă, mai ales că fanii de la FCSB sunt obișnuiți cu lupta pentru primul loc, pentru formația bucureșteană vor fi pierderi și la nivel de ticketing. De menționat că este necesar ca minim 10.000 de oameni să fie prezenți la duelurile de acasă, de pe Arena Națională, pentru a se acoperi cheltuielile.

Totuși, estimările nu sunt foarte îmbucurătoare și vorbesc despre o medie de 6000-7000 de spectatori, care nu poate să fie comparabilă cu ceea ce s-ar fi întâmplat dacă echipa era în play-off. Un meci cu Rapid sau cu Dinamo, pe teren propriu, aducea minim 300.000 de euro profit pentru FCSB.

Acum, fără aceste partide, cei vor pierde minim 500.000 de euro din vânzarea biletelor și se pot adăuga pierderi și la nivel de merchandising. Așadar, din start pentru FCSB necalificarea în play-off și calculele de mai sus putem să concluzionăm că minim 1,5 milioane de euro ratează campioana, însă situația poate să fie și mai rea dacă ratează calificarea în cupele europene.