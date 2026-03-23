Câți bani pierde FRF dacă naționala României ratează calificarea la CM 2026. FIFA pune în joc premii uriașe

România pornește cu speranțe mari în barajul de calificare la CM 2026. Pe lângă revenirea la turneul final, după 28 de ani, FRF visează și la premiul uriaș de bani pus la bătaie de FIFA
Cristian Măciucă
23.03.2026 | 20:15
În această săptămână, toți românii au același scop: calificarea echipei naționale la Cupa Mondială din 2026. „Tricolorii” nu au mai fost de 28 de ani la turneul final. Chiar dacă pornim cu șansa a doua în semifinala cu Turcia, ratarea obiectivului ar fi o dezamăgire uriașă. În plus, FRF ar pierde suma uriașă de bani pe care FIFA o alocă pentru formațiile prezente în SUA, Canada și Mexic.

Ce sumă de bani pierde FRF dacă România nu se califică la CM 2026

Naționala de fotbal a României are o misiune infernală în tentativa de a se califica la Campionatul Mondial din acest an, care se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie. Primul hop este la Istanbul, acolo unde „tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinala barajului de calificare la CM 2026. Meciul de pe Beșiktaș Stadyumu este programat joi, 26 martie, de la ora 19:00.

În cazul în care vor trece de otomani, în marea finală vom întâlni învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Pentru România, partida decisivă se va disputa tot în deplasare, marți, 31 martie, de la ora 21:45. Din nefericire, pentru această acțiune, selecționerul se confruntă cu mari probleme medicale. Denis Drăguș nu a fost convocat deoarece mai are de ispășit o etapă de suspendare pentru eliminarea din meciul cu Bosnia, iar Marius Marin s-a accidentat. Între timp, Lucescu l-a pierdut și pe portarul titular, Ionuț Radu, care a suferit o leziune musculară la gamba dreaptă.

O califiare a „tricolorilor” la turneul final din SUA, Canada și Mexic ar putea umple masiv conturile Federației Românie de Fotbal. Doar simpla prezență a naționalei României printre cele mai bune 48 de selecționate din lume ar garanta un premiu de 8,3 milioane de euro. În plus, pentru fiecare echipă calificată, FIFA a decis să susțină costurile de pregătire cu alți 1,38 milioane de euro. Astfel, pentru calificarea României la World Cup 2026, FRF ar fi remunerată cu cel puțin 10,4 milioane de euro.

Premiile FIFA World Cup 2026

  • Campioana mondială – 46 milioane de euro
  • Vicecampioana mondială – 30,4 milioane de euro
  • Locul 3 – 26,7 milioane de euro
  • Locul 4 – 24,8 milioane de euro
  • Sferturi (locurile 5-8) – 17,5 milioane de euro
  • Optimi (locurile 9-16) – 13,8 milioane de euro
  • Șaisprezecimi (locurile 17-32) – 10,1 milioane de euro
  • Eliminare în faza grupelor (33-48) – 8,3 milioane de euro

În ce grupă ar putea juca România la Campionatul Mondial

România nu s-a mai calificat la Campionatul Mondial din 1998, atunci când selecționata condusă de Anghel Iordănescu s-a oprit în optimi. „Tricolorii” au fost învinși de Croația, scor 0-1, singurul gol al meciului fiind marcat de Davor Șuker, în minutul 45+2, din penalty. Cea mai mare performanță a echipei naționale la un turneu final de Campionat Mondial rămâne sfertul de finală din 1994, cu Suedia, pierdut de „tricolori” la loviturile de departajare.

România știe încă din 5 decembrie 2025 posibilele adversare din faza grupelor la Campionatul Mondial. Dacă vor trece de barajul de calificare la CM 2026, „tricolorii” vor fi repartizați în Grupa D, alături de Paraguay, Australia și SUA. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu va juca un meci în Canada și două în Statele Unite și cunoaște deja și programul pe care l-ar avea la turneul final de peste Ocean:

  • România – Australia (Vancouver): Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026)
  • România – Paraguay (San Francisco): Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026)
  • România – SUA (Los Angeles): Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026)
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
