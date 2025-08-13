Câți bani pierde Gigi Becali dacă FCSB e eliminată de Drita din Europa League. Gaură uriașă în bugetul clubului

Gigi Becali s-ar putea confrunta cu o scădere semnificativă a veniturilor generate de parcursul FCSB-ului în Europa League, bineînțeles comparativ cu sezonul trecut, în cazul în care echipa roș-albastră este eliminată de Drita în turul trei preliminar din actuala ediție.

Pierdere financiară importantă pentru Gigi Becali dacă FCSB ratează calificarea în play-off-ul Europa League în fața celor de la Drita

În acest scenariu, campioana României ar ajunge în play-off-ul din Conference League, acolo unde ar urma să dea peste învingătoarea din dubla dintre Levadia Talinn din Estonia și Differdange din Luxemburg. Marea favorită în acest moment este formația estonă, care s-a impus în turul din deplasare cu scorul de 3-2.

În mod normal, conform calculelor hârtiei, FCSB ar porni drept favorită în această dublă manșă, indiferent de adversar, doar că parcursul de până acum al roș-albaștrilor din preliminariile cupelor europene în acest sezon generează anumite semne de întrebare și vizavi de acest deznodământ.

Pe de altă parte însă, în cazul în care echipa antrenată de Elias Charalambous trece în cele din urmă de Drita, atunci ea va ajunge în play-off-ul din Europa League,

Campioana ultimelor două ediții de Superliga pornește în principiu cu prima șansă la accederea în faza următoare din această competiție înaintea returului din Kosovo de joi seară, , revenind chiar de la 0-2 și marcând golul victoriei în prelungirile jocului prin Daniel Bîrligea, din penalty.

Dar ce se va întâmpla însă, din perspectivă financiară, în cazul în care FCSB nu va ajunge totuși în play-off-ul din Europa League, ci va „retrograda” în play-off-ul din Conference League?

Este destul de bine cunoscut faptul că UEFA oferă premii în bani cluburilor pentru parcursurile lor din cupele europene în mod diferențiat, în funcție de fiecare competiție continentală în parte și, bineînțeles, în baza rezultatelor obținute pe măsură ce ele avansează, sau nu, în traseele spre râvnitele trofee.

Așadar, există diferențe destul de importante între bonusurile financiare din Champions League, Europa League, respectiv Conference League.

De exemplu, în sezonul trecut de Europa League, în care FCSB a ajuns până în optimile de finală, acolo unde a fost eliminată de Lyon, echipa roș-albastră a primit doar de la UEFA pentru acest parcurs suma de 12.5 milioane de euro.

Sezonul trecut a fost unul excelent din acest punct de vedere pentru FCSB

În plus, clubul finanțat de Gigi Becali a mai încasat și aproximativ 5 milioane de euro din vânzarea de bilete la meciurile jucate pe teren propriu de-a lungul acestui traseu, pornind de la partidele din preliminariile Champions League, continuând cu cea din play-off-ul Europa League și din faza principală a acestei competiții și terminând cu jocurile din faza eliminatorie.

Mai mult, campioana României și-a mai rotunjit conturile cu o sumă destul de bună și în baza acelui market-pool implementat de UEFA în urmă cu ceva timp și se poate crede că banii respectivi nu au fost deloc de neglijat, întrucât formația roș-albastră a fost singura din România care a ajuns în stagiunea trecută în grupa unică a unei competiții continentale, acesta fiind principalul criteriu în funcție de care se împart sumele aferente acestui program derulat de forul de la Nyon.

Astfel, în principiu FCSB a adunat în sezonul trecut un total chiar de aproape 20 de milioane de euro în baza parcursului excelent din Europa League, care însă pare în prezent destul de dificil de egalat în actuala stagiune.

Cum s-a descurcat campioana României până acum în această stagiune a cupelor europene, inclusiv din perspectivă financiară, și ce urmează din acest punct. Trei scenarii posibile

Gruparea pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a început parcursul continental în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Acolo s-a duelat cu Inter Club D’Escaldes, campioana Andorrei, și a câștigat turul din Ghencea cu scorul de 3-1, dar a pierdut returul cu 1-2. Această calificare le-a adus roș-albaștrilor suma de 175.000 de euro, bani acordați bineînțeles de UEFA.

În turul doi preliminar însă, campioana României a dat peste Shkendija din Macedonia de Nord și a fost eliminată după ce a pierdut ambele meciuri, 0-1 la Skopje și 1-2 la București.

Chiar și în aceste condiții, clubul lui Gigi Becali a mai primit de la forul continental încă 175.000 de euro, doar pentru că a disputat această dublă manșă, fiind vorba despre un „bonus de solidaritate” oferit de confederația europeană pentru toate campioanele care sunt eliminate în primele două tururi preliminare din Champions League.

Așadar, s-a ajuns până acum la un total de 350.000 de euro, iar în final se va merge până la 700.000 de euro garantat, întrucât UEFA premiază cu câte 175.000 de euro fiecare astfel de dublă manșă disputată, indiferent de competiția continentală, iar FCSB și-a asigurat deja prezența până în faza play-off-urilor, indiferent că va fi vorba despre Europa League sau Conference League.

După această eliminare, FCSB a ajuns în turul trei preliminar din Europa League, acolo unde a dat peste Drita, după cum s-a notat deja. Din acest punct, se desprind trei scenarii.

1. FCSB trece acum de Drita și învinge și Aberdeen în play-off, deci ajunge din nou în faza principală din Europa League. Sumele la care poate ajunge în acest caz:

Total minim garantat: 4.660.000 de euro: 350.000 de euro (participarea în primele două tururi preliminare din Champions League) + 4.310.000 de euro (accederea în faza principală din Europa League)

350.000 de euro (participarea în primele două tururi preliminare din Champions League) + 4.310.000 de euro (accederea în faza principală din Europa League) Alte bonusuri (rezultate obținute în grupa unică + market-pool + coeficient UEFA): între 5 și 8 milioane de euro (suma totală)

Premiile din faza principală a Europa League:

Victorie: 450.000 euro

Egal: 150.000 euro

Locurile 1–8: 600.000 euro

Locurile 9–16: 300.000 euro

Locul 1: 2.7 milioane de euro

Ultimul loc: 75.000 de euro

Premiile din fazele eliminatorii ale Europa League:

Play-off: 300.000 euro

Optimi: 1.75 milioane de euro

Sferturi: 2.5 milioane de euro

Semifinale: 4.2 milioane de euro

Finală: 7 milioane de euro

Câștigătoare: 13 milioane de euro

2. FCSB ajunge în faza principală din Conference League: fie trece de Drita și pierde cu Aberdeen, fie pierde cu Drita și câștigă cu Levadia Talinn sau Differdange

În acest scenariu, situația financiară va sta în felul următor:

Total minim garantat: 3.520.000 de euro (350.000 de euro din primele două tururi preliminare din Champions League + 3.170.000 de euro, bonus de calificare în faza principală din Conference League)

Așadar, FCSB ar pierde în acest scenariu din start peste un milion de euro, diferența dintre totalul minim garantat pentru participarea în faza principală din Europa League și totalul minim garantat de prezența în grupa unică din Conference League.

Mai departe, există diferențe și în ceea ce privește banii alocați pentru egaluri și victorii în cele două competiții continentale. În Conference League, un punct este recompensat cu 133.000 de euro, iar un succes cu 400.000 de euro.

De asemenea, și sumele din market-pool sau în baza coeficientului UEFA sunt mai mici în Conference față de Europa League, dar bineînțeles și cele aferente accederii în faza eliminatorie, după cum urmează:

Play-off: 200.000 de euro

Optimi: 800.000 de euro

Sferturi: 1.3 milioane de euro

Semifinale: 2.5 milioane de euro

Finală: 4 milioane de euro

Câștigătoare: 7 milioane de euro

Diferențe semnificative între scenariul în care FCSB ajunge în faza principală din Europa League și cel în care merge în aceeași fază din Conference League: Gigi Becali poate pierde între două și patru sau chiar cinci milioane de euro

Așadar, se poate ajunge, în funcție de eventualele rezultate obținute de FCSB în faza principală din Conference League, ca gruparea roș-albastră să piardă în total chiar și peste două milioane de euro, comparativ cu scenariul în care ar fi ajuns în aceeași fază din Europa League.

Iar la această chestiune ar urma să se adauge și o sumă importantă în minus din vânzarea de bilete la meciurile de pe teren propriu. Asta pentru că bineînțeles că numele adversarilor din Conference ar urma să nu fie nici pe departe la fel de atractive precum cele din Europa League.

Astfel, s-ar putea ajunge chiar și la pierderi totale de mai bine de trei milioane de euro, sau poate chiar spre patru milioane de euro, după caz, pentru FCSB din cauza unei eventuale ratări a fazei principale din Europa League, fără să punem deci la socoteală posibilele calificări în fazele eliminatorii.

Există însă și un scenariu mult mai sumbru pentru campioana României:

3. FCSB este eliminată de Drita și pierde și cu Levadia Talinn sau Differdange, deci ratează și calificarea în faza principală din Conference League

În acest caz, clubul finanțat de Gigi Becali ar rămâne cu acea sumă de 350.000 de euro asigurată deja pentru disputarea celor două tururi preliminare din Champions League.

Aici s-ar mai adăuga doar un bonus de „eliminare finală”, oferit de UEFA echipelor care pierd în play-off-uri, aici fiind cazul de Conference League, în valoare de 750.000 de euro, dar și un bonus de 260.000 de euro acordat de forul continental echipelor campioane care nu reușesc să ajungă în faza principală din niciuna dintre competițiile europene. Așadar, un total de doar 1.360.000 de euro.