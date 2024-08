Câți bani plătește chirie o studentă pe lună pentru o garsonieră de doar 9 mp în Franța. “E un dulap”

Un videoclip devenit viral pe Instagram după ce în inima Parisului. Natalia Vega este studentă peruviană la comunicare și a făcut un tur al locuinței sale din arondismentul 7 al Parisului.

Cum arată un apartament de numai 9 metri pătrați în Paris

Fata s-a mutat din Peru la Paris în decembrie 2021, iar tot de atunci a început să creeze conținut în care le arată urmăritorilor săi peripețiile prin care trece ca studentă în Franța, potrivit

Pe lângă postările obișnuite în care prezintă Parisul și ce poți mânca, tânăra s-a gândit să le arate oamenilor unde locuiește. A făcut un videoclip în care le prezintă turul apartamentului sau garsonierei în care locuiește de mai bine de doi ani, iar mare le-a fost mirarea urmăritorilor.

Ca să ajungă în casă, fata urcă șapte etaje pe scări, deoarece nu are lift. Mai mult decât atât, apartamentul este minuscul și extrem de înghesuit. Patul este dublu și lipit de un perete, iar bucătăria este chiar lângă pat și baia este la fel de minusculă. Având în vedere spațiul limitat, fata a improvizat și folosește blatul de la bucătărie pe post de birou.

Cât costă chiria unei locuințe de 9 metri pătrați

, dar cert este că trebuie plătit. Pentru un astfel de loc, studenta scoate din buzunar 500 de euro pe lună chiria. Acest aspect a stârnit și multe reacții din partea internauților șocați.

„Asta nu e un apartament! Este un dulap!!!”, „Cred că o celulă de închisoare are mai mult spațiu”, „Ea nu trăiește în Paris, ea supraviețuiește”, au scris oamenii în comentarii.

Se pare că această „casă” este parte dintr-un pachet de locuințe pentru studenți care este oferit prin intermediul universității unde studiază, a mai spus Vega într-un interviu acordat Newsweek.

„Studiez comunicarea în Paris, iar școala mea are o bază de date pentru locuințe, așa că mi-a fost foarte ușor să închiriez apartamentul”, a spus pentru publicație.

Tânăra a mai povestit că nu o deranjează atât de tare dimensiunile extrem de mici ale locuinței sale pentru că până la urmă acolo doar doarme. Pe lângă asta, spune că îi asigură oricum și strictul necesar.

„Din moment ce aceste tipuri de apartamente sunt pentru studenți, nu m-a deranjat să îl iau pentru că am tendința de a petrece toată ziua la școală și mă duc acolo doar să dorm.

Deși apartamentul are 9 metri pătrați, am propria toaletă, mașină de spălat și chiar o bucătărie. Uneori, cei care închiriază aceste tipuri de camere, cunoscute în Franța sub numele de „chambre de bonnes”, trebuie să împartă toaletele, nu au mașini de spălat sau bucătării”, a mai povestit tânăra.