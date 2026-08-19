Câți bani plătește, de fapt, Dan Șucu pentru fundașul stânga din Franța. Unde putea ajunge jucătorul

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dar clubul patronat de Dan Șucu era să rateze transferul fundașului stânga. Anna vine din Ligue 2, de la St. Etienne, sub formă de împrumut, care îi costă 150.000 de euro pe giuleșteni.

Dan Șucu a plătit 150.000 de euro să îl aducă la Rapid pe Annan

În cazul în care fundașul ghanez va confirma și va avea evoluții pe placul conducerii și staff-ului tehnic, Rapid îl va putea transfera definitiv pentru aproximativ 1.000.000 de euro. Conform , alb-vișiniii s-au luptat cu Malmo, un club tare din Suedia, pentru semnătura lui Ebenezer Annan.

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Cine e Ebenezer Annan, viitorul fundaș stânga al Rapidului

Născut în 2002, Ebenezer Annan este un jucător polivalent, care poate evolua atât ca fundaș stânga, cât și în poziția de mijlocaș sau extremă stânga. De-a lungul carierei, fotbalistul ghanez a trecut pe la Bologna U19, Imolese, Bologna, Novi Pazar, Steaua Roșie Belgrad, OFK Belgrad și St. Etienne. La nivel internațional, Annan a bifat până acum 7 apariții pentru prima reprezentativă a Ghanei.

Marius Bilașco a dezvăluit ce profil de jucător este Ebenezer Anan și l-a comparat cu în schimbul sumei de 2,2 milioane de euro, mutarea fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK. „A fost cumpărat de St. Etienne cu 1.700.000 de euro de la Steaua Roşie Belgrad. El vrea să vină, nu sunt probleme cu el. Nu ştiu cât poate să mai dureze.

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Noi sperăm să fie jucător bun pentru Rapid. Îl recomandă CV-ul, să vedem cât de bine se adaptează la noi. Este mai echilibrat un pic ca Borza, ofensiv şi defensiv. Pe hârtie arătăm echilibrat. Mai avem câţiva jucători pe care vrem să îi aducem la nivelul celorlalţi la nivel de pregătire. Nu cred că vom mai aduce pe nimeni. Cu Doumbia şi Annan cred că este suficient”, a declarat Marius Bilaşco la FANATIK SUPERLIGA.