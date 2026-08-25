Câți bani plătește, de fapt, Dinamo pentru a juca derby-ul cu FCSB pe Arcul de Triumf: „Cel mai mic preț din țară!”

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Dinamo și FCSB se vor întâlni pe 5 septembrie. Meciul din etapa a 8-a a SuperLigii se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf. Decizia a venit după mai multe zile în care oficialii dinamoviști au analizat inclusiv varianta mutării partidei la Cluj.

S-a aflat chiria pentru Dinamo – FCSB! Suma surprinzătoare pentru Arcul de Triumf

Cluj Arena fusese luată serios în calcul pentru partida cu FCSB. Dinamo își dorea un stadion cu o capacitate mai mare, care să permită accesul unui număr important de suporteri. Arena Națională este indisponibilă în această perioadă, iar Arcul de Triumf are aproximativ 8.000 de locuri. În cele din urmă, „câinii” au renunțat la deplasarea în Ardeal și au ales să rămână în București.

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rena a fost solicitată intens în ultima perioadă, iar administratorii au făcut eforturi pentru ca suprafața de joc să reziste. Complexul are un buget total de 1,35 milioane de lei în 2026, bani din care trebuie acoperite utilitățile, paza, mentenanța și întreaga infrastructură.

Cât o costă pe Dinamo să joace derby-ul cu FCSB pe Arcul de Triumf. Suma reală

Dinamo va plăti însă o chirie surprinzător de mică pentru derby-ul cu FCSB. Radu Popa, directorul a dezvăluit că închirierea propriu-zisă costă doar 5.000 de euro. La această sumă se adaugă cheltuielile pentru utilități, curent și parcare. Oficialul susține că tariful este comparabil cu cele de la Sibiu și Cluj, unde chiria ar ajunge la aproximativ 4.000 de euro.

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„Toată lumea întreabă cât este chiria. Chiria este de 5.000 de euro pe Arcul de Triumf. Restul banilor merg pe utilități, curent, parcare și toate celelalte cheltuieli. Cred că avem cel mai mic preț din țară. La Sibiu și la Cluj costă 4.000 de euro. Noi am declarat un preț de 20.000 de euro, dar acolo sunt incluse și utilitățile. Chiria propriu-zisă este de 5.000 de euro la noi”, a declarat Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.