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Câți bani plătește, de fapt, Dinamo pentru a juca derby-ul cu FCSB pe Arcul de Triumf: „Cel mai mic preț din țară!”

Dinamo va disputa derby-ul cu FCSB pe Arcul de Triumf. Radu Popa a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cât costă chiria stadionului și ce alte cheltuieli trebuie achitate.
Alex Bodnariu
25.08.2026 | 18:45
Cati bani plateste de fapt Dinamo pentru a juca derbyul cu FCSB pe Arcul de Triumf Cel mai mic pret din tara
EXCLUSIV FANATIK
S-a aflat chiria pentru Dinamo - FCSB! Suma surprinzătoare pentru Arcul de Triumf
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Dinamo și FCSB se vor întâlni pe 5 septembrie. Meciul din etapa a 8-a a SuperLigii se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf. Decizia a venit după mai multe zile în care oficialii dinamoviști au analizat inclusiv varianta mutării partidei la Cluj.

S-a aflat chiria pentru Dinamo – FCSB! Suma surprinzătoare pentru Arcul de Triumf

Cluj Arena fusese luată serios în calcul pentru partida cu FCSB. Dinamo își dorea un stadion cu o capacitate mai mare, care să permită accesul unui număr important de suporteri. Arena Națională este indisponibilă în această perioadă, iar Arcul de Triumf are aproximativ 8.000 de locuri. În cele din urmă, „câinii” au renunțat la deplasarea în Ardeal și au ales să rămână în București.

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Și starea gazonului de pe Arcul de Triumf a fost intens discutată. Arena a fost solicitată intens în ultima perioadă, iar administratorii au făcut eforturi pentru ca suprafața de joc să reziste. Complexul are un buget total de 1,35 milioane de lei în 2026, bani din care trebuie acoperite utilitățile, paza, mentenanța și întreaga infrastructură.

Cât o costă pe Dinamo să joace derby-ul cu FCSB pe Arcul de Triumf. Suma reală

Dinamo va plăti însă o chirie surprinzător de mică pentru derby-ul cu FCSB. Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf, a dezvăluit că închirierea propriu-zisă costă doar 5.000 de euro. La această sumă se adaugă cheltuielile pentru utilități, curent și parcare. Oficialul susține că tariful este comparabil cu cele de la Sibiu și Cluj, unde chiria ar ajunge la aproximativ 4.000 de euro.

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„Toată lumea întreabă cât este chiria. Chiria este de 5.000 de euro pe Arcul de Triumf. Restul banilor merg pe utilități, curent, parcare și toate celelalte cheltuieli. Cred că avem cel mai mic preț din țară. La Sibiu și la Cluj costă 4.000 de euro. Noi am declarat un preț de 20.000 de euro, dar acolo sunt incluse și utilitățile. Chiria propriu-zisă este de 5.000 de euro la noi”, a declarat Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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