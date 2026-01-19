Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Câți bani plătește Dinamo pentru transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan: „În 24-48 de ore ar trebui să fie gata”

Transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan la Dinamo este practic rezolvat! Andrei Nicolescu a dat ultimele detalii
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.01.2026 | 11:36
Câți bani plătește Dinamo pentru transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan la Dinamo. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan la Dinamo. Clubul din „Ștefan cel Mare” urmează să achiziționeze 50 de procente din drepturile federative ale tânărului fundaș central.

Transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan la Dinamo este doar o chestiune de timp! Andrei Nicolescu a oferit ultimele informații

Președintele „câinilor” a explicat că există deja un acord verbal între toate părțile implicate în această afacere. Astfel, în cazul în care nu va apărea nimic neprevăzut, mutarea se va realiza în scurt timp, în termen de chiar 24 sau 48 de ore în cel mai rău caz, în schimbul unei sume care ar putea ajunge, în funcție de anumite bonusuri de performanță, în jurul valorii de 500.000 de euro.

În prezent, nu mai este nevoie decât ca oficialii lui AC Milan să semneze acel contract prin care clubul italian își va asigura dreptul de „răscumpărare” în viitor în ceea ce îl privește pe Matteo Duțu.

„Trebuie să se facă. Am spus, avem agreement-ul verbal și cu agenții, și cu clubul. Rămăsese ca ei, agenții și cu clubul AC Milan, să semneze contractul pentru eventualul buy-back, ca Milan să poată să semneze cu noi acordul de transfer.

Acum de dimineață, am încercat să iau legătura cu reprezentantul celor de la Milan. Încă nu mi-a răspuns, doar poate după ce ies de la voi dau de el. Da, 24-48 de ore, cam așa. Sută la sută, verbal avem agreement. Acum, încă o dată, până nu văd semnătura pe contract, nu vreau să…

Da, așa știm, nu direct, pentru că noi am discutat direct cu el doar prin prezența impresarilor, dar prin impresar avem totul agreat. Plătim o sumă importantă, sute de mii de euro. Cu bonusuri poate să ajungă acolo, da (n.r. la aproximativ 500.000 de euro). Doar să vină la București să semneze, da”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA. 

Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre transferul lui Matteo Duțu la Dinamo

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
