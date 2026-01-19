Câți bani plătește Dinamo pentru transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan: „În 24-48 de ore ar trebui să fie gata”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan la Dinamo este doar o chestiune de timp! Andrei Nicolescu a oferit ultimele informații

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan la Dinamo. Clubul din „Ștefan cel Mare” urmează să achiziționeze 50 de procente din drepturile federative ale tânărului fundaș central.

Președintele „câinilor” a explicat că există deja un acord verbal între toate părțile implicate în această afacere. Astfel, în cazul în care nu va apărea nimic neprevăzut, mutarea se va realiza în scurt timp, în termen de chiar 24 sau 48 de ore în cel mai rău caz, în schimbul unei sume care ar putea ajunge, în funcție de anumite bonusuri de performanță, în jurul valorii de 500.000 de euro.

În prezent, nu mai este nevoie decât ca oficialii lui AC Milan să semneze acel contract prin care în viitor în ceea ce îl privește pe Matteo Duțu.

„Trebuie să se facă. Am spus, avem agreement-ul verbal și cu agenții, și cu clubul. Rămăsese ca ei, agenții și cu clubul AC Milan, să semneze contractul pentru eventualul buy-back, ca Milan să poată să semneze cu noi acordul de transfer.

Acum de dimineață, am încercat să iau legătura cu reprezentantul celor de la Milan. Încă nu mi-a răspuns, doar poate după ce ies de la voi dau de el. Da, 24-48 de ore, cam așa. Sută la sută, verbal avem agreement. Acum, încă o dată, până nu văd semnătura pe contract, nu vreau să…

Da, așa știm, nu direct, pentru că noi am discutat direct cu el doar prin prezența impresarilor, dar prin impresar avem totul agreat. Plătim o sumă importantă, sute de mii de euro. Cu bonusuri poate să ajungă acolo, da (n.r. la aproximativ 500.000 de euro). Doar să vină la București să semneze, da”, a spus Andrei Nicolescu