Câți bani plătește Neluțu Varga pentru impozitul stadionului lui CFR Cluj: „Să mă ierte Dumnezeu…”. Omul de afaceri mută echipa

Impozitul pentru stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, pe care CFR Cluj își dispută meciurile de acasă, a crescut semnificativ, iar Neluțu Varga este hotărât să nu mai joace meciuri oficiale pe arena din Gruia. În acest sens, omul de afaceri a făcut o propunere interesantă pentru rivalii de la U Cluj.

Cât plătește Neluțu Varga impozit pentru stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”

Până acum, CFR Cluj era scutită de plata impozitului pentru stadionul pe care își joacă meciurile de acasă, însă începând cu 2026 trebuie să achite o sumă uriașă, de care Neluțu Varga nici nu vrea să audă. Tocmai din această cauză, patronul „feroviarilor” a înaintat o cerere ca fosta campioană a României să evolueze pe Cluj Arena, stadion public pe care evoluează rivala din oraș, Universitatea Cluj.

și a dezvăluit că există deschidere pentru aprobarea aceastei cereri. Impozitul pe care patronul lui CFR Cluj îl plătește pentru a juca în „Gruia” este de 115.000 de euro: „Am solicitat să evoluăm pe Cluj Arena, din moment ce e stadion public, că aparține Consiliului Județean. E normal ca orice echipă profesionistă să poată avea acces acolo, deoarece costurile la un club privat sunt enorme și nimeni nu te ajută. Atunci, de ce să nu avem și noi acces la treaba asta? Stadionul nostru rămâne în folosința echipei, pentru antrenamente, pentru meciurile amicale. Întreținerea este enormă ca și club privat. Trebuie să plătesc mai mult. De anul ăsta ne-a băgat și impozit, lucru care până acum era scutit.

Să mă ierte Dumnezeu, dar pe toți îi scutim, numai pe CFR nu. Las-o-ncolo, pe toți îi scutim, numai pe CFR nu? CFR nu e echipa Clujului? 115.000 de euro plătim doar impozit, ce înseamnă asta? Nu înțeleg de ce se face diferență, că nu e normal. Chiar deloc nu ni s-a cerut să avem o întâlnire cu cei de la Universitatea. Am avut întâlnire doar cu proprietarul, cu Consiliul Județean, care este deschis la discuție și este deschis să aprobe chestia asta, pentru că e normal”, a declarat Ioan Varga, potrivit

Neluțu Varga, propunere interesantă pentru rivalii de la U Cluj

U Cluj are un sezon formidabil și chiar are șansa să câștige titlul de campioană la finalul sezonului. În orice caz, ținând cont de avansul pe care îl au în prezent față de locul al treilea, va fi foarte greu ca „șepcile roșii” să mai rateze un loc de cupe europene, fie că va fi vorba de Champions League sau Conference League.

Totuși, meciurile de acasă din primele tururi , iar U Cluj va trebui să se deplaseze la Sibiu, așa cum a făcut-o și sezonul trecut. Totuși, Neluțu Varga a anunțat că ar putea să le pună la dispoziție stadionul celor de la CFR Cluj: „Jucăm la noi și îi lăsăm și pe ei. Le vom lua chiria normală, aia măruntă, care e simbolică, ca să nu se deplaseze la Gaz Metan Mediaș sau pe la Sibiu, când este stadion în Cluj și putem să ne ajutăm reciproc. Ei au pierdut o calificare când au jucat pe la Sibiu. Suntem deschiși să fim corecți și să aibă și ei o soluție mai bună în perioada Untoldului”, a mai spus patronul lui CFR Cluj.