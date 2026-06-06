Sport

Câți bani plătește Nuno Campos pentru a o antrena pe Dinamo. Ungurii de la Zalaegerszeg i-au făcut o favoare la clauza de reziliere

Nuno Campos a renunțat la o sumă importantă de bani pentru a devenit antrenorul lui Dinamo. Fanatik a aflat toate detaliile despărțirii lusitanului de Zalaegerszeg, fosta sa echipă
Cristi Coste, Cristian Măciucă
06.06.2026 | 21:41
Cati bani plateste Nuno Campos pentru a o antrena pe Dinamo Ungurii de la Zalaegerszeg iau facut o favoare la clauza de reziliere
EXCLUSIV FANATIK
Câți bani plătește Nuno Campos pentru a o antrena pe Dinamo. Ungurii de la Zalaegerszeg i-au făcut o favoare pentru clauza de reziliere. FOTO: Fanatik
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Nuno Campos (51 de ani) va fi noul antrenor al lui Dinamo, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. În plus, tehnicianul lusitan a renunțat la o sumă importantă de bani pentru a se despărți de ungurii de la Zalaegerszeg, cu care mai avea contract până în vara lui 2027.

Nuno Campos a renunțat la bani pentru a veni antrenor la Dinamo

Pentru a se despărți de Zalaegerszeg, Nuno Campos trebuia să plătească o clauză în valoare de 180.000 de euro. FANATIK a aflat în exclusivitate că ungurii au renunțat la o parte din bani, iar clauza de reziliere a fost redusă la 100.000 de euro. Conducerea maghiară a luat această decizie în semn de mulțumire pentru performanțele pe care lusitanul le-a făcut la Zalaegerszeg, ocuparea locului 5 și calificarea în finala Cupei Ungariei.

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Din informațiile FANATIK, Nuno Campos a acceptat să plătească el cei 100.000 de euro pentru a putea semna cu Dinamo. Acești bani vor fi acoperiți de bonusurile pe care portughezul le va încasa în cei doi ani de contract la gruparea din „Ștefan cel Mare”.

Când va fi prezentat și ce obiectiv va avea noul antrenor al lui Dinamo

Nuno Campos este așadar alesul conducerii lui Dinamo pentru a îl înlocui pe Zeljko Kopic pe banca tehnică. Lusitanul va fi prezenat oficial pe 11 iunie, în ziua în care va începe și Campionatul Mondial. Nuno Campos va veni cu propriul staff la Dinamo, format din doi antrenori secunzi și un preparator fizic. În ceea ce privește antrenorul de portari, Dinamo și Nuno Campos se află în discuții. Portughezul are o propunere, însă și Dinamo a venit cu o opțiune. Cele două părți vor discuta în zilele următoare și vor lua o decizie în ceea ce privește acest post.

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„Da, am semnat cu Nuno Campos. Știe dimensiunile clubului și pretențiile noastre. Ne-am asumat împreună obiectivele pentru sezonul următor, care este clasarea echipei pe locurile 1-3”, a declarat Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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