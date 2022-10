Câți bani plătește Sorin Bontea pentru facultatea Mirunei? Fiica juratului de la Chefi la Cuțite studiază moda în Barcelona

Sorin Bontea a povestit de curând, în cadrul podcastului lui Mihai Bobonete de pe YouTube, că e tare mândru de fata lui, Miruna, pentru că a fost admisă la o facultate de prestigiu din Barcelona.

Miruna, fata lui Sorin Bontea, studiază moda la Barcelona. Câți bani o costă facultatea

studiază designul la Istituto Europeo di Design (IED, prescurtat). Tânăra a intrat la acest institut după ce a dat un examen, având ca opțiunea și Milano, unde e sediul principal al universității.

În cele din urmă, Miruna a ales să fie la Barcelona, în primul rând pentru că vorbește foarte bine spaniola, iar apoi pentru că orașul îi place mai mult decât Milano.

FANATIK a aflat ce sumă ar trebui să scoată Sorin Bontea din buzunar pentru studiile fiicei sale. Un an de școlarizare la IED, în Barcelona, începe de la 15.800 de euro.

Pentru cei trei ani (sau patru, în funcție de alegera studentului) Bontea ar trebui să scoată din buzunar 47.400 euro. Dacă fiica lui optează pentru varianta cu 4 ani de școlarizare, suma per total ajunge la 63.200 de euro.

Așadar, pentru un an de facultate, chef-ul ar trebui să plătească 77.973 de lei, pentru 3 ani – 233.919 lei, respectiv 311.892 pentru 4 ani.

Băiatul lui Bontea, campion la Anduranță

Institutul la care învață din această toamnă Miruna Bontea are deschise sedii și în Brazilia, la Rio, respectiv, Sao Paulo. În Spania, studenții pot învăța și în Madrid și Bilbao, în afară de Barcelona, iar în Italia, în Roma, Cagliari, Veneția, Torino și Florența, dincolo de Milano.

„Ea a aplicat la două facultăți, în Milano și Barcelona, e aceeași facultate. A vrut la Barcelona Tikitaka. A zis că îi place mai mult Barcelona. Face niște desene drăguțele”, a declarat Sorin Bontea

Auzind de visul pe care l-a bifat fiica bucătarului, Mihai Bobonete l-a provocat pe Sorin să îl deseneze pe el, pe o coală de hârtie, pentru a verifica dacă Miruna moștenește cumva acest talent de la el.

Sorin mai are un copil, pe Iulian, în vârstă de 25 de ani, care la rândul său i-a oferit câteva bucurii! Tânărul e pasionat de motorsport și de box. În anul 2021, Iulian Bontea a devenit campion pe țară la Campionatul Național de Anduranță, clasa Logan.

„@iulian.bontea313 a devenit Campion Național clasa Logan🏆 Mi se citește bucuria pe față, nu? 😁 Am încercat mereu să sprijin pasiunile copiilor mei pentru că știu cât sunt de importante!”, scria cu nemărginită satisfacție tatăl feciorului campion în mediul online anul trecut.

Cum și-a cucerit Bontea soția. Sunt împreună din 1989, căsătoriți în 1994

cu care i-a făcut pe cei doi copii reușiți din toate punctele de vedere. Chef-ul s-a căsătorit în anul 1994, iar cu nevasta sa, pe nume Lidia, se cunoaște, de fapt, din 1989.

„Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez.

La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie. Pentru noi au o semnificație aparte”, a povestit Bontea pentru întrebat cum a cucerit-o pe aleasa inimii sale.