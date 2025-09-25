Câți bani plătește un student pentru o garsonieră sau apartament. Cât sunt, de fapt, chiriile în marile centre universitare

Cu începutul anului universitar, marile orașe universitare din România devin extrem de căutate pentru închirierea de garsoniere și apartamente. De la București și Cluj, până la Timișoara și Iași, prețurile variază între 150 și 1.000 de euro pe lună, în funcție de confort, suprafață și proximitate față de universitate. Alegerea între buget redus și confort premium devine provocarea studenților.

Cât costă o garsonieră în Grozăvești, la început de an universitar. Trei oferte, trei prețuri diferite

Odată cu începutul anului universitar, studenții revin în marile orașe, devine extrem de căutată pentru închirierea de garsoniere și apartamente de două camere. Cererea ridicată se reflectă în prețuri, iar ofertele recente arată clar cum se situează locuințele pe piață.

În topul garsonierelor, cea mai scumpă se află într-un bloc nou, finalizat în 2022, la doar șapte minute de metrou. Cu o suprafață de 36 de metri pătrați, chiria ajunge la 550 de euro pe lună. Prețul mai ridicat se justifică prin finisaje moderne și dotări complete, fiind o alegere potrivită pentru cei care vor să se mute într-o locuință gata de utilizare.

Ce aleg studenții: chirie mai mică sau confort suplimentar

O garsonieră situată lângă stația de metrou Grozăvești poate fi închiriată pentru 500 de euro pe lună. Deși nu se află într-un bloc la fel de nou ca varianta prezentată anterior, compensează printr-o suprafață generoasă de 45 de metri pătrați. În plus, oferă un avantaj greu de trecut cu vederea: locul de parcare inclus, ideal pentru cei care vin la facultate cu mașina.

La un preț mai redus, există o garsonieră de 430 de euro pe lună, care nu oferă aceleași facilități de confort, însă este foarte căutată datorită amplasării sale excelente, aproape atât de Universitatea Politehnică, cât și de Universitatea de Medicină.

E mai avantajos financiar să împarți un apartament cu două camere?

Pe lângă garsoniere, tot mai mulți studenți iau în calcul și apartamentele cu două camere, mai ales atunci când aleg să locuiască împreună cu partenerul, cu o prietenă sau chiar cu un coleg de universitate. În acest fel, costurile chiriei și ale întreținerii pot fi împărțite, ceea ce face ca locuințele mai mari să devină o variantă atractivă.

Una dintre cele mai accesibile oferte se găsește în Cotroceni, unde pentru 550 de euro pe lună este disponibil un apartament spațios, de 80 de metri pătrați. Locuința se poate configura foarte ușor chiar și ca apartament cu trei camere. Raportat la suprafață, este cea mai avantajoasă opțiune pentru un grup de studenți care vor să împartă chiria.

700 sau 1.000 de euro? Care ofertă este mai potrivită pentru tine

La un nivel superior de confort, dar și de preț, se află un imobil situat la doar trei minute de metrou Grozăvești. Chiria de 700 de euro pe lună reflectă dotările moderne: electrocasnice complete și mobilier integral. Parcarea este disponibilă contra cost, însă proximitatea față de Politehnică îl fac o alegere foarte atractivă.

Pentru cei interesați de variante premium, am identificat un apartament cu chirie de 1.000 de euro pe lună. Locuința se remarcă prin mobilier de top, electrocasnice moderne, TV-uri Smart QLED și un design elegant. Parcarea subterană este inclusă, iar contractul se încheie pe termen lung.

Ce aleg studenții clujeni – lux central sau soluție economică?

Pe lângă București, un alt centru universitar extrem de căutat este Cluj-Napoca, unde cererea pentru chirii crește odată cu începerea anului universitar. Aici pentru o garsonieră, situată central se cere suma de 650 de euro pe lună. Complet mobilată și utilată, oferă tot confortul necesar unui student care caută un spațiu aerisit.

Ușor mai accesibilă, la 550 de euro pe lună, găsim oferta pentru o locuință de o cameră în cartierul Mănăștur. Aceasta dispune de terasă de 7 mp și de parcare contra cost. Locuința oferă un echilibru între confort, spațiu și proximitate față de magazine, restaurante și mijloace de transport în comun.

La polul opus se află o garsonieră mică, de doar 20 de metri pătrați, în zona Fabricii, pentru care chiria este de 300 de euro pe lună.

Cum aleg tinerii apartamentul potrivit în Cluj

În Cluj, apartamentele de două camere se disting clar prin preț și facilități. Am selectat trei opțiuni reprezentative. Cea mai ieftină se află pe Calea Florești și costă 380 €/lună. Dispune de centrală termică și mașină de spălat, fiind ideală pentru cupluri sau studenți. Transportul public este la îndemână.

Ușor mai scumpă, la 600 €/lună, este o locuință modernă, cu terasă de 10 m² și loc de parcare. Amplasarea centrală o face convenabilă pentru magazine, restaurante și transport.

Varianta premium ajunge la 850 €/lună. Finalizată în 2021, locuința de lux este mobilată și utilată complet: două televizoare smart, semineu electric, aparat de cafea, aer condiționat, loc de parcare și boxă de depozitare.

Cât ești dispus să plătești pentru un studio sau o garsonieră în Iași

. Pentru un studio situat într-un bloc nou studenții trebuie să scoată din buzunar 550 de euro pe lună. Însă, este optimă având accesul față de centrele universitare.

Cei care sunt cu un buget mediu, 300 de euro pe lună le sunt suficienți pentru o garsonieră situată în spatele Universității Agronomice. Cu doar 19 metri pătrați, imobilul de la demisol este perfect pentru un student singur, care vrea un spațiu practic și ieftin.

De asemenea, pentru cei cu resurse și mai reduse, există garsoniere modeste, la casă, pentru 900–1.100 RON pe lună. Acestea sunt dotate cu frigider și mașină de spălat.

Ce opțiune e mai avantajoasă în Copou?

Pe lângă garsoniere, și apartamentele cu două camere sunt foarte căutate în zona Copou, mai ales de studenții de la UAIC și UMF. La 400 de euro pe lună, într-o clădire privată, această opțiune reprezintă alegerea perfectă pentru cei care au un buget limitat și nu au nevoie de dotări exclusiviste.

O alternativă mai convenabilă, la 550 de euro pe lună, oferă un imobil open space, cu aer condiționat, TV, mașină de spălat, frigider și loc de parcare.

Pentru 700 de euro pe lună găsim un apartament de două camere situat la parterul unui bloc din 2000, cu demisol. Accesul la universitate se face în doar trei minute. În plus, blocul oferă facilități precum sală de sport și spălătorie.

Ce garsonieră se potrivește bugetului tău în Brașov

Brașovul, cu universitățile și zonele sale turistice, oferă opțiuni diverse pentru cei care caută chirii accesibile sau spații premium. Am analizat piața și am descoperit o luxoasă ofertă este pentru un studio care deține terasa privată cu vedere spectaculoasă spre Tâmpa. Chirie aici se ridică la 750 de euro pe lună.

O garsonieră situată în centrul vechi, lângă Biserica Neagră ajunge la 500 de euro pe lună. Locuința combină farmecul unei clădiri istorice cu proximitatea față de facultăți și puncte de interes istoric. Este potrivită pentru studenții care doresc un spațiu cochet în inima orașului.

Pentru cei care nu pot plăti o chirie mare, dar vor să fie aproape de transport, piață și școală, există o opțiune de 350 €/lună.

Apartamente cu două camere: confort ridicat sau chirie redusă?

În orașul de sub Tâmpa, un apartament de 60 mp, complet mobilat și utilat, se închiriază cu 700 €/lună. Locuința include două balcoane, loc de parcare și beci, oferind dotări de nivel superior.

Lângă Colina Universității, o alternativă mai accesibilă costă 500 €/lună. Apartamentul are două dormitoare, bucătărie, două băi și loc de parcare, fiind potrivit pentru studenți sau cupluri care caută un spațiu practic, fără pretenții de lux.

În apropiere de magazine și transport, o opțiune de 450 €/lună este ideală pentru cei cu buget mai restrâns.

Ce sumă medie trebuie să aloci pentru o garsonieră în Timișoara

Timișoara, un important centru universitar, oferă locuințe mai accesibile comparativ cu orașele analizate anterior. Pentru 400 €/lună, un student poate locui într-un studio modern într-un bloc nou, cu living open space, bucătărie, baie complet utilată și terasă de 8 mp.

Lângă Facultatea de Agronomie, o garsonieră decomandată, cu boxă adițională, se închiriază cu 250 €/lună, fiind ideală pentru studenți care au nevoie de spațiu suplimentar pentru depozitare.

Pe site-urile de specialitate sunt și anunțuri la 170 €/lună, care oferă un spațiu mic, dar funcțional, pentru cei cu un statul social nu foarte ridicat.

Cât te costă să locuiești aproape de universități?

În materie de apartamente, în Timișoara, cea mai luxoasă opțiune, la 800 de euro pe lună, se află într-un complex rezidențial. Locuința asigură acces la facilități premium precum spații verzi, fitness și securitate 24/7.

O opțiune intermediară, 450 €/lună, se află lângă Universitatea Veterinară, într-un bloc recent construit. Locuința decomandată are două balcoane, sistem de climatizare, centrală termică, electrocasnice moderne și acces controlat prin videointerfon.

Cea mai economică alegere, 400 €/lună, este un apartament la casă, pe două nivele, cu intrare și contorizare separate.

Cât costă să închiriezi o locuință în Târgu Mureș, aproape de universitățile de medicină?

Prin prisma universităților de medicină, Târgu Mureș rămâne un oraș atractiv pentru studenți. Cea mai piperată chirie, 500 €/lună, se plătește pentru un studio modern de 50 mp. Alegerea de nivel mediu are 35 mp, este mobilată și utilată, cu acces securizat 24/7 și facilități comune pentru studiu și relaxare și costă 390 €/lună. Cea mai ieftină ofertă, 250 €/lună, este pentru un apartament nemobilat.

Când vine vorba de apartamente, opțiunea cu prețul cel mai ridicat, la 650 de euro pe lună, este un apartament de două camere, ideal pentru un trai confortabil aproape de universitate. O alternativă mai accesibilă, la 450 de euro pe lună, permite și animale de companie și se potrivește studenților sau tinerilor profesioniști. Varianta buget-friendly, 400 €/lună, include dormitor, living, bucătărie, baie și curte, fiind perfectă pentru 2–3 studenți cu buget redus.

Ce opțiuni de locuințe găsim în zona universitară din Constanța

În Constanța, zona universitară atrage studenți și cadre didactice, oferind opțiuni variate de locuințe. Soluția de top, la 500 de euro pe lună, este o garsonieră modernă, de 45 mp, situată la doi pași de Universitatea Ovidius, cu loc de parcare subteran inclus.

Pentru 359 de euro pe lună se poate închiria un studio de 28 mp, complet utilat, cu centrală proprie pe gaz. Chiria este potrivită atât studenți sau cât și pentru persoane care lucrează în oraș, aproape de Campusul Universitar și de centrele comerciale.

Cea mai ieftină garsonieră necesită 150 de euro pe lună, fiind cu încălzire și apă caldă pe curent.

Cât costă un apartament de două camere la Marea Neagră

De asemenea, în Constanța, apartamentele de două camere variază între 550 și 750 €/lună. Opțiunea de 550 €/lună se află într-un bloc mic, ideală pentru cei care caută un spațiu funcțional aproape de mare.

Locuința de 600 €/lună, cu dotări moderne, este potrivită pentru închiriere pe termen lung. Iar cea mai scumpă variantă, 750 €/lună, include balcon generos, centrală în pardoseală și parcare, fiind aproape de stațiunea Mamaia.