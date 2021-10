Câți bani plătești pentru o oră de consiliere psihologică la cabinetul soției lui Mihai Gâdea! ”Îmi iubesc aproapele cum mă iubesc pe mine!”

Agatha este soția cunoscutului realizator tv Mihai Gâdea, cei doi având împreună o fată, Karina Maisha, în vârstă de 19 ani.

Absolventă a Universității de Vest din Timișoara (2004), partenera de viață a vedetei tv a obținut atunci licența în Sociologie.

Din 2011, alături de sora ei, Agatha și-a deschis o firmă prin intermediul căreia se desfășoară activitatea unei grădinițe din Capitală. Anul trecut, cifra de afaceri a fost de 345.000 lei, profitul fiind unul modest, de doar 842 lei.

Soția lui Mihai Gâdea este consilier pentru dezvoltare personală

După ce a urmat mai multe cursuri de counseling și de psihoterapie, și și-a deschis un cabinet de specialitate, care își desfășoară activitatea și în online.

De altfel, la nivel de titulatură, Agathe Kundri se prezintă drept ”consilier pentru dezvoltare personală, psiholog psihoterapeut integrativ practicant sub supervizare, sociolog în profilul sociopsihopedagogie”.

Soția lui Mihai Gâdea: ”Am fost creați pentru a fi una cu Creatorul”

”Sunt propriul meu puzzle. Nu știu numărul de piese, dar știu că ele sunt împrăștiate în toată lumea. Viața îmi este o călătorie pentru a descoperi și a întregi piesă cu piesă harta către Adevărul ființei mele, către sufletul meu”, declară despre sine soția lui Mihai Gâdea.

”Am fost creați pentru a fi una cu Creatorul și sunt convinsă că potențialul nostru ca ființe umane este departe de închipuirile noastre. Am cunoscut strălucirea și măreția vieții, prin cele două coordonate, pacea și iubirea, într-un grafic care se numește fericire”, își continuă prezentarea Agatha.

”Îmi iubesc aproapele, cum mă iubesc pe mine și încerc să fiu o văpaie de lumină în întunericul lumii, fie că sunt înconjurată de oameni, fie că sunt doar „eu cu mine.” Sunt cine sunt, ce am realizat și ce iubesc. Sunt ce am văzut, pe unde am fost și pe cine am întâlnit”, mărturisește partenera de viață a lui Mihai Gâdea.

150 lei o oră la cabinetul soției lui Mihai Gâdea

”Fiecare suflet cunoscut poate deveni o piesă din viața mea, așa cum eu pot fi o piesă din viața lui. Așa cum pot fi o piesă și din viața ta. Piesa care te-a ajutat să realizezi ce imagine descoperă jocul tău de puzzle”, așa își încheie expunerea Agatha.

Pentru o oră de ”consiliere parentală”, ”consiliere individuală”, ”consiliere de cuplu”, ”consiliere premaritală”, ”consiliere vocațională”, ”grup terapeutic” sau ”workshop”, trebuie să plătești 150 lei la cabinetul soției lui Mihai Gâdea.

