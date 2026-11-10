Câți bani poate câștiga învingătoarea de la Turneul Campioanelor! Americanii le-au tras clapa jucătoarelor calificate

La Turneul Campioanelor 2026, există un fond total de premii de 10.000.000 de dolari pentru evenimentele de simplu și dublu care se desfășoară la Indian Wells în această săptămână. Capitolul financiar reprezintă o scădere notabilă de 35,5% față de cei 15.250.000 de dolari oferiți în Arabia Saudită, la Riyadh, sezonul trecut.
Americanii au motivate premiile mai mici prin faptul că turneul a fost mutat de la Ryiadh printr-o decizie venită abia în luna iulie. Federația Internațională a suspendat acordul cu Arabia Saudită înainte de termen, din cauza problemelor de instabilitate din Orientul Mijlociu.
Toate cele opt jucătoare primesc premii în bani indiferent de rezultatele meciurilor, beneficiind de un premiu de participare de 220.000 de dolari, oferit celor opt jucătoare de simplu. Apoi, fiecare meci câștigat în grupă valorează încă 230.000 de dolari, ceea ce înseamnă că o jucătoare neînvinsă în grupa ei ar câștiga în total 690.000 de dolari pe lângă premiul de participare de 220.000 de dolari, și va ajunge la un total de 910.000 de dolari înainte de faza semifinalelor.
Cele două finaliste vor câștiga apoi încă 820.000 de dolari, iar învingătoarea va pune mâna pe marele premiu, în valoare de 1.640.000 de dolari. Un calcul simplu arată că, o campioană neînvinsă la Indian Wells va câștiga 3.370.000 dolari.
Premiu de participare: 220.000 USD
Victorie în grupă: 230.000 USD pe victorie
Victorie în semifinală: 820.000 USD
Victorie în finală: 1.640.000 USD
Campioană neînvinsă: 3.370.000 USD
Situația punctelor e puțin diferită. Toate cele opt jucători de simplu au început de la zero, fără ca vreun punct să fie acordat automat pentru calificare. În schimb, 200 de puncte de clasament sunt oferite pentru fiecare victorie în grupe, ceea ce înseamnă că o jucătoare care câștigă toate cele trei meciuri acumulează 600 de puncte de clasament înaintea fazei semifinale.
Apoi, cele două jucătoare care ajung în finală vor obține încă 400 de puncte de clasament pentru victoriile din semifinale, în timp ce învinsele nu vor primi niciun punct suplimentar în afara c9elor accumulate în faza grupelor.
În finală, campioana a câștiga încă 500 de puncte de clasament. Astfel, orice jucătoare care câștigă toate cele trei meciuri din grupă, semifinala și apoi finala ar pleca acasă cu 1.500 de puncte WTA, exact cum a făcut Elena Rîbakina, la Riyad, anul trecut – cel mai mare număr de puncte oferite în afara celor patru turnee de Grand Slam.
Grupa 1
Linda Noskova – Marta Kostyuk 6-2, 6-4
Coco Gauff – Jessica Pegula 6-4, 6-7, 6-2
Grupa 2
Aryna Sabalenka – Karolina Muchova 7-6(2), 7-5
Mirra Andreeva – Elina Svitolina 6-4, 6-0
Meciurile viitoare:
Marți, 10 noiembrie – Grupa 1
Marta Kostyuk – Jessica Pegula
Coco Gauff – Linda Noskova
Miercuri, 11 noiembrie – Grupa 2
Elina Svitolina – Karolina Muchova
Aryna Sabalenka – Mirra Andreeva