Sport

Câți bani poate câștiga învingătoarea de la Turneul Campioanelor! Americanii le-au tras clapa jucătoarelor calificate

Catalin Oprea
10.11.2026 | 08:50
Cati bani poate castiga invingatoarea de la Turneul Campioanelor Americanii leau tras clapa jucatoarelor calificate
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Bani mai puțini pentru jucătoarele de la Turneul Campioanelor FOTO instagram
Premiile de la competiția găzduită de Indian Wells sunt semnificativ mai mici decât cele care s-au acordat anul trecut în Arabia Saudită
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La Turneul Campioanelor 2026, există un fond total de premii de 10.000.000 de dolari pentru evenimentele de simplu și dublu care se desfășoară la Indian Wells în această săptămână. Capitolul financiar reprezintă o scădere notabilă de 35,5% față de cei 15.250.000 de dolari oferiți în Arabia Saudită, la Riyadh, sezonul trecut.

O câștigătoare neînvinsă la Turneul Campioanelor, de la Indian Wells va câștiga 3.370.000 dolari

Americanii au motivate premiile mai mici prin faptul că turneul a fost mutat de la Ryiadh printr-o decizie venită abia în luna iulie. Federația Internațională a suspendat acordul cu Arabia Saudită înainte de termen, din cauza problemelor de instabilitate din Orientul Mijlociu.

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Toate cele opt jucătoare primesc premii în bani indiferent de rezultatele meciurilor, beneficiind de un premiu de participare de 220.000 de dolari, oferit celor opt jucătoare de simplu. Apoi, fiecare meci câștigat în grupă valorează încă 230.000 de dolari, ceea ce înseamnă că o jucătoare neînvinsă în grupa ei ar câștiga în total 690.000 de dolari pe lângă premiul de participare de 220.000 de dolari, și va ajunge la un total de 910.000 de dolari înainte de faza semifinalelor.

Cele două finaliste vor câștiga apoi încă 820.000 de dolari, iar învingătoarea va pune mâna pe marele premiu, în valoare de 1.640.000 de dolari. Un calcul simplu arată că, o campioană neînvinsă la Indian Wells va câștiga 3.370.000 dolari.

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Banii care se acordă la Turneul Campioanelor

Premiu de participare: 220.000 USD

Victorie în grupă: 230.000 USD pe victorie

Victorie în semifinală: 820.000 USD

Victorie în finală: 1.640.000 USD

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Campioană neînvinsă: 3.370.000 USD

Simpla participare nu aduce puncte în clasamentul WTA

Situația punctelor e puțin diferită. Toate cele opt jucători de simplu au început de la zero, fără ca vreun punct să fie acordat automat pentru calificare. În schimb, 200 de puncte de clasament sunt oferite pentru fiecare victorie în grupe, ceea ce înseamnă că o jucătoare care câștigă toate cele trei meciuri acumulează 600 de puncte de clasament înaintea fazei semifinale.

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Apoi, cele două jucătoare care ajung în finală vor obține încă 400 de puncte de clasament pentru victoriile din semifinale, în timp ce învinsele nu vor primi niciun punct suplimentar în afara c9elor accumulate în faza grupelor.

În finală, campioana a câștiga încă 500 de puncte de clasament. Astfel, orice jucătoare care câștigă toate cele trei meciuri din grupă, semifinala și apoi finala ar pleca acasă cu 1.500 de puncte WTA, exact cum a făcut Elena Rîbakina, la Riyad, anul trecut – cel mai mare număr de puncte oferite în afara celor patru turnee de Grand Slam.

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Rezultatele primei etape de la Turneul Campioanelor

Grupa 1

Linda Noskova – Marta Kostyuk  6-2, 6-4

Coco Gauff – Jessica Pegula  6-4, 6-7, 6-2

Grupa 2

Aryna Sabalenka – Karolina Muchova 7-6(2), 7-5

Mirra Andreeva – Elina Svitolina 6-4, 6-0

 

Meciurile viitoare:

Marți, 10 noiembrie – Grupa 1

Marta Kostyuk – Jessica Pegula

Coco Gauff – Linda Noskova

Miercuri, 11 noiembrie – Grupa 2

Elina Svitolina – Karolina Muchova

Aryna Sabalenka – Mirra Andreeva

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