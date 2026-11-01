Câți bani poate câștiga Sorana Cîrstea la ultimul turneu al carierei! Românca, la un meci de o confruntare specială la Hong Kong

ADVERTISEMENT

Pentru Sorana Cîrstea, turneul de la Hong Kong ar putea fi ultimul al carierei. Sportiva de 36 de ani este favorita principală a competiției, după retragerea Dianei Shnaider, și și-a aflat deja prima adversară: Maria Timofeeva, ocupanta locului 72 în clasamentul WTA.

Sorana Cîrstea debutează contra Mariei Timofeeva

Cele două nu s-au mai întâlnit până acum, astfel că primul duel se anunță o nouă provocare pentru Sorana. Născută și crescută în Rusia, Timofeeva a decis la finalul anului 2025 să concureze sub steagul Uzbekistanului, devenind în prezent jucătoarea numărul 1 a acestei țări în clasamentul mondial. Jocul din primul tur se va desfășura cel mai probabil luni dimineață, nu mai devreme de ora 04:00 în România.

ADVERTISEMENT

Dacă va trece de primul tur, în optimi, Sorana ar putea avea parte de o întâlnire cu totul specială: fie cu legendara Venus Williams (46 ani), fie cu americanca Mary Stoiana, care are tată român.

Mary (23 ani) s-a născut în Connecticut, SUA, însă tatăl ei, Val Stoiana, este român. Acesta a jucat tenis, la nivel profesionist, insuflându-i pasiunea pentru sportul alb și fiicei sale. Americanca ocupă locul 113 mondial și înainte de a trece complet la profesionism, ea a făcut istorie în tenisul de colegiu american pentru echipa Texas A&M, deoarece a condus universitatea către primul titlu național NCAA din istoria sa (2024), fiind desemnată Jucătoarea Anului în SUA (ITA National Player of the Year).

ADVERTISEMENT

Turneul de la Hong Kong poate fi ultimul al carierei

Sorana nu a comunicat încă decizia finală în ceea ce privește retragerea din tenis. Ea a jucat modest la turneele asiatice, și în turul doi la Ningbo, de cehoaica Sara Bejlek (32 WTA).

ADVERTISEMENT

Turneul de la Hong Kong este ultimul confirmat în programul Soranei, dar într-un documentar realizat de WTA, sportiva a lăsat să se înțeleagă că ar putea să se răzgândească în privința retragerii.

ADVERTISEMENT

„Cred că tenisul m-a învățat să fiu un om bun. Retragerea rămâne o opțiune. Iau lucrurile așa cum vin, zi de zi, și mă bucur din plin de fiecare zi. Dar, pentru mine, este foarte important să știu când să spun «stop», iar acest lucru trebuie să se întâmple în termenii mei. Voi juca atâta timp cât voi fi fericită”, a explicat jucătoarea de tenis.

ADVERTISEMENT

Câștigătoarea primește 37.390 dolari

Anul a adus și un adevărat boom financiar pentru ea, reușind să acumuleze peste 2,34 milioane de dolari doar în acest sezon, datorită unor performanțe mari precum sferturile de finală de la Roland Garros și optimile de la US Open.

De-a lungul întregii sale cariere în tenisul profesionist, începută în 2007, Sorana Cîrstea a câștigat 13.169.936 de dolari exclusiv din premiile acordate în turnee. Această sumă o plasează pe Sorana în top 60 al celor mai bogate jucătoare din întreaga istorie a tenisului feminin mondial în ceea ce privește câștigurile de pe teren.

La turneul de tenis Prudential Hong Kong Tennis Open (de categorie WTA 250), câștigătoarea trofeului la proba de simplu primește un premiu financiar de 37.390 de dolari.

SORANA CÎRSTEA ÎN CIRCUITUL WTA

Titluri la simplu:

2008 – Tașkent (Uzbekistan) – primul ei titlu din carieră, la doar 18 ani.

– primul ei titlu din carieră, la doar 18 ani. 2021 – Istanbul (Turcia) – a spart gheața după o pauză de 13 ani, câștigând trofeul fără să piardă vreun set.

– a spart gheața după o pauză de 13 ani, câștigând trofeul fără să piardă vreun set. 2025 – Cleveland (SUA) – primul ei titlu cucerit pe hard în America de Nord.

– primul ei titlu cucerit pe hard în America de Nord. 2026 – Transylvania Open (Cluj-Napoca, România) – cel mai emoționant titlu, câștigat în fața propriilor suporteri.

(În mai 2023, ea a câștigat un turneu din categoria secundară WTA 125 la Reus, în Spania).

Titluri la Dublu (7)