Câți bani poți câștiga dacă participi la „Ce spun românii”! O fostă concurentă spune tot: „Echipa noastră a avut vreo 1.000 și ceva de puncte”

Participarea la Ce spun românii, emisiunea de succes prezentată de Cabral la Pro TV, nu e doar o experiență haioasă pentru telespectatori, ci și o ocazie reală de a pleca acasă cu bani în buzunar. FANATIK a aflat, în exclusivitate, cum se calculează câștigurile și ce sumă ajunge concret în mâna fiecărui concurent. Răspunsurile vin direct de la o fostă concurentă, care ne-a povestit pas cu pas ce se întâmplă în culise.

Un punct valorează 4 lei! Calculul câștigului la Ce spun românii

Mulți români visează să apară la TV, dar puțini știu exact ce presupune participarea la show-urile celebre. Unul dintre cele mai urmărite emisiuni din România este Ce spun românii, iar premiile puse în joc par tentante la prima vedere. Dar cât se câștigă, de fapt?

După cum ne-a povestit o competitoare care a fost recent în platoul emisiunii, banii sunt strâns legați de scorul acumulat de echipă pe parcursul rundelor. Un punct valorează 4 lei, iar la final, suma se împarte egal între cei 5 membri ai echipei.

„Depinde ce răspunsuri se nimeresc pe panou. Sunt 7-8 variante posibile, dar nu mereu concurenții le nimeresc pe toate. Ce răspunsuri erau date de români, trebuia să le nimerești ca să câștigi puncte. În funcție de răspunsuri și runde, punctele fie se dublează, fie se triplează.

Un punct înseamnă 4 lei. Dacă faci 400 de puncte, echipa strânge 1.600 de lei. Se împarte la 5 și rezultă câte 320 de lei de persoană. Asta, dacă nu câștigi și runda finală, unde mai aduni puncte și bani în plus!”, ne-a spus fosta membră a echipei de la Ce spun românii.

Câștig de peste 400 de lei în prima ediție! Finala aduce bani în plus

Femeia povestește că a avut două ediții la care a participat. La prima, echipa sa a acumulat 419 puncte în jocul de bază și a câștigat runda finală, unde au mai adăugat încă 154 de puncte. Astfel, totalul a crescut considerabil, iar banii s-au împărțit corespunzător. Suma a fost identică pentru fiecare membru, pentru că regulamentul prevede împărțirea egală a câștigului, indiferent cine a dat cele mai multe răspunsuri bune.

„În primele două runde, punctele sunt simple. La a treia și a patra se dublează, iar la a cincea sunt triple. Runda finală e Runda Fulger. Dacă faci minim 200 de puncte acolo, iei 2.500 de lei la echipă.

La noi, primele puncte au fost 419. Apoi, în runda fulger, am mai făcut 154. Indiferent câte puncte ai făcut personal, banii se dau egal. Mi s-a părut foarte ok. A fost și distracție, și bani!”, a explicat fosta concurentă pentru FANATIK.

Bonus garantat pentru toți participanții!

Chiar dacă nu câștigi nicio rundă la , toți cei care participă primesc un onorariu de prezență, în valoare de 100 de lei.

„Se plătește abia când pierzi. Adică, noi am acumulat toate punctele în edițiile la care am fost și am primit banii la final. În total, cred că echipa noastră a avut vreo 1.000 și ceva de puncte.

Chiar dacă nu câștigi nimic, primești 100 de lei doar pentru că ai venit. Asta ni s-a spus când am semnat pentru plată. Mie mi-au dat 335 de lei din puncte și 100 de participare, în total 435!”, a încheiat aceasta.

Așadar, câștigurile de la . Totul depinde de noroc, de echipă și de… inspirația publicului. Dacă visezi să apari în emisiune, acum știi la ce să te aștepți: bani puțini, dar o experiență memorabilă!

Vrei să afli câți bani ai câștiga tu la emisiunea lui Cabral? și… începe să ghicești ce spun românii!