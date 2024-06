Câți bani poți câștiga dacă plimbi câinii altor persoane. Un tânăr din Cluj a dat lovitura: “Am ajuns să am, în fiecare săptămână, între 10 și 15 clienți”

Un tânăr din Iași, dorind să câștige un venit suplimentar, . Așa a reușit o idee simplă, născută din dragostea pentru animale, să devină o pasiune profitabilă.

Afacere profitabilă din plimbatul de câini

Chiar dacă acum are și un loc de muncă stabil, , deoarece activitatea nu necesită un efort prea mare.

Pentru a câștiga bani de buzunar, a ajuns să gestioneze o mică afacere Robert, un tânăr de 24 de ani din Iași, a început, pe când era student, să caute o modalitate de a câștiga bani de buzunar. A postat câteva anunțuri online prin care oferea servicii de plimbare a câinilor pentru cei care nu aveau timpul necesar, scrie

„La început a fost destul de greu, lumea nu prea are încredere în oricine. Aveam câțiva clienți într-o lună, pentru mine era suficient, aveam bani sa ies uneori la un restaurant, în oraș cu prietenii. Am început prin a posta anunțuri pe grupurile de Facebook, unde sunt foarte multe persoane. Există și grupuri dedicate persoanelor care au animale de companie. De acolo am avut primii clienți, iar unii dintre ei colaborează cu mine și în prezent”, a relatat Robert, potrivit avedărul.ro.

Cum funcționează afacerea sa

Robert a explicat cum a reușit să pună pe picioare mica afacere și a menționat că tarifele sunt stabilite în funcție de serviciile solicitate de clienți.

„De la câțiva clienți pe lună am ajuns să am, în fiecare săptămână, între 10 și 15 clienți. Între timp m-am și angajat, pentru că am finalizat studiile, dar continui și această activitate pentru că îmi face foarte multă plăcere și reușesc să am și un venit suplimentar.

Oamenii mă sună și fac programări, de cele mai multe ori în weekend. Foarte mulți clienți îmi lasă cheia de la apartament, iar eu merg și preiau animăluțele, le scot la plimbare câte o oră și le dau apă și mâncare. Dacă nu iubești animalele, nu poți face această activitate. Animalele simt conexiunea cu omul”, a povestit tânărul.

Tânărul avea un vis încă din copilărie

Robert a menționat că în copilărie visa să devină medic veterinar, dar nu a reușit să își îndeplinească acest vis. Chiar și așa, tot a ajuns să ajute animalele într-un mod deosebit.

„Când eram mic petreceam foarte mult timp la bunici, la țară, unde aveam foarte multe animale, nu doar câini și pisici. Spuneam mereu că îmi doresc să devin medic veterinar, doctor de animale, cum știam atunci că se numește. Între timp mi-am mai descoperit și alte pasiuni, iar tehnologia m-a făcut să mă îndrept către altă carieră. Cu toate acestea, pasiunea mea merge mai departe prin mica mea afacere”, a mai adăugat Robert, conform sursei citate.

Robert a dezvăluit că tarifele variază între 50 și 150 de lei, în funcție de cerințele clienților și de timpul petrecut cu animalele. De asemenea, a menționat că unii clienți au optat pentru abonamente lunare, plătind o sumă fixă pentru a beneficia de serviciile sale.